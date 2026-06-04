Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
Завтра в 19:00
9 июл в 19:00
$15 за билет
Билеты
Приключение на пиратском корабле, пенное шоу и купание (из Белека)
Поймать настроение отпуска - с морем, солнцем и вечеринкой
Начало: У вашего отеля в Белеке и близлежащих районах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июл в 09:00
€45 за билет
Билеты
Билет в аквапарк Water Hill в Белеке с обедом + безлимитные безалкогольные
Начало: Ватерхилл, Аквапарк · район Муратпаша, махалле Мел...
«Обед и онлайн-скидка При онлайн-бронировании билет стоит всего 40 $ и включает обед «шведский стол» с 12:00 до 16:00, а также неограниченное количество безалкогольных напитков»
Завтра в 09:30
9 июл в 09:30
$49 за билет
Последние отзывы на экскурсии
И
Очень хорошая организация трансфера на шоу и обратно, без задержек. Спасибо
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О
Микроавтобус был небольшой, народа немного. Приехали даже чуть раньше заявленного времени. Доехали быстро, как в одну сторону, так и обратно. За конфеты от водителя отдельное спасибо!)
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все организовано классно, привезли- отвезли как и обещано
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М
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Я
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И
Спасибо. Всё хорошо.
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К
Само шоу крутое, стоит посмотреть и бесплатное. Это трансфер и он нам не понравился, во-первых опоздал на 10 минут, во-вторых,
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Н
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E
Шоу фонтанов шикарное, сама Легенда впечатляет, хотелось бы больше времени после шоу
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А
Водитель приехал вовремя, привез-увез довольно оперативно.
Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком Спасибо
Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком Спасибо
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Всего 15 отзывов в Белеке в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Билеты»
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