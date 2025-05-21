Найдено 3 экскурсии в категории « Круизы однодневные » в Мармарисе, цены от €34. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 9 часов Водная прогулка На яхте по Эгейским островам Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 €48 за человека 8 часов Водная прогулка Из Мармариса - на остров Клеопатры Путешествие на остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые моменты. Песчаные пляжи, исторические руины и живописные бухты ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00 €34 за человека 8 часов Водная прогулка Морская прогулка по заливу Хисароню Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха Начало: У отелей Мармариса Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 €34 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Круизы однодневные»

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