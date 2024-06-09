Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)

Экскурсия «Живая история в Стамбуле»
Впервые в Стамбуле? Предлагаем вам открыть для себя этот чудесный город в нашей экскурсии. Мы познакомим вас с основными достопримечательностями и прокатим по красавцу Босфору.

Вы увидите роскошные залы дворца Долмабахче, восхититесь архитектурой мечети Сулмеймание и побываете на границе Азии и Европы.
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Что вас ожидает:

  • Дворец Долмабахче (гарем и селамлик)
  • Подземная цистерна 1001 колонны
  • Мечеть Сулеймание
  • Мечеть Малая Айя-София
  • Тур на корабле по Золотому Рогу и Босфору
  • Мост через Босфор
  • Девичья башня (снаружи)
  • Смотровая площадка в Азии (парк Бейлербейи)
  • Крепость Румели Хисар (снаружи)
  • Трансфер
  • Услуги профессионального гида

Описание билета

Стамбул: первое знакомство Как только вы войдете в великолепный мир Стамбула, наше увлекательное путешествие начнется с осмотра его наиболее значимых и красивых достопримечательностей. - Первым пунктом нашего маршрута будет Дворец Долмабахче, где вы окунетесь в атмосферу роскоши и великолепия, побывав в его гареме и селамлике. - Затем мы отправимся в Подземную цистерну 1001 колонны, таинственное подземное сооружение, полное загадок и тайн, которое окунет вас в атмосферу древнего Стамбула. - Наш путь продолжится к Мечети Сулеймание, величественному сооружению, олицетворяющему мощь и красоту ислама. - Далее мы посетим Мечеть Малая Айя-София, в которой история и архитектура переплетаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. - Погрузившись в историю и культуру города, мы отправимся в увлекательное путешествие на корабле по Золотому Рогу и Босфору, наслаждаясь неповторимыми видами города с морской перспективы. - Мы проплывем под Мостом через Босфор, увидим Девичью башню и посетим смотровую площадку в Азии в парке Бейлербейи, откуда открывается захватывающий вид на Стамбул. - Наше путешествие завершится у Крепости Румели Хисар, где вы сможете насладиться видами на Босфор и проникнуться атмосферой истории. Все это время вас будет сопровождать профессиональный гид, который поделится с вами удивительными фактами и историями о каждом из этих удивительных мест. Приготовьтесь к захватывающему путешествию, которое оставит незабываемые впечатления о великом Стамбуле.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет (11+)€130
Детский билет (3-10)€120
Детский билет (0-2.99)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Долмабахче (гарем и селамлик)
  • Подземная цистерна 1001 колонны
  • Мечеть Сулеймание
  • Мечеть Малая Айя-София
  • Тур на корабле по Золотому Рогу и Босфору
  • Мост через Босфор
  • Девичья башня (снаружи)
  • Смотровая площадка в Азии (парк Бейлербейи)
  • Крепость Румели Хисар (снаружи)
  • Трансфер
  • Услуги профессионального гида
Что включено
  • ✓ Трансфер из/в отель
  • ✓ Страховка
  • ✓ Русскоговорящий гид
  • ✓ Входные билеты
  • ✓ Обед
Что не входит в цену
  • ✓ Личные расходы
  • ✓ Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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