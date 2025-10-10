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Мини-группа
до 6 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
€39 за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Рафтинг и каньонинг в Кёпрюлю каньоне
Начало: Ваш отель/ Центр экстремальных видов спорта, район...
$17
$20 за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Каньонинг и рафтинг в Кёпрюлю каньоне из Сиде
Начало: Ваш отель/ Центр экстремальных видов спорта, район...
$17
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Огромная благодарность экскурсоводу Нури! Из-за затянувшейся непогоды, в нашей группе оказались только я и мой муж. Свой рассказ о Древнем
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Интересный рассказчик, вежливый, доброжелательный, увлеченный. Подскажет, где лучше поменять деньги и пообедать. Говорит с легким акцентом, для взрослых понятно без проблем, совсем маленьким детям может быть непонятно.
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Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по таким историческим местам- это
+5
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В
Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
Жили в Сиде недалеко от античного города,
Жили в Сиде недалеко от античного города,
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Д
Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
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Е
Отличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
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Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
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Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂 Всем хочу посоветовать этого
+1
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А
Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
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А
В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
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Всего 63 отзыва в Сиде в категории "Из центра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Из центра»
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