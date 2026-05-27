Мои заказы

Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи

Максимум адреналина и пейзажей Таврских гор в одном маршруте
Подарите себе целый день активного отдыха в национальном парке «Каньон Кёпрюлю».

Вы попробуете четыре разных формата приключений — на воде, в воздухе и на бездорожье — в сопровождении профессиональных инструкторов и с полным снаряжением. Получите заряд адреналина, а после отдохнёте и пообедаете в живописном месте.
Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи
Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи
Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи

Описание экскурсии

Джип-сафари (≈7 км)

Поездка по горным дорогам нацпарка с панорамами Таврских гор и реки Кёпрючай. Остановки для фото и осмотра исторических мест. Джипами управляют профессиональные водители.

Зиплайн (400 м)

Двойная линия проходит над рекой Кёпрючай. Полёт безопасный и динамичный — отличная порция адреналина и эффектные виды сверху.

Багги-сафари (≈5 км)

Около 30 минут драйва по пыльной трассе внутри нацпарка. Вы управляете багги самостоятельно (с 18 лет). Машины двух- и четырёхместные, перед стартом — обязательный инструктаж.

Рафтинг (10–12 км)

Сплав по живописной реке Кёпрючай с профессиональным инструктором. По пути — каньон, природные пейзажи, исторический римский мост и участки с лёгкими порогами. Шлем и спасательный жилет обязательны на всём маршруте.

Примерный тайминг

7:00–9:00 — трансфер из отелей (точное время сообщается накануне)
10:00–10:30 — прибытие, свободное время, инструктаж
10:45 — джип-сафари
11:30 — зиплайн
11:45 — багги-сафари
13:00–14:00 — обед у реки
14:15–15:30 — рафтинг
После завершения — трансфер в отели

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе или автобусе туристического класса
  • В стоимость входит трансфер, все активности по программе, обед
  • Перед началом программы проводится инструктаж по безопасности
  • Во время рафтинга каждому участнику выдаём шлем и спасательный жилет
  • К управлению багги допускаются гости от 18 лет: лица младше этого возраста должны находиться на пассажирском сиденье
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда очков для багги — $3
  • Бандана — $3–5
  • Водонепроницаемый чехол для телефона — $8–10
  • Обувь для рафтинга — $10–12
  • Аренда гидрокостюма (неопрен) — $5
  • Напитки в ресторане — по меню

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хусейн
Хусейн — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и живу в регионе Анталья. Вместе с командой организую экскурсии с трансфером или без него из всех районов Антальи. Наша компания выполняет все свои юридические обязательства. В программу
читать дальшеуменьшить

наших туров входят рафтинг, сафари на багги, каньоны Тазы и Кёпрюлю, внедорожное сафари, зиплайн, аттракцион «Аватар» (Адам Каялар), посещение древнего города Сельге, Зелёного каньона, а также множество комбинированных туров. Мы не являемся франчайзи какой-либо компании или организации; мы организуем все наши мероприятия и трансферы самостоятельно.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари: программа 4 в 1 из Антальи»

Тур по Анталии с адреналином: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
5 часов
-
10%
17 отзывов
Групповая
Тур по Анталии с адреналином: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Ощутите адреналин в Анталии! Рафтинг, джиппинг и зиплайн в одном туре. Незабываемые эмоции и природа ждут вас
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:00.
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$40.50$45 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
6 отзывов
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€35 за человека
Рафтинг, багги, зиплайн и монстр-трак с включённым обедом - из Антальи
Сплавы и рафтинг
Багги
9 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Рафтинг, багги, зиплайн и монстр-трак с включённым обедом - из Антальи
Приключения в каньоне Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
Багги
12 часов
18 отзывов
Групповая
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€38 за человека