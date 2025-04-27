В апреле – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Анталье, цены от $820. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
27 апр в 08:00
$1 140 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
20 апр в 08:00
820 за человека
Пешком вдоль Средиземного моря
Пешая
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$1 255 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
  2. Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
  3. Пешком вдоль Средиземного моря
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
Сколько стоит тур в Анталье в октябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 820 до 1 255.
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