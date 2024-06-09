Если вы не хотите путешествовать по Стамбулу в компании других туристов, то вам стоит присмотреться к индивидуальному туру. Персональный гид проведет вас по желаемому маршруту, и вы сможете изучить достопримечательности города без спешки, в размеренном темпе. Выбирайте понравившееся направление, и мы с радостью поможем вам в организации собственного приключения!

Описание экскурсии

Ваш персональный тур по Стамбулу Если Вы цените комфорт и неспешные прогулки по достопримечательностям, наверняка отдадите предпочтение индивидуальному туру, нежели экскурсии в составе шумной группы. Преимущества персональных туров по Стамбулу очевидны: это комфортабельный транспорт, удобное время, и самое главное — индивидуальный подход в составлении программы. Вы можете выбрать прогулку по старому городу, посетить великолепные дворцы Османских султанов или же совершить морской круиз по Босфору и полюбоваться огнями вечернего города. Наиболее популярные тематические экскурсии по Стамбулу — это «Древний Стамбул» с посещением Собора Святой Софии и дворцовых комплексов Топкапы и Долмабахче, экскурсия в термальные источники Ялова, «Панорамный Стамбул», ночной морской круиз по каналу Босфор, гастрономические и шоппинг-туры.