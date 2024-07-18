Прогуляться по улочкам Бююкада в мини-группе и понаблюдать за размеренной жизнью островитян
Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух.
И множество легенд и историй, которыми я обязательно поделюсь! Вам откроется новое лицо многогранного города: вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Описание экскурсии
Богатство культуры и архитектуры
Вместе мы исследуем самый крупный из островов — Бююкада. Погуляем по центральной площади и главной торговой улице, отыщем астрономическую башню Миззи Кошк и дом писателя Решата Гюнтекина, автора романа «Королек — птичка певчая». А еще увидим второе по величине в мире деревянное строение — бывший приют для греческих детей-сирот. Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис. Раскрою, в чем самобытность Принцевых островов и почему они хранят отголоски разных культур: греческой, армянской, иудейской и мусульманской.
Захватывающие дух виды
Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни. Вы подышите кристально чистым воздухом с ароматом сосны, полюбуетесь панорамами Мраморного моря и погуляете по тихим холмистым улочкам. А если пожелаете, продегустируете аутентичные сладости, приготовленные по старинным семейным рецептам, поужинаете в основанном Ататюрком Анатолийском летнем клубе или насладитесь закатом с бокалом вина, которое делают специально для монастыря Святого Георгия.
Организационные детали
Не забудьте взять с собой İstanbul Kart, она пригодится для оплаты проезда по городу и на пароме. Если у вас её нет — помогу организовать.
в понедельник и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле паромной станции Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Стамбуле
Всем привет! Меня зовут Даша, многие называют просто «Кудряшка»:) Активно знакомлю людей со Стамбулом. Люблю этот город всем сердцем! <3 Я покажу вам его с совершенно другой стороны. Всегда на связи, гибкая, учитываю все пожелания.