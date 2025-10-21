О Ольга Анталья с историком читать дальше городу в удобном для нас темпе, посмотрели много красивых мест. Побывали на красивейшем водопаде. Думаю, и с погодой нам повезло просто потому, что с таким экскурсоводом и погода должна соответствовать 🤓 Спасибо всей команде за замечательную организацию! Экскурсия очень понравилась! Тургай интересно и красочно рассказывает об истории страны на хорошем русском языке. Мы долго гуляли по старому

О Ольга Анталья с историком Были на экскурсии 14.10.25. В 10:00 забрали из отеля, в 13:00 вернулись назад. Гид Фатма очень понравилась, рассказала много интересного об истории, провела по самым красивым местам, отвечала на наши вопросы.

Рекомендуем!

Т Татьяна Анталья с историком 5 звезд! однозначно

Добрый день! Все хорошо, доверять команде можно. Интересно, неспешно,красиво

У Ульяна Анталья с историком читать дальше в отличие от других предложений, где за эту опцию нужно было доплачивать. Гид Синан был на связи, приехал вовремя, произвел хорошее впечатление. Приятный, чувствуется, что любит свой родной город, хороший русский язык, много исторической информации. Рекомендуем! Обратная связь при заказе экскурсии пришла быстро, нас забрали из отеля и привезли после экскурсии в отель бесплатно, что порадовало,

М Марина Анталья с историком читать дальше Показывала интересные места в старом городе. Оказалось, в Антальи очень много музеев со свободным входом! Увидели Турцию с другой стороны! Однозначно рекомендую! Сопровождала нас Фатма. Экскурсия очень понравилась, Фатма подстраивалась под нас, не смотрела на часы. Угощала детей мороженным, а взрослых мидиями!

А Анна Анталья с историком читать дальше напряжная, дети чуть устали, но выдержали. Подходит для тех, кто хочет что-то посмотреть, но не тратить на поездку весь день. Гид был Тугай, интересно рассказывал. Организаторы подстроились под нас по времени. Забрали из отеля на авто и привезли обратно. Экскурсия очень понравилась. Смотрели старый город Анталии и Дюденские водопады. Были с детьми 5 и 9 лет. Экскурсия не сильно

А Александра Анталья с историком Рекомендую! Очень грамотно, очень профессионально. Красиво. Экскурсии нам провела Фатима, настолько профи своего дела.

Н Наталья Анталья с историком Спасибо большое нашему увлеченному, профессиональному и позитивному гиду - Фатиме! Экскурсия по старому городу с колоритными улочками поразила! Увидели настоящую Турцию! Отдельное спасибо за посещение водопада.

Хайдар, спасибо всей Вашей команде за профессионализм! Удачи и процветания!

N Nelea Анталья с историком Выражаю свою благодарность организатору и экскурсоводу за интересную, увлекательную и корректно запланированную экскурсию. Рекомендую! Впечатления и положительные эмоции, просто супер!

С Светлана Анталья с историком Экскурсовод Фатма чудесная!!! Интересный рассказчик, внимательна к туристам и их предпочтениям, экскурсия прошла на одном дыхании. Отличное знание русского языка, знание материала, очень интересно преподносит историю. Нам все понравилось (мы искушенные туристы). Всем рекомендую. Спасибо. 🙏🏻

С Станислав Анталья с историком Отличная экскурсия, все понравилось, замечательный экскурсовод Фатма. Были с 2 детьми, одному из которых всего 2.3 года, но дети тоже были в восторге.

С Светлана Анталья с историком Отличная экскурсия, узнали много нового, увидели много красивого, получили супер впечатления, эмоции и фотографии. Однозначно рекомендую!

К Константин Анталья с историком читать дальше и этот город. Было стойкое ощущение, что это прогулка с друзьями. Захотелось вернуться ещё и уже подольше там побыть, пожить в старом городе, в одном из аутентичных отельчиков, сходить в горы. Мы получили, то чего хотели: жена хотела прочувствовать атмосферу, а я хотел истории и информации. 💯🙌👍 У нас не было шанса не влюбиться в Анталью. Фатма (наш гид) прекрасно владеет русским языком, влюблена в в страну

Я Яна Анталья с историком Это была одна из лучших экскурсий, на которых удалось побывать. Наш гид Фатма просто очаровала всю команду путешественников своей подачей, историями и философскими мыслями. Было очень интересно, ярко и увлекательно. Теперь хочется объездить с Фатмой всю Турцию. Огромное спасибо! ❤️

Т Татьяна Анталья с историком читать дальше следующий день. Мы просили забрать нас в отеле и после экскурсии отвезти сразу в аэропорт. Нашу просьбу исполнили, в аэропорт правда за доп. денюжку отвезли. Сама экскурсия очень понравилась, как и подача материала от Фатмы - живо, с чувством юмора. Определенно поехала бы с таким гидом и на другие экскурсии. Были на экскурсии с прелестнейшей Фатмой. Все было четко организовано, за день она написала напомнила об экскурсии, приехала вовремя на

Н Наталья Анталья с историком Замечательная экскурсия и отличный гид Фатма. Время пролетело незаметно. Было интересно и взрослым, и ребенку 12 лет. Фатма создает непринужденную атмосферу и увлекает своими рассказами.

N Natalia Анталья с историком

Очень образованная, приятная, активная, с широким мировоззрением экскурсовод.

Тур был читать дальше понравился, интересное соприкосновение с историей Турции, без ненужных выдумок и заискиваний.

Приятно, что экскурсия подстраивалась под наш темп и возможности, так как были с возрастными родителями, им тяжело быстро и много ходить. Хотелось бы поблагодарить Фатму, которая провела для нас экскурсию по старому городу.Очень образованная, приятная, активная, с широким мировоззрением экскурсовод.Тур был

Е Евгений Анталья с историком Замечательная экскурсия, отличное знание истории и комфортный автомобиль.

Е Евгения Анталья с историком Прекрасная экскурсия. Содержательная. Вежливый экскурсовод с хорошим знанием русского языка и широкими познаниями в истории и политике