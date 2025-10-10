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Сиде гид начал с комментариев к впечатляющему фильму в Туристическом центре. Потом мы прошлись вдоль информационных щитов там же… Где Нури убедительно продемонстрировал влияние древнегреческой и более поздней древнеримской культуры на развитие Античного Сиде. Затем мы направились в Древний город. Остановились у фонтана Нимфаеум, за которым располагались общественные бани. Далее проследовали по улице C1 вдоль развалин двухэтажных домов времен Римской Империи с водопроводом и канализацией. Дошли до музея Сиде… Где экскурсовод показал недюжинную эрудицию в знании предметов экспозиции музея. К сожалению, его рассказ был прерван из-за проблемы со здоровьем моего мужа. И Нури проявил себя не только, как профессиональный гид, но и как замечательный отзывчивый человек, оказав нам всемерную помощь. Огромная благодарность Вам, Нури! Мы обязательно вернемся к Вам и продолжим нашу экскурсию)))