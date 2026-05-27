Подарите себе целый день активного отдыха в национальном парке «Каньон Кёпрюлю». Вы попробуете четыре разных формата приключений — на воде, в воздухе и на бездорожье — в сопровождении профессиональных инструкторов и с полным снаряжением. Получите заряд адреналина, а после отдохнёте и пообедаете в живописном месте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Джип-сафари (≈7 км)

Поездка по горным дорогам нацпарка с панорамами Таврских гор и реки Кёпрючай. Остановки для фото и осмотра исторических мест. Джипами управляют профессиональные водители.

Зиплайн (400 м)

Двойная линия проходит над рекой Кёпрючай. Полёт безопасный и динамичный — отличная порция адреналина и эффектные виды сверху.

Багги-сафари (≈5 км)

Около 30 минут драйва по пыльной трассе внутри нацпарка. Вы управляете багги самостоятельно (с 18 лет). Машины двух- и четырёхместные, перед стартом — обязательный инструктаж.

Рафтинг (10–12 км)

Сплав по живописной реке Кёпрючай с профессиональным инструктором. По пути — каньон, природные пейзажи, исторический римский мост и участки с лёгкими порогами. Шлем и спасательный жилет обязательны на всём маршруте.

Примерный тайминг

7:00–9:00 — трансфер из отелей (точное время сообщается накануне)

10:00–10:30 — прибытие, свободное время, инструктаж

10:45 — джип-сафари

11:30 — зиплайн

11:45 — багги-сафари

13:00–14:00 — обед у реки

14:15–15:30 — рафтинг

После завершения — трансфер в отели

Организационные детали

Поедем на микроавтобусе или автобусе туристического класса

В стоимость входит трансфер, все активности по программе, обед

Перед началом программы проводится инструктаж по безопасности

Во время рафтинга каждому участнику выдаём шлем и спасательный жилет

К управлению багги допускаются гости от 18 лет: лица младше этого возраста должны находиться на пассажирском сиденье

С вами будет один из инструкторов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)