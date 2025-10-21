Мои заказы

Тюнектепе – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюнектепе» в Анталье, цены от €189, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Анталья за один день на авто - all inclusive
На машине
5 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€228 за всё до 8 чел.
Анталья с историком
На машине
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая Анталья
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
На машине
3.5 часа
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€198€220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 октября 2025
    Анталья с историком
    Экскурсия очень понравилась! Тургай интересно и красочно рассказывает об истории страны на хорошем русском языке. Мы долго гуляли по старому
    городу в удобном для нас темпе, посмотрели много красивых мест. Побывали на красивейшем водопаде. Думаю, и с погодой нам повезло просто потому, что с таким экскурсоводом и погода должна соответствовать 🤓 Спасибо всей команде за замечательную организацию!

  • О
    Ольга
    14 октября 2025
    Анталья с историком
    Были на экскурсии 14.10.25. В 10:00 забрали из отеля, в 13:00 вернулись назад. Гид Фатма очень понравилась, рассказала много интересного об истории, провела по самым красивым местам, отвечала на наши вопросы.
    Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Анталья с историком
    5 звезд! однозначно
    Добрый день! Все хорошо, доверять команде можно. Интересно, неспешно,красиво
  • У
    Ульяна
    2 октября 2025
    Анталья с историком
    Обратная связь при заказе экскурсии пришла быстро, нас забрали из отеля и привезли после экскурсии в отель бесплатно, что порадовало,
    в отличие от других предложений, где за эту опцию нужно было доплачивать. Гид Синан был на связи, приехал вовремя, произвел хорошее впечатление. Приятный, чувствуется, что любит свой родной город, хороший русский язык, много исторической информации. Рекомендуем!

  • М
    Марина
    15 июня 2025
    Анталья с историком
    Сопровождала нас Фатма. Экскурсия очень понравилась, Фатма подстраивалась под нас, не смотрела на часы. Угощала детей мороженным, а взрослых мидиями!
    Показывала интересные места в старом городе. Оказалось, в Антальи очень много музеев со свободным входом! Увидели Турцию с другой стороны! Однозначно рекомендую!

  • А
    Анна
    4 июня 2025
    Анталья с историком
    Экскурсия очень понравилась. Смотрели старый город Анталии и Дюденские водопады. Были с детьми 5 и 9 лет. Экскурсия не сильно
    напряжная, дети чуть устали, но выдержали. Подходит для тех, кто хочет что-то посмотреть, но не тратить на поездку весь день. Гид был Тугай, интересно рассказывал. Организаторы подстроились под нас по времени. Забрали из отеля на авто и привезли обратно.

  • А
    Александра
    2 июня 2025
    Анталья с историком
    Рекомендую! Очень грамотно, очень профессионально. Красиво. Экскурсии нам провела Фатима, настолько профи своего дела.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2025
    Анталья с историком
    Спасибо большое нашему увлеченному, профессиональному и позитивному гиду - Фатиме! Экскурсия по старому городу с колоритными улочками поразила! Увидели настоящую Турцию! Отдельное спасибо за посещение водопада.
    Хайдар, спасибо всей Вашей команде за профессионализм! Удачи и процветания!
  • N
    Nelea
    22 апреля 2025
    Анталья с историком
    Выражаю свою благодарность организатору и экскурсоводу за интересную, увлекательную и корректно запланированную экскурсию. Рекомендую! Впечатления и положительные эмоции, просто супер!
  • С
    Светлана
    16 апреля 2025
    Анталья с историком
    Экскурсовод Фатма чудесная!!! Интересный рассказчик, внимательна к туристам и их предпочтениям, экскурсия прошла на одном дыхании. Отличное знание русского языка, знание материала, очень интересно преподносит историю. Нам все понравилось (мы искушенные туристы). Всем рекомендую. Спасибо. 🙏🏻
  • С
    Станислав
    24 марта 2025
    Анталья с историком
    Отличная экскурсия, все понравилось, замечательный экскурсовод Фатма. Были с 2 детьми, одному из которых всего 2.3 года, но дети тоже были в восторге.
  • С
    Светлана
    5 марта 2025
    Анталья с историком
    Отличная экскурсия, узнали много нового, увидели много красивого, получили супер впечатления, эмоции и фотографии. Однозначно рекомендую!
  • К
    Константин
    2 марта 2025
    Анталья с историком
    У нас не было шанса не влюбиться в Анталью. Фатма (наш гид) прекрасно владеет русским языком, влюблена в в страну
    и этот город. Было стойкое ощущение, что это прогулка с друзьями. Захотелось вернуться ещё и уже подольше там побыть, пожить в старом городе, в одном из аутентичных отельчиков, сходить в горы. Мы получили, то чего хотели: жена хотела прочувствовать атмосферу, а я хотел истории и информации. 💯🙌👍

  • Я
    Яна
    28 января 2025
    Анталья с историком
    Это была одна из лучших экскурсий, на которых удалось побывать. Наш гид Фатма просто очаровала всю команду путешественников своей подачей, историями и философскими мыслями. Было очень интересно, ярко и увлекательно. Теперь хочется объездить с Фатмой всю Турцию. Огромное спасибо! ❤️
  • Т
    Татьяна
    22 января 2025
    Анталья с историком
    Были на экскурсии с прелестнейшей Фатмой. Все было четко организовано, за день она написала напомнила об экскурсии, приехала вовремя на
    следующий день. Мы просили забрать нас в отеле и после экскурсии отвезти сразу в аэропорт. Нашу просьбу исполнили, в аэропорт правда за доп. денюжку отвезли. Сама экскурсия очень понравилась, как и подача материала от Фатмы - живо, с чувством юмора. Определенно поехала бы с таким гидом и на другие экскурсии.

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2024
    Анталья с историком
    Замечательная экскурсия и отличный гид Фатма. Время пролетело незаметно. Было интересно и взрослым, и ребенку 12 лет. Фатма создает непринужденную атмосферу и увлекает своими рассказами.
  • N
    Natalia
    18 ноября 2024
    Анталья с историком
    Хотелось бы поблагодарить Фатму, которая провела для нас экскурсию по старому городу.
    Очень образованная, приятная, активная, с широким мировоззрением экскурсовод.
    Тур был
    понравился, интересное соприкосновение с историей Турции, без ненужных выдумок и заискиваний.
    Приятно, что экскурсия подстраивалась под наш темп и возможности, так как были с возрастными родителями, им тяжело быстро и много ходить.

  • Е
    Евгений
    7 ноября 2024
    Анталья с историком
    Замечательная экскурсия, отличное знание истории и комфортный автомобиль.
  • Е
    Евгения
    28 октября 2024
    Анталья с историком
    Прекрасная экскурсия. Содержательная. Вежливый экскурсовод с хорошим знанием русского языка и широкими познаниями в истории и политике
  • Ю
    Юлия
    14 октября 2024
    Анталья с историком
    Были на экскурсии в Анталье. Нашим гидом был Тургай. Он нас очаровал😀интересный, образованный, хорошо говорящий на русском. Были на водопаде,
    гуляли по старому городу. Экскурсия была в спокойном режиме, фотографировались, покупали гранатовый сок, мороженое из козьего молока. Это скорее прогулка с другом. Приятная беседа об истории региона, значимых воинах, событиях, о современном быте и обычаях населения. Нашей семье, включая взрослых детей, всё очень понравилось. Однозначно рекомендуем! Приятно проведёте время и углубите знания о прекрасной Турции

