Путешествие в древнюю Никею в поисках христианских артефактов
В 150 км от Стамбула среди живописных гор на берегу озера находится город Изник, до 14 века носивший название Никея. Вы пройдёте по его старинным улочкам и рассмотрите сохранившиеся фрагменты прошлого. Узнаете о развитии христианства, церковных расколах и Вселенских соборах. Прикоснётесь к истокам духовности и наполнитесь благостью.
Здесь проходил Седьмой Вселенский собор, созванный против иконоборчества. Сегодня это место — действующая мечеть, свою силу святости оно не утратило. Вы полюбуетесь оставшимися православными фресками и по желанию помолитесь.
Древняя городская стена
Вы взберётесь на неё и насладитесь прекрасным видом на Киминские горы. В этих горных лесах находилась Лавра преподобного Михаила Малеина, в которой постигал азы подвижничества основатель монашеской республики Афанасий Афонский.
Руины Зала Сената
Мы прогуляемся к развалинам Зала Сената на берегу озера Изник. Именно тут в 325 году состоялся Первый Вселенский собор, среди делегатов которого были Святитель Николай, Святой Спиридон Тримифунтский, Константин Великий и другие выдающиеся отцы православия.
Самобытная красота Изника и традиционный обед
На прогулке по древнему городу вам будут встречаться колоритные природные и рукотворные красоты — озеро, горы, фрагменты древних стен и облицованные нарядной плиткой мечети.
По желанию мы заглянем в ремесленные лавочки и прибрежный ресторан, где подают свежую рыбу и легендарные турецкие закуски — мезе.
Обратный путь в Стамбул тоже будет интересным — мы поедем на автомобильном пароме по Мраморному морю.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном кроссовере или седане (дорога в одну сторону на авто — около 2 часов), билеты на паром, сопровождение гида
Дополнительные расходы: обед, личные покупки
Если вы путешествуете с детьми, напишите мне, пожалуйста, их возраст, и оцените их готовность к длительной автомобильной прогулке
Паломническую поездку можно организовать для большой группы — детали уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 915 туристов
Приглашаю в увлекательное путешествие на родину православия! Меня зовут Дмитрий, по роду занятий — финансист-фрилансер, а по призванию — заядлый исследователь энергетически сильных мест и православных святынь по всему миру. читать дальше
Неоднократно бывал на Афоне и в паломнических поездках по украинским Лаврам, посетил святые места в Израиле. С начала 2019 живу и работаю в Стамбуле, а в свободное время изучаю наследие великого Константинополя, которым с удовольствием поделюсь с вами!