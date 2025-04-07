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Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
С турецкого языка Памуккале переводится как «хлопковая крепость» или «хлопковый замок».

Как только вы увидите эти белоснежные скалы — вы сразу поймете, почему древние турки так назвали это место.

Еще в античности здесь появился «курорт».

Сюда приезжала сама Клеопатра, чтобы пройти спа-процедуры в термальных источниках.

Последуйте ее совету — искупайтесь в термальных ваннах и ощутите, как ваше тело преобразилось.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $50 за человека

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Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины
Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Музей Хиераполиса
  • Некрополь
  • Театр в Памуккале
  • Церковь Святого Филиппа
  • Бассейн Клеопатры

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут;
  • Посещение текстильного центра;
  • Дегустация вин;
  • Магазин кожи;
  • Посещение термальных источников в Карахаите(Гид решает на усмотрение группы);
  • Обед;
  • Прибытие в Памуккале;
  • Рассказ гида о Памуккале и об античном театре;
  • Выдача билетов в бассейн Клеопатры и ключи от камер хранения;
  • Свободное время на посещение античного театра, Памуккале и купание в бассейне Клеопатры;
  • Возврат ключей и возвращение к автобусу;
  • Сбор в автобусе;
  • Остановка на 10 минут;
  • Возвращение в отели.

Какие достопримечательности 🏛️ вы увидите во время экскурсии 🧭 в Памуккале:

    Руины античного города Хиераполиса
    Хиераполис возник, как бальнеологический курорт, так как люди узнали целебные свойства кальциевой воды и приезжали сюда, чтобы поправить свое здоровье. Именно поэтому население города стремительно росло. В лучшие свои годы, в Римскую эпоху, население города было 100 000 человек, а это очень много по античным меркам.
    Название города Хиераполиса с греческого языка переводится как «священный город». Однако есть и второй вариант — это «город Хиеры». Кто же эта женщина. Хиера — это жена Телефоса, легендарного основателя Пергамского государства. А что же случилось с Хиераполисом, почему он пришел в упадок? Было здесь несколько землетрясений, при римских императорах Тиберии и Нероне точнее в 17 и 60 году. И каждый раз город 🏙️ отстраивали заново благодаря богатству города. Турки-сельджуки завоевали город в XII веке, и уже во времена Османской Империи в XVI веке город опять разрушался землетрясениями и его оставили последние жители. То есть тут жили Пергамцы, Римляне, Византийцы, Турки-Сельджуки и Османцы.
    С конца XIX века тут продолжаются археологические раскопки. Первые раскопки вёл немецкий ученый Карл Хумман, а после 50-х годов двадцатого века их продолжил итальянский профессор Паоло Верзоне. В 1988 году Памуккале и руины античного города Хиераполиса вошли в список всемирного наследия Юнеско.
    Музей Хиераполиса
    Здесь выставляются монеты, саркофаги и другие вещи, которые нашли во время раскопок в античном городе Иераполисе. Здание музея раньше было Римской баней. Вход в музей 🖼 стоит 5 турецких лир и принимают только турецкие лиры.
    Город мертвых (Некрополь в Хиераполисе)
    Некрополь — это город мертвых. Некрополи всегда выносились за пределы города, во-первых в целях гигиены, а во вторых — чтобы лишний раз без повода не беспокоить умерших. Это самый большой некрополь на территории Малой Азии в некрополе сохранилось 3 вида захоронений — фригийские курганы, саркофаги и склепы. А те захоронения, которые вы увидете в Хиераполисе могли позволить себе только состоятельные люди.
    Театр в Памуккале. В Турции 206 Римских театров и театр в Памуккале был построен во II веке нашей эры и вмещал в себя 15 000 зрителей. Амфитеатр Памуккале третий по величине после Эфеса и Аспендоса.
    Церковь Святого Филиппа
    Жители Хиераполиса были язычниками, но в 1 веке сюда приехал один из 12 ти апостолов Святой Филипп, чтобы распространять христианство, но жители его не поняли и не приняли. В Хиераполисе апостол Филипп принял мученическую смерть. В V веке во времена Византийской Империи на месте, где распяли Апостола Филиппа, была построена церковь ⛪ в его честь.

    Бассейн Клеопатры в Памуккале:

    • Его называют ещё античным бассейном, так как на его дне лежат античные колонны с главной улицы Хиераполиса. Температура воды достигает 36°C. Она очень приятная, и даже слегка газированная, поэтому у вас может сложиться впечатление, как будто вы купаетесь в тёплом шампанском.
    • И ещё говорят что, вода в бассейне Клеопатры обладает уникальным омолаживающим действием. Искупавшись, вы точно почувствуете себя моложе на 10 лет. Но и злоупотреблять с водой не стоит — по медицинским показаниям максимум, вы можете провести в бассейне Клеопатры — 2 часа.
    • Вода достаточно тяжёлая, очень насыщенна минералами. И помогает эта вода при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваниях, в избыточном весе, при солнечных ожогах.
    • А если её принимать во внутрь, то она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вы сможете пить воду из колонки рядом с бассейном. По вкусу она напоминает боржоми и хорошо очищает кишечник.

    Важная информация:

    • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
    • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
    Что входит
    • Трансфер от и до отеля
    • Aвтобус с кондиционером
    • Страховка
    • Услуги гида
    • Ужин
    • Обед
    • Входной билет в Памуккале.
    Что не входит
    • Любые напитки во время экскурсии
    • Любые личные расходы
    • Входной билет в бассейн Клеопатры (10$) (по желанию).
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины
    Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины
    Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины
    Памуккале: белоснежные ванны и древние развалины

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Насиб С.
    Насиб С.
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