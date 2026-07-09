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за что мы очень благодарны)) мы успели быстро на ужин за 10 минут и вышли встречать микроавтобус. Доехали за 45 минут с учетом заезда в лиу ресорт. Приехали в ленд в 19:45, водитель сказал в 22:45 быть в автобусе. Шоу началось в 21:30, закончилось в 22:00. До шоу успели зайти в любимый магазин спорт обуви и поиграть в уличные игры (одна игра 400 лир). Обратно часть туристов опоздали на 10 минут, пришлось их ждать, выехали в 22:55, у себя в отеле были в 23:35