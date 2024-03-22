В марте – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Анталье, цены от €600. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
1 отзыв
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
600 за человека
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Пешая
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
17 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
57 000 за человека
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пешая
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
3 ноя в 13:00
2 мар в 13:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    22 марта 2024
    Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
    Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
    читать дальше

    душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍

    Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид былШикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид былШикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид былШикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид былШикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В марте»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
  2. Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
  3. Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Какие места ещё посмотреть в Анталье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Долина Любви
  3. Олимпос
Сколько стоит тур в Анталье в октябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 600 до 57 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте тур в Анталье на 2024 год по теме «В марте», 1 ⭐ отзыв, цены от €600. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам