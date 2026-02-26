Мои заказы

Старый город Антальи: главное за 2,5 часа. Индивидуальная экскурсия

Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм
На этой пешей экскурсии вы познакомитесь с древней культурой, традициями и обычаями турецкого народа.

Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов.

А ещё посетите Школу дервишей — мусульманских монахов-аскетов — и узнаете, как они жили и что изучали.
Описание водной прогулки

Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи. Море здесь чистое и спокойное. Обсудим, как это место и его правила менялись с течением времени.

Улу Медресе — историческое здание в центре, бывшее учебное заведение. Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона. В здешних лавках сможете купить турецкие сладости и приправы, а ещё угоститесь шербетом — любимым напитком турецких султанов.

Триумфальные ворота императора Адриана. Их построили во 2 веке перед визитом императора Адриана. Ворота находятся на улице Ишиклар, где вы также увидите анталийский трамвайчик и самые высокие в Турции пальмы.

Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Ататюрк два раза посещал Анталью и во время своего визита жил в двухэтажном доме, который сейчас и является музеем. Внутри вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.

Парк Кечили. Его уютные дорожки выведут вас к смотровой площадке — отсюда открываются прекрасные панорамные виды.

Школа дервишей — монахов, приверженцев суфизма. Школу построили в 14 веке, а сегодня в ней находится музей. Вы увидите экспозицию, связанную с жизнью и обучением дервишей, и познакомитесь с основами философии суфизма.

Старый порт — прогуляемся по набережной, которая во времена Османской империи вмещала около 60 военных судов. Сейчас здесь располагаются лучшие рыбные рестораны Антальи.

Искеле Джами — самая маленькая мечеть города, под которой бьёт источник пресной воды.

Сафа Хамам — увидим единственную действующую в городе баню, которая была построена ещё во времена римской империи.

Организационные детали

  • Билеты в музеи включены в стоимость
  • По желанию мы можем предоставить трансфер до места начала или продлить экскурсию за дополнительную плату
  • С вами будет лицензированный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп
Альп — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 4747 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
читать дальше

наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Входит в следующие категории Антальи

