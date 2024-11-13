Паломническая поездка из Стамбула в Изник

Путешествие в древнюю Никею в поисках христианских артефактов
В 150 км от Стамбула среди живописных гор на берегу озера находится город Изник, до 14 века носивший название Никея. Вы пройдёте по его старинным улочкам и рассмотрите сохранившиеся фрагменты прошлого. Узнаете о развитии христианства, церковных расколах и Вселенских соборах. Прикоснётесь к истокам духовности и наполнитесь благостью.
Паломническая поездка из Стамбула в Изник
Паломническая поездка из Стамбула в Изник
Паломническая поездка из Стамбула в Изник
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Храм Святой Софии

Здесь проходил Седьмой Вселенский собор, созванный против иконоборчества. Сегодня это место — действующая мечеть, свою силу святости оно не утратило. Вы полюбуетесь оставшимися православными фресками и по желанию помолитесь.

Древняя городская стена

Вы взберётесь на неё и насладитесь прекрасным видом на Киминские горы. В этих горных лесах находилась Лавра преподобного Михаила Малеина, в которой постигал азы подвижничества основатель монашеской республики Афанасий Афонский.

Руины Зала Сената

Мы прогуляемся к развалинам Зала Сената на берегу озера Изник. Именно тут в 325 году состоялся Первый Вселенский собор, среди делегатов которого были Святитель Николай, Святой Спиридон Тримифунтский, Константин Великий и другие выдающиеся отцы православия.

Самобытная красота Изника и традиционный обед

На прогулке по древнему городу вам будут встречаться колоритные природные и рукотворные красоты — озеро, горы, фрагменты древних стен и облицованные нарядной плиткой мечети.

По желанию мы заглянем в ремесленные лавочки и прибрежный ресторан, где подают свежую рыбу и легендарные турецкие закуски — мезе.

Обратный путь в Стамбул тоже будет интересным — мы поедем на автомобильном пароме по Мраморному морю.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном кроссовере или седане (дорога в одну сторону на авто — около 2 часов), билеты на паром, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед, личные покупки
  • Если вы путешествуете с детьми, напишите мне, пожалуйста, их возраст, и оцените их готовность к длительной автомобильной прогулке
  • Паломническую поездку можно организовать для большой группы — детали уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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