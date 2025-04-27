8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
27 апр в 08:00
$1 140 за человека
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
20 апр в 08:00
€820 за человека
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$1 255 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В апреле»
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