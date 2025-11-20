Мои заказы

Пляж Мермерли – экскурсии в Анталье

Найдено 9 экскурсий в категории «Пляж Мермерли» в Анталье, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пешая
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 8 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Калеичи: по старому городу без суеты
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Анталья старинная и современная
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Пешая
2.5 часа
99 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:15 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:15
€40 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
На машине
3.5 часа
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 ноября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Огромное спасибо Айдыну за интересный рассказ о старом городе Калеичи! 2,5 часа пролетели незаметно, ни капельки не устали. Обошли все
    читать дальше

    заявленные точки - музей дервишей, музей Ататюрка, ворота Адриана, порт и тд. По дороге встречали других гидов - знакомых Айдына, все здоровались - приятно идти рядом с человеком, которого знают и явно уважают:) экскурсию и гида советую.

  • N
    Nadja
    19 ноября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Нам все очень понравилось, гид Икбаль была дружелюбна и хорошо владела русским языком, была очень заинтересована показать и рассказать нам как можно больше. Рекомендуем!
    Нам все очень понравилось, гид Икбаль была дружелюбна и хорошо владела русским языком, была очень заинтересована показать и рассказать нам как можно больше. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    9 ноября 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Экскурсия прошла замечательно, в форме прогулки. Алтан показал нам старый город, не грузил большим количеством исторических фактов, которые всё равно
    читать дальше

    вылетают из головы. Организация чёткая, организатор был с нами на связи все время от заказа до окончания экскурсии, и даже после экскурсии интересовался обратной связью.

  • A
    Alexey
    20 октября 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Все очень сильно понравилось. Ольга отличный гид.
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Экскурсию проводил гид Али. Отлично знает Старый город, водил нас по живописным улочкам. Показал основные достопримечательности, рассказал историю каждой. Порекомендовал ресторан с очень вкусной свежей рыбой. Отлично говорит по-русски, очень приятный человек.
    Экскурсию проводил гид Али. Отлично знает Старый город, водил нас по живописным улочкам. Показал основные достопримечательности, рассказал историю каждой. Порекомендовал ресторан с очень вкусной свежей рыбой. Отлично говорит по-русски, очень приятный человек.
  • V
    Vladimir
    12 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Интересно, содержательно, не стандартно, с чувством юмора и творчески раскрывая историю Антальи. Написать можно много позитивного об экскурсии с Али,
    читать дальше

    но лучше - просто принять самим участие в такой экскурсии и все лично оценить. Я с радостью со своей стороны - рекомендую!!

  • Т
    Татьяна
    12 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Прекрасная женщина! Слушала с открытым ртом) всем рекомендую, динамично, не скучно, по существу!
  • В
    Владимир
    9 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Али. Познавательная прогулка по старому городу Антальи в группе из 3х человек. Гид прекрасно говорит по русски, очень приятный в общении человек, хорошо знающий историю города и любящий свою профессию. Рекомендую!
  • П
    Павел
    7 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Отличная экскурсия. Группа вышла маленькая. Гид Али, отличный открытый человек, с великолепным знанием русского языка и истории города. Рекомендую!
    Отличная экскурсия. Группа вышла маленькая. Гид Али, отличный открытый человек, с великолепным знанием русского языка и истории города. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    7 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Прекрасная экскурсия по улочкам старого города Антальи. Гид Али профессионал своего дела. Очень интересно и познавательно провел экскурсию. Маршрут построен так, что мы увидели все достопримечательности старого города. Оценка 10 баллов из 5.
  • Е
    Елена
    4 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Икбаль! Благодаря ее рассказу и грамотно построенному маршруту, Анталья открылась для нас с мужем не
    читать дальше

    только с курортной стороны. Икбаль прекрасно владеет русским языком, слушать ее было одно удовольствие! Ответила на все наши вопросы, порекомендовала местные блюда, которые точно стоит попробовать!

    Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Икбаль! Благодаря ее рассказу и грамотно построенному маршруту, Анталья открылась для нас с мужем не только с курортной стороны. Икбаль прекрасно владеет русским языком, слушать ее было одно удовольствие! Ответила на все наши вопросы, порекомендовала местные блюда, которые точно стоит попробовать!
  • Н
    Наталия
    4 октября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Мы отлично провели время с гидом Али, все было очень интересно. Экскурсия была хорошо спланировала, очень рекомендую, если хочется ознакомиться и историческими фактами города и узнать о местной культуре и архитектуре.
    Мы отлично провели время с гидом Али, все было очень интересно. Экскурсия была хорошо спланировала, очень рекомендую, если хочется ознакомиться и историческими фактами города и узнать о местной культуре и архитектуре.
  • К
    Костя
    29 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    У нас была потрясающая утренняя экскурсия (без изнуряющей жары и толп туристов) с гидом Ольгой!
    Информация воспринимается легко,сам маршрут отлично составлен (есть несколько остановок,чтобы сделать шикарные снимки). Огромное спасибо!!
    У нас была потрясающая утренняя экскурсия (без изнуряющей жары и толп туристов) с гидом Ольгой!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Прекрасная прогулка утром по старому городу: гид Икбаль с любовью рассказывает об истории Анталии, обладает глубокими знаниями! Рекомендую!
    Прекрасная прогулка утром по старому городу: гид Икбаль с любовью рассказывает об истории Анталии, обладает глубокими знаниями! Рекомендую!
  • J
    Jelena
    20 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Икбаль-очень эрудированный гид. Прогулка с ней прошла легко. Прекрасный маршрут и много пищи для ума и глаз:)
  • А
    Алёна
    20 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Я отлично провела время❤️экскурсия подойдет людям, интересующимся историей, да и просто погулять по маршруту приятно😊Икбаль оставляет хорошее впечатление и об экскурсии, и о себе😁большое спасибо 🙏 надеюсь, увидимся еще🤝
    Я отлично провела время❤️экскурсия подойдет людям, интересующимся историей, да и просто погулять по маршруту приятно😊Икбаль оставляет хорошее впечатление и об экскурсии, и о себе😁большое спасибо 🙏 надеюсь, увидимся еще🤝
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательная прогулка с Икбаль по Старому городу! Гид интересно (не перегружая датами и историческими личностями) рассказала обо всех вехах развития Анталии. Рекомендуем для самостоятельных путешественников!
    Замечательная прогулка с Икбаль по Старому городу! Гид интересно (не перегружая датами и историческими личностями) рассказала обо всех вехах развития Анталии. Рекомендуем для самостоятельных путешественников!
  • А
    Алина
    17 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Нашим гидом была Ольга, экскурсия прошла на одном дыхании. Расссказывала очень вовлеченно, в формате непринужденной беседы, но с сохранениеи всех исторических фактов. Маршрут легкий. Отдельная признательность Ольге за совместные фотографии. Очень рекомендую и экскурсию и гида!
  • А
    Анна
    16 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Классная, интересная, насыщенная и оооочень познавательная прогулка. Позволяет лучше прочувствовать настроение Турции и понять, что это не просто курортный город,
    читать дальше

    а настоящая вековая история. Прогулку проводила гид Икбаль, мы не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и прекрасно провели несколько часов)

    Классная, интересная, насыщенная и оооочень познавательная прогулка. Позволяет лучше прочувствовать настроение Турции и понять, что это не просто курортный город, а настоящая вековая история. Прогулку проводила гид Икбаль, мы не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и прекрасно провели несколько часов)
  • Г
    Гульнара
    16 сентября 2025
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Спасибо гиду Икбаль за экскурсию! Отличное знание материала и хорошее знание русского языка! Время пролетело быстро и с пользой)
    Всем рекомендую!
    Спасибо гиду Икбаль за экскурсию! Отличное знание материала и хорошее знание русского языка! Время пролетело быстро и с пользой)
    Всем рекомендую!

