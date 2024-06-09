Описание билета

Стамбул: первое знакомство Как только вы войдете в великолепный мир Стамбула, наше увлекательное путешествие начнется с осмотра его наиболее значимых и красивых достопримечательностей. - Первым пунктом нашего маршрута будет Дворец Долмабахче, где вы окунетесь в атмосферу роскоши и великолепия, побывав в его гареме и селамлике. - Затем мы отправимся в Подземную цистерну 1001 колонны, таинственное подземное сооружение, полное загадок и тайн, которое окунет вас в атмосферу древнего Стамбула. - Наш путь продолжится к Мечети Сулеймание, величественному сооружению, олицетворяющему мощь и красоту ислама. - Далее мы посетим Мечеть Малая Айя-София, в которой история и архитектура переплетаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. - Погрузившись в историю и культуру города, мы отправимся в увлекательное путешествие на корабле по Золотому Рогу и Босфору, наслаждаясь неповторимыми видами города с морской перспективы. - Мы проплывем под Мостом через Босфор, увидим Девичью башню и посетим смотровую площадку в Азии в парке Бейлербейи, откуда открывается захватывающий вид на Стамбул. - Наше путешествие завершится у Крепости Румели Хисар, где вы сможете насладиться видами на Босфор и проникнуться атмосферой истории. Все это время вас будет сопровождать профессиональный гид, который поделится с вами удивительными фактами и историями о каждом из этих удивительных мест. Приготовьтесь к захватывающему путешествию, которое оставит незабываемые впечатления о великом Стамбуле.