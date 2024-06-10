Путешествие по синему маршруту Каппадокии - это уникальная возможность погрузиться в мир древних цивилизаций, прикоснуться к тайнам подземного города Каймаклы и пройтись по живописной Долине Голубей. Вас ждет встреча с

античным городом Собессос, где каждый камень хранит истории прошлого. Греческий посёлок Мустафапаша поразит вас своей архитектурой и традициями, а с высоты крепости Ортахисар откроются великолепные виды на окрестности. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, что делает путешествие максимально комфортным. Входные билеты и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно выбирать, что посетить и где перекусить, делая ваше приключение еще более индивидуальным. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу загадочной Каппадокии

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долина Голубей. Вы полюбуетесь необычной долиной, где живут тысячи голубей — они гнездятся в ущельях и пещерах.

Подземный город Каймаклы. Мы пройдём по подземному городу, высеченному в мягкой вулканической скале. Я расскажу, от чего спасались здесь люди и как они вели быт.

Долина Соганлы. Вы погуляете по живописной долине с необычными геологическими образованиями и узнаете о ней интересные факты.

Античный город Собессос. Я покажу вам руины древнего христианского города и расскажу, что интересного здесь нашли археологи.

Греческий посёлок Мустафапаша. Вы увидите традиционные греческие дома с характерными каменными башнями и фресками.

Крепость Ортахисар. Это древняя крепость, расположенная на высоком скальном утёсе. С неё открываются потрясающие виды на окрестности.

Организационные детали