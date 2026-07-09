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Билеты онлайн без очередей в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Билеты» в Сиде, цены от €17, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)
На автобусе
9 часов
Билеты
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)
Диковинные морские жители и римские стены - день впечатлений
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, билет в Аквариум»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:30
21 июл в 08:30
24 июл в 08:30
€75 за билет

Последние отзывы на экскурсии

ольга
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Как организатору трансфера 5 звезд. Все по расписанию, вежливый и внимательный водитель. Совет: на первой локации поющие фонтаны (4 минуты)-
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если видели такие фонтаны в Сочи или в Питере, можете не тратить время. Основное шоу: занимайте место за долго до начала (после фонтана уже ничего не увидите).

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A
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Трансфер организован чудесно, небольшая группа людей, быстрый сбор по близлежащим отелям, аккуратный и пунктуальный водитель помогли нам добраться у увидеть
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огни ночного парка и завораживающее шоу фонтанов. К сожалению, это крайнее использование данного приложения Tripster, так как после ввода банковских данных для внесения предоплаты исключительно на этом сайте (И БОЛЬШЕ НИГДЕ), данные утекли мошенникам, которые в свою очередь попытались ею воспользоваться. Поэтому подумайте, насколько безопасно пользоваться данным сервисом! А Тимуру большое спасибо за ночное путешествие!

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М
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Все чётко по расписанию
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А
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Четкая организация трансфера
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И
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Все понравилось, спасибо за поездку!!!!
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О
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Сиде)
Приятно провели время, шоу красочное) музыка, гандолы, поющий фонтан, световое шоу, все супер. Можно прогуляться по магазинам и прикупить обновки) Организаторы на связи, в автобусе выдают воду, поездкой довольны.
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Т
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Сиде)
Трансфер на шоу был отличный. Мы довольны.
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Фролова
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Шоу,и вообще сама локация просто вау! не пожалела,что поехала,поющие фонтаны - это восторг! магазин Никелодеон- мечта!)водитель к сожалению ни слова по русски не знает,но мы сумели понять друг друга,так что ничего страшного) водитель довёз быстро и аккуратно 👍
Шоу,и вообще сама локация просто вау! не пожалела,что поехала,поющие фонтаны - это восторг! магазин Никелодеон- мечта!)водитель
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Е
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Заказывала онлайн, списались дополнительно, попросила дать нам дополнительные 5 минут на ужин, чтобы успеть поесть до поездки. Пошли на встречу,
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за что мы очень благодарны)) мы успели быстро на ужин за 10 минут и вышли встречать микроавтобус. Доехали за 45 минут с учетом заезда в лиу ресорт. Приехали в ленд в 19:45, водитель сказал в 22:45 быть в автобусе. Шоу началось в 21:30, закончилось в 22:00. До шоу успели зайти в любимый магазин спорт обуви и поиграть в уличные игры (одна игра 400 лир). Обратно часть туристов опоздали на 10 минут, пришлось их ждать, выехали в 22:55, у себя в отеле были в 23:35

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Е
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Все прошло супер
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Всего 26 отзывов в Сиде в категории "Билеты"

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