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Must Have: экскурсия по великому Босфору

IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Вы проплывёте между Европой и Азией, захватив Золотой рог и любуясь достопримечательностями 🏛️ Стамбула с палубы корабля, также вы услышите интересный рассказ от гида.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €15 за человека

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Must Have: экскурсия по великому Босфору
Must Have: экскурсия по великому Босфору

Что вы увидите

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Лакшери районы города Бебек
  • Арнавуткей
  • Дворец Чыраган
  • Дворец
  • многое другое
Солёное дыхание СтамбулаНаш тур по Босфору начнётся на корабле 🛳️. Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло».
Это — само дыхание Стамбула, солёное, наполненное криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов… Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Что вас ожидает:Девичья башня, крепость Румели Хисар, одна из самых красивых 🤩 мечетей Стамбула Ортакей, лакшери районы города Бебек, Арнавуткей, Дворец Чыраган (на сегодняшний день это действующая гостиница Кемпински), Дворец Долмабахче и многое другое. Организационные детали:• На борту вас будет сопровождать один из гидов нашей команды;
  • На корабле вы сможете за дополнительную плату купить напитки в баре и перекус (например, турецкий пирожок Гезлеме), а также сделать фото в национальных костюмах.
Что входит
  • услуги гида
  • прогулка на корабле.
Что не входит
  • еда и напитки
  • личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Must Have: экскурсия по великому Босфору
Must Have: экскурсия по великому Босфору
Must Have: экскурсия по великому Босфору
Must Have: экскурсия по великому Босфору
Must Have: экскурсия по великому Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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