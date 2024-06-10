Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Путешествие по синему маршруту Каппадокии - это уникальная возможность погрузиться в мир древних цивилизаций, прикоснуться к тайнам подземного города Каймаклы и пройтись по живописной Долине Голубей. Вас ждет встреча с читать дальше
античным городом Собессос, где каждый камень хранит истории прошлого.
Греческий посёлок Мустафапаша поразит вас своей архитектурой и традициями, а с высоты крепости Ортахисар откроются великолепные виды на окрестности. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, что делает путешествие максимально комфортным.
Входные билеты и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно выбирать, что посетить и где перекусить, делая ваше приключение еще более индивидуальным. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу загадочной Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Долина Голубей. Вы полюбуетесь необычной долиной, где живут тысячи голубей — они гнездятся в ущельях и пещерах.
Подземный город Каймаклы. Мы пройдём по подземному городу, высеченному в мягкой вулканической скале. Я расскажу, от чего спасались здесь люди и как они вели быт.
Долина Соганлы. Вы погуляете по живописной долине с необычными геологическими образованиями и узнаете о ней интересные факты.
Античный город Собессос. Я покажу вам руины древнего христианского города и расскажу, что интересного здесь нашли археологи.
Греческий посёлок Мустафапаша. Вы увидите традиционные греческие дома с характерными каменными башнями и фресками.
Крепость Ортахисар. Это древняя крепость, расположенная на высоком скальном утёсе. С неё открываются потрясающие виды на окрестности.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
Входные билеты не включены в стоимость — около 15 евро с человека
Обед оплачивается дополнительно — около 10-15 евро с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sezai — ваш гид в Каппадокии
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сезаи. Я родился и вырос в Каппадокии, уже не первый год провожу экскурсии не только по Каппадокии, но по всей Турции. В 2006 году получил лицензию от читать дальше
Министерства Культуры и Туризма. Закончил Эгейский университет в городе Измир по специальности «Туризм» и продолжил образование в Белоруссии.
Турция — удивительная страна, а Каппадокия — настоящее природное чудо. В этой «Стране прекрасных лошадей» я могу не только составить подходящий для вас тур, но и организовать трансфер и отель. Я работаю на все 100%, чтобы у вас остались положительные эмоции и приятные впечатления. Тем, кто не желает идти протоптанными тропами, хочет сделать поездку запоминающейся, увидеть не только исторические места, но и познакомиться с традициями, укладом жизни и особенностями местной культуры, узнать как можно больше интересной информации — я буду рад в этом помочь.