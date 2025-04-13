На 9 мая – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Анталье, цены от $1 220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешком вдоль Средиземного моря
Пешая
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$1 220 за человека
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пешая
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 16:00
$1 225 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Пешая
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пешком вдоль Средиземного моря
  2. Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
  3. Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
Сколько стоит тур в Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 1 220 до 1 225.
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