Солёное дыхание СтамбулаНаш тур по Босфору начнётся на корабле 🛳️. Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло».

Это — само дыхание Стамбула, солёное, наполненное криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов… Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Что вас ожидает:Девичья башня, крепость Румели Хисар, одна из самых красивых 🤩 мечетей Стамбула Ортакей, лакшери районы города Бебек, Арнавуткей, Дворец Чыраган (на сегодняшний день это действующая гостиница Кемпински), Дворец Долмабахче и многое другое. Организационные детали:• На борту вас будет сопровождать один из гидов нашей команды;