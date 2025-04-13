8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$1 220 за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 16:00
$1 225 за человека
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 9 мая»
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