Знакомство с городом лучше начать с главных исторических достопримечательностей: площадь Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, район Султанахмет — это фактически одна большая достопримечательность.

Площадь Ипподром

Экскурсия начинается с самого исторического места — площади Ипподром. Это одна из главных площадей Стамбула, одна из древнейших достопримечательностей не только Турции, но и всего мира. Пропустить ее осмотр при первом посещении Стамбула — невозможно!

Храм Святой Софии

Далее нас ждет храм Святой Софии и Голубая мечеть — два уникальных памятника архитектуры, культуры и религии, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии.

Дворец «Топкапы» и Собор Святой Ирины

Отправляемся смотреть, где жили и правили султаны, принимались важные решения не только для Турции, а для всего мира — Дворец «Топкапы». Здесь же вы увидите один из древнейших христианских храмов Константинополя, дошедших до наших дней, это собор Святой Ирины. В этом соборе прошел Второй Вселенский Собор, храм служил резиденцией Константинопольского патриарха аж до постройки Собора Святой Софии.

(обращаем ваше внимание - по вторникам дворец закрыт, вместо него посещаем Цистерну Базилику)

Парк Гюльхане

Далее нас ждет любимый парк стамбульцев — Гюльхане. Это оазис посреди городской суеты, излюбленное место для пикников и прогулок у местных жителей.

Железнодорожный вокзал Сиркеджи

После отправляемся осматривать первый железнодорожный вокзал Сиркеджи, построенный в европейской части Стамбула, история вокзала тесно связана с «Восточным экспрессом».

Босфор

Далее возможен получасовой перерыв, после которого мы отправимся на полуторачасовую прогулку на пароме по Босфору.

Важно знать:

Для входа в мечеть необходимо иметь платок и закрытую одежду, покрывающую руки.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

наушники.

Туристы оплачивают самостоятельно: