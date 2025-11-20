Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:15 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:15
€40 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 ноября 2025Огромное спасибо Айдыну за интересный рассказ о старом городе Калеичи! 2,5 часа пролетели незаметно, ни капельки не устали. Обошли все
- NNadja19 ноября 2025Нам все очень понравилось, гид Икбаль была дружелюбна и хорошо владела русским языком, была очень заинтересована показать и рассказать нам как можно больше. Рекомендуем!
- ИИрина9 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно, в форме прогулки. Алтан показал нам старый город, не грузил большим количеством исторических фактов, которые всё равно
- AAlexey20 октября 2025Все очень сильно понравилось. Ольга отличный гид.
- ООльга12 октября 2025Экскурсию проводил гид Али. Отлично знает Старый город, водил нас по живописным улочкам. Показал основные достопримечательности, рассказал историю каждой. Порекомендовал ресторан с очень вкусной свежей рыбой. Отлично говорит по-русски, очень приятный человек.
- VVladimir12 октября 2025Интересно, содержательно, не стандартно, с чувством юмора и творчески раскрывая историю Антальи. Написать можно много позитивного об экскурсии с Али,
- ТТатьяна12 октября 2025Прекрасная женщина! Слушала с открытым ртом) всем рекомендую, динамично, не скучно, по существу!
- ВВладимир9 октября 2025Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Али. Познавательная прогулка по старому городу Антальи в группе из 3х человек. Гид прекрасно говорит по русски, очень приятный в общении человек, хорошо знающий историю города и любящий свою профессию. Рекомендую!
- ППавел7 октября 2025Отличная экскурсия. Группа вышла маленькая. Гид Али, отличный открытый человек, с великолепным знанием русского языка и истории города. Рекомендую!
- ААлексей7 октября 2025Прекрасная экскурсия по улочкам старого города Антальи. Гид Али профессионал своего дела. Очень интересно и познавательно провел экскурсию. Маршрут построен так, что мы увидели все достопримечательности старого города. Оценка 10 баллов из 5.
- ЕЕлена4 октября 2025Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Икбаль! Благодаря ее рассказу и грамотно построенному маршруту, Анталья открылась для нас с мужем не
- ННаталия4 октября 2025Мы отлично провели время с гидом Али, все было очень интересно. Экскурсия была хорошо спланировала, очень рекомендую, если хочется ознакомиться и историческими фактами города и узнать о местной культуре и архитектуре.
- ККостя29 сентября 2025У нас была потрясающая утренняя экскурсия (без изнуряющей жары и толп туристов) с гидом Ольгой!
Информация воспринимается легко,сам маршрут отлично составлен (есть несколько остановок,чтобы сделать шикарные снимки). Огромное спасибо!!
- ООльга21 сентября 2025Прекрасная прогулка утром по старому городу: гид Икбаль с любовью рассказывает об истории Анталии, обладает глубокими знаниями! Рекомендую!
- JJelena20 сентября 2025Икбаль-очень эрудированный гид. Прогулка с ней прошла легко. Прекрасный маршрут и много пищи для ума и глаз:)
- ААлёна20 сентября 2025Я отлично провела время❤️экскурсия подойдет людям, интересующимся историей, да и просто погулять по маршруту приятно😊Икбаль оставляет хорошее впечатление и об экскурсии, и о себе😁большое спасибо 🙏 надеюсь, увидимся еще🤝
- ННаталья18 сентября 2025Замечательная прогулка с Икбаль по Старому городу! Гид интересно (не перегружая датами и историческими личностями) рассказала обо всех вехах развития Анталии. Рекомендуем для самостоятельных путешественников!
- ААлина17 сентября 2025Нашим гидом была Ольга, экскурсия прошла на одном дыхании. Расссказывала очень вовлеченно, в формате непринужденной беседы, но с сохранениеи всех исторических фактов. Маршрут легкий. Отдельная признательность Ольге за совместные фотографии. Очень рекомендую и экскурсию и гида!
- ААнна16 сентября 2025Классная, интересная, насыщенная и оооочень познавательная прогулка. Позволяет лучше прочувствовать настроение Турции и понять, что это не просто курортный город,
- ГГульнара16 сентября 2025Спасибо гиду Икбаль за экскурсию! Отличное знание материала и хорошее знание русского языка! Время пролетело быстро и с пользой)
Всем рекомендую!
