Ю Юлия Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе читать дальше заявленные точки - музей дервишей, музей Ататюрка, ворота Адриана, порт и тд. По дороге встречали других гидов - знакомых Айдына, все здоровались - приятно идти рядом с человеком, которого знают и явно уважают:) экскурсию и гида советую. Огромное спасибо Айдыну за интересный рассказ о старом городе Калеичи! 2,5 часа пролетели незаметно, ни капельки не устали. Обошли все

N Nadja Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Нам все очень понравилось, гид Икбаль была дружелюбна и хорошо владела русским языком, была очень заинтересована показать и рассказать нам как можно больше. Рекомендуем!

И Ирина Влюбиться в Старый город Антальи читать дальше вылетают из головы. Организация чёткая, организатор был с нами на связи все время от заказа до окончания экскурсии, и даже после экскурсии интересовался обратной связью. Экскурсия прошла замечательно, в форме прогулки. Алтан показал нам старый город, не грузил большим количеством исторических фактов, которые всё равно

A Alexey Влюбиться в Старый город Антальи Все очень сильно понравилось. Ольга отличный гид.

О Ольга Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Экскурсию проводил гид Али. Отлично знает Старый город, водил нас по живописным улочкам. Показал основные достопримечательности, рассказал историю каждой. Порекомендовал ресторан с очень вкусной свежей рыбой. Отлично говорит по-русски, очень приятный человек.

V Vladimir Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе читать дальше но лучше - просто принять самим участие в такой экскурсии и все лично оценить. Я с радостью со своей стороны - рекомендую!! Интересно, содержательно, не стандартно, с чувством юмора и творчески раскрывая историю Антальи. Написать можно много позитивного об экскурсии с Али,

Т Татьяна Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Прекрасная женщина! Слушала с открытым ртом) всем рекомендую, динамично, не скучно, по существу!

В Владимир Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Али. Познавательная прогулка по старому городу Антальи в группе из 3х человек. Гид прекрасно говорит по русски, очень приятный в общении человек, хорошо знающий историю города и любящий свою профессию. Рекомендую!

П Павел Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Отличная экскурсия. Группа вышла маленькая. Гид Али, отличный открытый человек, с великолепным знанием русского языка и истории города. Рекомендую!

А Алексей Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Прекрасная экскурсия по улочкам старого города Антальи. Гид Али профессионал своего дела. Очень интересно и познавательно провел экскурсию. Маршрут построен так, что мы увидели все достопримечательности старого города. Оценка 10 баллов из 5.

Е Елена Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе читать дальше только с курортной стороны. Икбаль прекрасно владеет русским языком, слушать ее было одно удовольствие! Ответила на все наши вопросы, порекомендовала местные блюда, которые точно стоит попробовать! Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Икбаль! Благодаря ее рассказу и грамотно построенному маршруту, Анталья открылась для нас с мужем не

Н Наталия Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Мы отлично провели время с гидом Али, все было очень интересно. Экскурсия была хорошо спланировала, очень рекомендую, если хочется ознакомиться и историческими фактами города и узнать о местной культуре и архитектуре.

К Костя Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе У нас была потрясающая утренняя экскурсия (без изнуряющей жары и толп туристов) с гидом Ольгой!

Информация воспринимается легко,сам маршрут отлично составлен (есть несколько остановок,чтобы сделать шикарные снимки). Огромное спасибо!!

О Ольга Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Прекрасная прогулка утром по старому городу: гид Икбаль с любовью рассказывает об истории Анталии, обладает глубокими знаниями! Рекомендую!

J Jelena Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Икбаль-очень эрудированный гид. Прогулка с ней прошла легко. Прекрасный маршрут и много пищи для ума и глаз:)

А Алёна Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Я отлично провела время❤️экскурсия подойдет людям, интересующимся историей, да и просто погулять по маршруту приятно😊Икбаль оставляет хорошее впечатление и об экскурсии, и о себе😁большое спасибо 🙏 надеюсь, увидимся еще🤝

Н Наталья Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Замечательная прогулка с Икбаль по Старому городу! Гид интересно (не перегружая датами и историческими личностями) рассказала обо всех вехах развития Анталии. Рекомендуем для самостоятельных путешественников!

А Алина Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Нашим гидом была Ольга, экскурсия прошла на одном дыхании. Расссказывала очень вовлеченно, в формате непринужденной беседы, но с сохранениеи всех исторических фактов. Маршрут легкий. Отдельная признательность Ольге за совместные фотографии. Очень рекомендую и экскурсию и гида!

А Анна Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе читать дальше а настоящая вековая история. Прогулку проводила гид Икбаль, мы не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и прекрасно провели несколько часов) Классная, интересная, насыщенная и оооочень познавательная прогулка. Позволяет лучше прочувствовать настроение Турции и понять, что это не просто курортный город,