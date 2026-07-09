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Билеты
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)
Диковинные морские жители и римские стены - день впечатлений
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, билет в Аквариум»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:30
21 июл в 08:30
24 июл в 08:30
€75 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Как организатору трансфера 5 звезд. Все по расписанию, вежливый и внимательный водитель. Совет: на первой локации поющие фонтаны (4 минуты)-
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A
Трансфер организован чудесно, небольшая группа людей, быстрый сбор по близлежащим отелям, аккуратный и пунктуальный водитель помогли нам добраться у увидеть
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М
Все чётко по расписанию
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А
Четкая организация трансфера
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И
Все понравилось, спасибо за поездку!!!!
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О
Приятно провели время, шоу красочное) музыка, гандолы, поющий фонтан, световое шоу, все супер. Можно прогуляться по магазинам и прикупить обновки) Организаторы на связи, в автобусе выдают воду, поездкой довольны.
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Т
Трансфер на шоу был отличный. Мы довольны.
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Шоу,и вообще сама локация просто вау! не пожалела,что поехала,поющие фонтаны - это восторг! магазин Никелодеон- мечта!)водитель к сожалению ни слова по русски не знает,но мы сумели понять друг друга,так что ничего страшного) водитель довёз быстро и аккуратно 👍
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Е
Заказывала онлайн, списались дополнительно, попросила дать нам дополнительные 5 минут на ужин, чтобы успеть поесть до поездки. Пошли на встречу,
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Е
Все прошло супер
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Всего 26 отзывов в Сиде в категории "Билеты"
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