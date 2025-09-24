Водная прогулка
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Путешествие на остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые моменты. Песчаные пляжи, исторические руины и живописные бухты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34 за человека
Групповая
Вечерняя поездка в Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 11:30
Завтра в 11:30
30 сен в 11:30
€40 за человека
Групповая
Из Мармариса в Фетхие: Голубая лагуна
Путешествие из Мармариса в Фетхие откроет вам красоту Голубой лагуны и величие ущелья Саклыкент. Почувствуйте себя героем фильма 80-х
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: во вторник и пятницу в 07:00
26 сен в 07:00
30 сен в 07:00
€40 за человека
