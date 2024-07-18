Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух. И множество легенд и историй, которыми я обязательно поделюсь! Вам откроется новое лицо многогранного города: вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи.

Описание экскурсии

Богатство культуры и архитектуры

Вместе мы исследуем самый крупный из островов — Бююкада. Погуляем по центральной площади и главной торговой улице, отыщем астрономическую башню Миззи Кошк и дом писателя Решата Гюнтекина, автора романа «Королек — птичка певчая». А еще увидим второе по величине в мире деревянное строение — бывший приют для греческих детей-сирот. Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис. Раскрою, в чем самобытность Принцевых островов и почему они хранят отголоски разных культур: греческой, армянской, иудейской и мусульманской.

Захватывающие дух виды

Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни. Вы подышите кристально чистым воздухом с ароматом сосны, полюбуетесь панорамами Мраморного моря и погуляете по тихим холмистым улочкам. А если пожелаете, продегустируете аутентичные сладости, приготовленные по старинным семейным рецептам, поужинаете в основанном Ататюрком Анатолийском летнем клубе или насладитесь закатом с бокалом вина, которое делают специально для монастыря Святого Георгия.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой İstanbul Kart, она пригодится для оплаты проезда по городу и на пароме. Если у вас её нет — помогу организовать.