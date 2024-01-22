К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй

На комфортном минивэне вы посетите знаковые районы в европейской и азиатской частях города.

В лёгком формате я расскажу о прошлом и настоящем Турции, её легендарных правителях и памятниках архитектуры. Вы отведаете местный стритфуд и погрузитесь в калейдоскоп восточного рынка.

А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
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Описание

Что вас ожидает

Район Султанахмет

  • Мечеть Сулеймание. Начнём с символа золотого века Стамбула — мечети султана Сулеймана Великолепного. Вы узнаете о падении Константинополя и основании Османской империи. Услышите легенды и интересные факты из жизни султанов. Увидите гробницы Сулеймана и Роксаланы. А также насладитесь видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню — я расскажу, какие старинные предания и мифы с ними связаны.
  • Египетский базар. За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов. Здесь вы попробуете настоящий лукум и османский кофе.

Район Бейоглу

  • Площадь Таксим и монумент «Республика». Я расскажу об основателях Турецкой Республики и первом президенте страны, судьбе суровых воинов Османской империи — янычар и бегстве последнего османского султана. В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд.
  • Церковь Святой Троицы. Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века.

Район Бешикташ

Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами.

Район Ускюдар

В завершение вы побываете в восточной части города, где осмотрите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Я расскажу, почему в народе её называют мечетью Эрдогана, и познакомлю с современной жизнью города.

Кроме того, я объясню, как пользоваться общественным транспортом в Стамбуле, порекомендую места для шопинга и интересные музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с водителем (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter)
  • Дополнительные расходы: еда и напитки — 10-30€ с человека
  • Для посещения мечетей женщинам нужно взять с собой платок
  • Религиозные объекты по вашему желанию мы можем осмотреть только снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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