Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи
Максимум адреналина и пейзажей Таврских гор в одном маршруте
Подарите себе целый день активного отдыха в национальном парке «Каньон Кёпрюлю».
Вы попробуете четыре разных формата приключений — на воде, в воздухе и на бездорожье — в сопровождении профессиональных инструкторов и с полным снаряжением. Получите заряд адреналина, а после отдохнёте и пообедаете в живописном месте.
Описание экскурсии
Джип-сафари (≈7 км)
Поездка по горным дорогам нацпарка с панорамами Таврских гор и реки Кёпрючай. Остановки для фото и осмотра исторических мест. Джипами управляют профессиональные водители.
Зиплайн (400 м)
Двойная линия проходит над рекой Кёпрючай. Полёт безопасный и динамичный — отличная порция адреналина и эффектные виды сверху.
Багги-сафари (≈5 км)
Около 30 минут драйва по пыльной трассе внутри нацпарка. Вы управляете багги самостоятельно (с 18 лет). Машины двух- и четырёхместные, перед стартом — обязательный инструктаж.
Рафтинг (10–12 км)
Сплав по живописной реке Кёпрючай с профессиональным инструктором. По пути — каньон, природные пейзажи, исторический римский мост и участки с лёгкими порогами. Шлем и спасательный жилет обязательны на всём маршруте.
Примерный тайминг
7:00–9:00 — трансфер из отелей (точное время сообщается накануне) 10:00–10:30 — прибытие, свободное время, инструктаж 10:45 — джип-сафари 11:30 — зиплайн 11:45 — багги-сафари 13:00–14:00 — обед у реки 14:15–15:30 — рафтинг После завершения — трансфер в отели
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе или автобусе туристического класса
В стоимость входит трансфер, все активности по программе, обед
Перед началом программы проводится инструктаж по безопасности
Во время рафтинга каждому участнику выдаём шлем и спасательный жилет
К управлению багги допускаются гости от 18 лет: лица младше этого возраста должны находиться на пассажирском сиденье
С вами будет один из инструкторов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Аренда очков для багги — $3
Бандана — $3–5
Водонепроницаемый чехол для телефона — $8–10
Обувь для рафтинга — $10–12
Аренда гидрокостюма (неопрен) — $5
Напитки в ресторане — по меню
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хусейн — Организатор в Анталье
Я родился и живу в регионе Анталья. Вместе с командой организую экскурсии с трансфером или без него из всех районов Антальи. Наша компания выполняет все свои юридические обязательства. В программу читать дальшеуменьшить
наших туров входят рафтинг, сафари на багги, каньоны Тазы и Кёпрюлю, внедорожное сафари, зиплайн, аттракцион «Аватар» (Адам Каялар), посещение древнего города Сельге, Зелёного каньона, а также множество комбинированных туров. Мы не являемся франчайзи какой-либо компании или организации; мы организуем все наши мероприятия и трансферы самостоятельно.
