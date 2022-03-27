Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом

Морская прогулка на корабле по Босфору - то, чего точно не стоит упускать

4.1
134 отзыва
Групповая
Морская прогулка на корабле по Босфору — то, чего точно не стоит упускать в Стамбуле! Вы прокатитесь по проливу, разделяющему Европу и Азию, зайдете в бухту Золотой Рог и полюбуетесь главными городскими достопримечательностями с воды.

В пути вас вы услышите аудио гида с рассказами обо всем, что предстанет перед вашими глазами — на русском и английском языках.
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Солёное дыхание СтамбулаНаш тур по Босфору начнётся на корабле. Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло».
Это — само дыхание Стамбула, солёное, наполненное криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов… Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Что вас ожидает:Девичья башня, крепость Румели Хисар, одна из самых красивых мечетей Стамбула Ортакей, лакшери районы города Бебек, Арнавуткей, Дворец Чыраган (на сегодняшний день это действующая гостиница Кемпински), Дворец Долмабахче и многое другое. Организационные детали:• На борту вас будет сопровождать один из гидов нашей команды;
  • На корабле вы сможете за дополнительную плату купить напитки в баре и перекус (например, турецкий пирожок Гезлеме), а также сделать фото в национальных костюмах.
  • Внимание! Экскурсия проводиться на трех языках: русском, английском и турецком. При этом, на корабле один гид, он владеет тремя языками, общается с туристами и ведет экскурсию на трех языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • прогулка на корабле
Что не входит
  • еда и напитки
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Завершение: Sarayburnu
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • На борту вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • На корабле вы сможете за дополнительную плату купить напитки в баре и перекус (например, турецкий пирожок Гезлеме), а также сделать фото в национальных костюмах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45

Отзывы от туристов

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