Многогранная Каппадокия: синий маршрут

Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Путешествие по синему маршруту Каппадокии - это уникальная возможность погрузиться в мир древних цивилизаций, прикоснуться к тайнам подземного города Каймаклы и пройтись по живописной Долине Голубей. Вас ждет встреча с
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античным городом Собессос, где каждый камень хранит истории прошлого.

Греческий посёлок Мустафапаша поразит вас своей архитектурой и традициями, а с высоты крепости Ортахисар откроются великолепные виды на окрестности. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, что делает путешествие максимально комфортным.

Входные билеты и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно выбирать, что посетить и где перекусить, делая ваше приключение еще более индивидуальным. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу загадочной Каппадокии

Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долина Голубей. Вы полюбуетесь необычной долиной, где живут тысячи голубей — они гнездятся в ущельях и пещерах.

Подземный город Каймаклы. Мы пройдём по подземному городу, высеченному в мягкой вулканической скале. Я расскажу, от чего спасались здесь люди и как они вели быт.

Долина Соганлы. Вы погуляете по живописной долине с необычными геологическими образованиями и узнаете о ней интересные факты.

Античный город Собессос. Я покажу вам руины древнего христианского города и расскажу, что интересного здесь нашли археологи.

Греческий посёлок Мустафапаша. Вы увидите традиционные греческие дома с характерными каменными башнями и фресками.

Крепость Ортахисар. Это древняя крепость, расположенная на высоком скальном утёсе. С неё открываются потрясающие виды на окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Входные билеты не включены в стоимость — около 15 евро с человека
  • Обед оплачивается дополнительно — около 10-15 евро с человека

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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