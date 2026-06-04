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Билеты онлайн без очередей в Белеке

Найдено 7 экскурсий в категории «Билеты» в Белеке, цены от $15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Пешая
На автобусе
3 часа
13 отзывов
Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
Завтра в 19:00
9 июл в 19:00
$15 за билет
Приключение на пиратском корабле, пенное шоу и купание (из Белека)
6.5 часов
Билеты
Приключение на пиратском корабле, пенное шоу и купание (из Белека)
Поймать настроение отпуска - с морем, солнцем и вечеринкой
Начало: У вашего отеля в Белеке и близлежащих районах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июл в 09:00
€45 за билет
Билет в аквапарк Water Hill в Белеке с обедом + безлимитные безалкогольные
Пешая
6 часов
Билеты
Билет в аквапарк Water Hill в Белеке с обедом + безлимитные безалкогольные
Начало: Ватерхилл, Аквапарк · район Муратпаша, махалле Мел...
«Обед и онлайн-скидка При онлайн-бронировании билет стоит всего 40 $ и включает обед «шведский стол» с 12:00 до 16:00, а также неограниченное количество безалкогольных напитков»
Завтра в 09:30
9 июл в 09:30
$49 за билет

Последние отзывы на экскурсии

И
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Очень хорошая организация трансфера на шоу и обратно, без задержек. Спасибо
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О
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Микроавтобус был небольшой, народа немного. Приехали даже чуть раньше заявленного времени. Доехали быстро, как в одну сторону, так и обратно. За конфеты от водителя отдельное спасибо!)
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Лена
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
все организовано классно, привезли- отвезли как и обещано
все организовано классно, привезли- отвезли как и обещано
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М
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
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Я
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
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И
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Спасибо. Всё хорошо.
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К
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Само шоу крутое, стоит посмотреть и бесплатное. Это трансфер и он нам не понравился, во-первых опоздал на 10 минут, во-вторых,
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автобус не супер, особенно обратный, боялась что развалится на ходу. У гида не было сдачи со 100 долларов и он такой ну решайте сами как хотите сдачи нет, в Легенде разменять деньги не где, там оплата за все в лирах, но есть обменник.
На обратной дороге мы думали трансфер нас вообще не заберет, стояли 20 минут, без связи и инфы от гида хоть какой-то, через 20 минут оказалось что за нами все таки приехал, НО ДРУГОЙ автобус о чем нас естественно забыли предупредить и он приехал во-время и стоял на парковке, просто молчал, вернее был занят разговорами по телефону. Короче в другом месте лучше закажите трансфер.

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Н
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
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E
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Шоу фонтанов шикарное, сама Легенда впечатляет, хотелось бы больше времени после шоу
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А
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Водитель приехал вовремя, привез-увез довольно оперативно.
Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком Спасибо
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Всего 15 отзывов в Белеке в категории "Билеты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ночное шоу The Land of Legends из Белека;
  2. Приключение на пиратском корабле, пенное шоу и купание (из Белека);
  3. Билет в аквапарк Water Hill в Белеке с обедом + безлимитные безалкогольные.
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Чегемские водопады;
  4. The land of legends;
  5. Дюденский водопад;
  6. Гора Тахталы;
  7. Анталья;
  8. Озеро Салда;
  9. Океанариум;
  10. Водопад Куршунлу.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2026
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