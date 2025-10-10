Мои заказы

Экскурсии из центра Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Сиде, цены от €17, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По древнему Сиде - в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
1.5 часа
63 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
€39 за человека
Рафтинг и каньонинг в Кёпрюлю каньоне
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Рафтинг и каньонинг в Кёпрюлю каньоне
Начало: Ваш отель/ Центр экстремальных видов спорта, район...
$17$20 за человека
Каньонинг и рафтинг в Кёпрюлю каньоне из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Каньонинг и рафтинг в Кёпрюлю каньоне из Сиде
Начало: Ваш отель/ Центр экстремальных видов спорта, район...
$17$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
По древнему Сиде - в мини-группе
Огромная благодарность экскурсоводу Нури! Из-за затянувшейся непогоды, в нашей группе оказались только я и мой муж. Свой рассказ о Древнем
читать дальшеуменьшить

Сиде гид начал с комментариев к впечатляющему фильму в Туристическом центре. Потом мы прошлись вдоль информационных щитов там же… Где Нури убедительно продемонстрировал влияние древнегреческой и более поздней древнеримской культуры на развитие Античного Сиде. Затем мы направились в Древний город. Остановились у фонтана Нимфаеум, за которым располагались общественные бани. Далее проследовали по улице C1 вдоль развалин двухэтажных домов времен Римской Империи с водопроводом и канализацией. Дошли до музея Сиде… Где экскурсовод показал недюжинную эрудицию в знании предметов экспозиции музея. К сожалению, его рассказ был прерван из-за проблемы со здоровьем моего мужа. И Нури проявил себя не только, как профессиональный гид, но и как замечательный отзывчивый человек, оказав нам всемерную помощь. Огромная благодарность Вам, Нури! Мы обязательно вернемся к Вам и продолжим нашу экскурсию)))

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
По древнему Сиде - в мини-группе
Интересный рассказчик, вежливый, доброжелательный, увлеченный. Подскажет, где лучше поменять деньги и пообедать. Говорит с легким акцентом, для взрослых понятно без проблем, совсем маленьким детям может быть непонятно.
Вам был полезен этот отзыв?
Anastasia
По древнему Сиде - в мини-группе
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по таким историческим местам- это
читать дальшеуменьшить

совсем по-другому! Понятное изложение информации, очень понравилось! И классная альтернатива всем экскурсиям, которые предлагают в отелях. Отдельное спасибо, что не отменили экскурсию, тк я была одна- супер, большое спасибо! И удачи! 🍀

Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по+5
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
Вам был полезен этот отзыв?
В
По древнему Сиде - в мини-группе
Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем

Жили в Сиде недалеко от античного города,
читать дальшеуменьшить

но, конечно, когда гуляешь сам, это совсем не то. Видишь красивые места и сооружения, но не понимаешь, что за этим стоит. На экскурсии же все раскрывается совсем по-другому, в голове выстраиваются причинно-следственные связи

Спасибо за такое содержательное и интересное знакомство с Сиде 💙

Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
Вам был полезен этот отзыв?
Д
По древнему Сиде - в мини-группе
Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
читать дальшеуменьшить

и повседневной жизни. Было видно, что он действительно знает и любит свой город, а его рассказ оказался не только информативным, но и очень интересным.

Особенно понравилось, как гармонично сочетались исторические факты, любопытные детали и современные реалии – это помогло лучше прочувствовать атмосферу места. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет глубже узнать город и получить удовольствие от прогулки!

Спасибо за отличный день!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
По древнему Сиде - в мини-группе
Отличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
По древнему Сиде - в мини-группе
Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело
Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело
Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
По древнему Сиде - в мини-группе
Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂 Всем хочу посоветовать этого
читать дальшеуменьшить

замечательного человека. Огромные запасы знания,любовь к истории и умение преподнести материал,нас просто покорили. Нам повезло,мы были одни,своей семьей. Экскурсия получилась индивидуальной. Время пролетело незаметно,три часа,как 5 мин. Приедем еще 👍🤣

Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂+1
Вчера посетили Старый город Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
А
По древнему Сиде - в мини-группе
Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
Вам был полезен этот отзыв?
А
По древнему Сиде - в мини-группе
В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
читать дальшеуменьшить

мы на экскурсии были одни, получилась даже индивидуальная экскурсия у нас. Экскурсия нам очень понравилась, Нури интересно и подробно всё нам рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Ещё Нури хороший фотограф😄 сам предлагал и фотографировал нас, за это ему отдельное спасибо) будете в Сиде или рядом, то обязательно берите данную экскурсию.

В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю,
В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю,
В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю,
В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 63 отзыва в Сиде в категории "Из центра"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По древнему Сиде - в мини-группе;
  2. Рафтинг и каньонинг в Кёпрюлю каньоне;
  3. Каньонинг и рафтинг в Кёпрюлю каньоне из Сиде.
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопад Манавгат;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Античный город;
  4. Памуккале;
  5. Амфитеатр;
  6. Храм Аполлона;
  7. Демре, Кекова и Мира;
  8. Археологический музей;
  9. The land of legends;
  10. Площадь Агора.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2026
Сейчас в Сиде в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 39 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.38 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2026 год по теме «Из центра», 63 ⭐ отзыва, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь