Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
€48 за человека
Водная прогулка
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Путешествие на остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые моменты. Песчаные пляжи, исторические руины и живописные бухты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
€34 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка по заливу Хисароню
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
20 мая в 09:00
22 мая в 09:00
€34 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Круизы однодневные»
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