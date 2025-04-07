Экскурсионная программа:

Сбор туристов из отелей по регионам;

Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут;

Посещение текстильного центра;

Дегустация вин;

Магазин кожи;

Посещение термальных источников в Карахаите(Гид решает на усмотрение группы);

Обед;

Прибытие в Памуккале;

Рассказ гида о Памуккале и об античном театре;

Выдача билетов в бассейн Клеопатры и ключи от камер хранения;

Свободное время на посещение античного театра, Памуккале и купание в бассейне Клеопатры;

Возврат ключей и возвращение к автобусу;

Сбор в автобусе;

Остановка на 10 минут;

Возвращение в отели.

Какие достопримечательности 🏛️ вы увидите во время экскурсии 🧭 в Памуккале:

Руины античного города Хиераполиса

Хиераполис возник, как бальнеологический курорт, так как люди узнали целебные свойства кальциевой воды и приезжали сюда, чтобы поправить свое здоровье. Именно поэтому население города стремительно росло. В лучшие свои годы, в Римскую эпоху, население города было 100 000 человек, а это очень много по античным меркам.

Название города Хиераполиса с греческого языка переводится как «священный город». Однако есть и второй вариант — это «город Хиеры». Кто же эта женщина. Хиера — это жена Телефоса, легендарного основателя Пергамского государства. А что же случилось с Хиераполисом, почему он пришел в упадок? Было здесь несколько землетрясений, при римских императорах Тиберии и Нероне точнее в 17 и 60 году. И каждый раз город 🏙️ отстраивали заново благодаря богатству города. Турки-сельджуки завоевали город в XII веке, и уже во времена Османской Империи в XVI веке город опять разрушался землетрясениями и его оставили последние жители. То есть тут жили Пергамцы, Римляне, Византийцы, Турки-Сельджуки и Османцы.

С конца XIX века тут продолжаются археологические раскопки. Первые раскопки вёл немецкий ученый Карл Хумман, а после 50-х годов двадцатого века их продолжил итальянский профессор Паоло Верзоне. В 1988 году Памуккале и руины античного города Хиераполиса вошли в список всемирного наследия Юнеско.

Музей Хиераполиса

Здесь выставляются монеты, саркофаги и другие вещи, которые нашли во время раскопок в античном городе Иераполисе. Здание музея раньше было Римской баней. Вход в музей 🖼 стоит 5 турецких лир и принимают только турецкие лиры.

Город мертвых (Некрополь в Хиераполисе)

Некрополь — это город мертвых. Некрополи всегда выносились за пределы города, во-первых в целях гигиены, а во вторых — чтобы лишний раз без повода не беспокоить умерших. Это самый большой некрополь на территории Малой Азии в некрополе сохранилось 3 вида захоронений — фригийские курганы, саркофаги и склепы. А те захоронения, которые вы увидете в Хиераполисе могли позволить себе только состоятельные люди.

Театр в Памуккале. В Турции 206 Римских театров и театр в Памуккале был построен во II веке нашей эры и вмещал в себя 15 000 зрителей. Амфитеатр Памуккале третий по величине после Эфеса и Аспендоса.

Церковь Святого Филиппа

Жители Хиераполиса были язычниками, но в 1 веке сюда приехал один из 12 ти апостолов Святой Филипп, чтобы распространять христианство, но жители его не поняли и не приняли. В Хиераполисе апостол Филипп принял мученическую смерть. В V веке во времена Византийской Империи на месте, где распяли Апостола Филиппа, была построена церковь ⛪ в его честь.

Бассейн Клеопатры в Памуккале:

Его называют ещё античным бассейном, так как на его дне лежат античные колонны с главной улицы Хиераполиса. Температура воды достигает 36°C. Она очень приятная, и даже слегка газированная, поэтому у вас может сложиться впечатление, как будто вы купаетесь в тёплом шампанском.

И ещё говорят что, вода в бассейне Клеопатры обладает уникальным омолаживающим действием. Искупавшись, вы точно почувствуете себя моложе на 10 лет. Но и злоупотреблять с водой не стоит — по медицинским показаниям максимум, вы можете провести в бассейне Клеопатры — 2 часа.

Вода достаточно тяжёлая, очень насыщенна минералами. И помогает эта вода при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваниях, в избыточном весе, при солнечных ожогах.

А если её принимать во внутрь, то она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вы сможете пить воду из колонки рядом с бассейном. По вкусу она напоминает боржоми и хорошо очищает кишечник.

Важная информация: