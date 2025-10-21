Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€228 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая Анталья
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€198
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Тургай интересно и красочно рассказывает об истории страны на хорошем русском языке. Мы долго гуляли по старому
- ООльга14 октября 2025Были на экскурсии 14.10.25. В 10:00 забрали из отеля, в 13:00 вернулись назад. Гид Фатма очень понравилась, рассказала много интересного об истории, провела по самым красивым местам, отвечала на наши вопросы.
Рекомендуем!
- ТТатьяна13 октября 20255 звезд! однозначно
Добрый день! Все хорошо, доверять команде можно. Интересно, неспешно,красиво
- УУльяна2 октября 2025Обратная связь при заказе экскурсии пришла быстро, нас забрали из отеля и привезли после экскурсии в отель бесплатно, что порадовало,
- ММарина15 июня 2025Сопровождала нас Фатма. Экскурсия очень понравилась, Фатма подстраивалась под нас, не смотрела на часы. Угощала детей мороженным, а взрослых мидиями!
- ААнна4 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Смотрели старый город Анталии и Дюденские водопады. Были с детьми 5 и 9 лет. Экскурсия не сильно
- ААлександра2 июня 2025Рекомендую! Очень грамотно, очень профессионально. Красиво. Экскурсии нам провела Фатима, настолько профи своего дела.
- ННаталья30 мая 2025Спасибо большое нашему увлеченному, профессиональному и позитивному гиду - Фатиме! Экскурсия по старому городу с колоритными улочками поразила! Увидели настоящую Турцию! Отдельное спасибо за посещение водопада.
Хайдар, спасибо всей Вашей команде за профессионализм! Удачи и процветания!
- NNelea22 апреля 2025Выражаю свою благодарность организатору и экскурсоводу за интересную, увлекательную и корректно запланированную экскурсию. Рекомендую! Впечатления и положительные эмоции, просто супер!
- ССветлана16 апреля 2025Экскурсовод Фатма чудесная!!! Интересный рассказчик, внимательна к туристам и их предпочтениям, экскурсия прошла на одном дыхании. Отличное знание русского языка, знание материала, очень интересно преподносит историю. Нам все понравилось (мы искушенные туристы). Всем рекомендую. Спасибо. 🙏🏻
- ССтанислав24 марта 2025Отличная экскурсия, все понравилось, замечательный экскурсовод Фатма. Были с 2 детьми, одному из которых всего 2.3 года, но дети тоже были в восторге.
- ССветлана5 марта 2025Отличная экскурсия, узнали много нового, увидели много красивого, получили супер впечатления, эмоции и фотографии. Однозначно рекомендую!
- ККонстантин2 марта 2025У нас не было шанса не влюбиться в Анталью. Фатма (наш гид) прекрасно владеет русским языком, влюблена в в страну
- ЯЯна28 января 2025Это была одна из лучших экскурсий, на которых удалось побывать. Наш гид Фатма просто очаровала всю команду путешественников своей подачей, историями и философскими мыслями. Было очень интересно, ярко и увлекательно. Теперь хочется объездить с Фатмой всю Турцию. Огромное спасибо! ❤️
- ТТатьяна22 января 2025Были на экскурсии с прелестнейшей Фатмой. Все было четко организовано, за день она написала напомнила об экскурсии, приехала вовремя на
- ННаталья18 ноября 2024Замечательная экскурсия и отличный гид Фатма. Время пролетело незаметно. Было интересно и взрослым, и ребенку 12 лет. Фатма создает непринужденную атмосферу и увлекает своими рассказами.
- NNatalia18 ноября 2024Хотелось бы поблагодарить Фатму, которая провела для нас экскурсию по старому городу.
Очень образованная, приятная, активная, с широким мировоззрением экскурсовод.
Тур был
- ЕЕвгений7 ноября 2024Замечательная экскурсия, отличное знание истории и комфортный автомобиль.
- ЕЕвгения28 октября 2024Прекрасная экскурсия. Содержательная. Вежливый экскурсовод с хорошим знанием русского языка и широкими познаниями в истории и политике
- ЮЮлия14 октября 2024Были на экскурсии в Анталье. Нашим гидом был Тургай. Он нас очаровал😀интересный, образованный, хорошо говорящий на русском. Были на водопаде,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Тюнектепе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в декабре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Тюнектепе" можно забронировать 3 экскурсии от 189 до 228 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Тюнектепе», 129 ⭐ отзывов, цены от €189. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль