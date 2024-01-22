Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
На комфортном минивэне вы посетите знаковые районы в европейской и азиатской частях города.
В лёгком формате я расскажу о прошлом и настоящем Турции, её легендарных правителях и памятниках архитектуры. Вы отведаете местный стритфуд и погрузитесь в калейдоскоп восточного рынка.
А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно.
В лёгком формате я расскажу о прошлом и настоящем Турции, её легендарных правителях и памятниках архитектуры. Вы отведаете местный стритфуд и погрузитесь в калейдоскоп восточного рынка.
А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно.
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Описание
Что вас ожидает
Район Султанахмет
- Мечеть Сулеймание. Начнём с символа золотого века Стамбула — мечети султана Сулеймана Великолепного. Вы узнаете о падении Константинополя и основании Османской империи. Услышите легенды и интересные факты из жизни султанов. Увидите гробницы Сулеймана и Роксаланы. А также насладитесь видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню — я расскажу, какие старинные предания и мифы с ними связаны.
- Египетский базар. За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов. Здесь вы попробуете настоящий лукум и османский кофе.
Район Бейоглу
- Площадь Таксим и монумент «Республика». Я расскажу об основателях Турецкой Республики и первом президенте страны, судьбе суровых воинов Османской империи — янычар и бегстве последнего османского султана. В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд.
- Церковь Святой Троицы. Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века.
Район Бешикташ
Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами.
Район Ускюдар
В завершение вы побываете в восточной части города, где осмотрите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Я расскажу, почему в народе её называют мечетью Эрдогана, и познакомлю с современной жизнью города.
Кроме того, я объясню, как пользоваться общественным транспортом в Стамбуле, порекомендую места для шопинга и интересные музеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне с водителем (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter)
- Дополнительные расходы: еда и напитки — 10-30€ с человека
- Для посещения мечетей женщинам нужно взять с собой платок
- Религиозные объекты по вашему желанию мы можем осмотреть только снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнар — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, меня зовут Гульнар! Я живу в Стамбуле, знаю язык, культуру, традиции, обычаи и каждый уголок этого прекрасного города! Я люблю этот город и покажу его вам, своими глазами! Мое хобби — фотография, поэтому со мной ты сделаешь миллион ярких фотографий и видео. Провожу обзорные экскурсии и прогулки по Стамбулу. Стамбул- город богатейшей истории, «Сердце Турции», Столица всех империй! Я помогу вам узнать этот город, насладиться его культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное в местах, о которых знают только местные! До встречи!
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