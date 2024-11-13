В 150 км от Стамбула среди живописных гор на берегу озера находится город Изник, до 14 века носивший название Никея. Вы пройдёте по его старинным улочкам и рассмотрите сохранившиеся фрагменты прошлого. Узнаете о развитии христианства, церковных расколах и Вселенских соборах. Прикоснётесь к истокам духовности и наполнитесь благостью.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм Святой Софии

Здесь проходил Седьмой Вселенский собор, созванный против иконоборчества. Сегодня это место — действующая мечеть, свою силу святости оно не утратило. Вы полюбуетесь оставшимися православными фресками и по желанию помолитесь.

Древняя городская стена

Вы взберётесь на неё и насладитесь прекрасным видом на Киминские горы. В этих горных лесах находилась Лавра преподобного Михаила Малеина, в которой постигал азы подвижничества основатель монашеской республики Афанасий Афонский.

Руины Зала Сената

Мы прогуляемся к развалинам Зала Сената на берегу озера Изник. Именно тут в 325 году состоялся Первый Вселенский собор, среди делегатов которого были Святитель Николай, Святой Спиридон Тримифунтский, Константин Великий и другие выдающиеся отцы православия.

Самобытная красота Изника и традиционный обед

На прогулке по древнему городу вам будут встречаться колоритные природные и рукотворные красоты — озеро, горы, фрагменты древних стен и облицованные нарядной плиткой мечети.

По желанию мы заглянем в ремесленные лавочки и прибрежный ресторан, где подают свежую рыбу и легендарные турецкие закуски — мезе.

Обратный путь в Стамбул тоже будет интересным — мы поедем на автомобильном пароме по Мраморному морю.

Организационные детали