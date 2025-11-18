Мы прокатимся по волнам знаменитого пролива, любуясь древними башнями, султанскими дворцами и живописными домиками османских времён.
Побываем на двух континентах: увидим достопримечательности Европы, изучим самобытность Азии и узнаем, действительно ли Европа и Азия так далеки друг от друга.
Побываем на двух континентах: увидим достопримечательности Европы, изучим самобытность Азии и узнаем, действительно ли Европа и Азия так далеки друг от друга.
Описание экскурсии
Прогулка по Босфору
Мы рассмотрим главные достопримечательности Стамбула с суши и воды. Увидим Девичью и Галатскую башни, дворцы Долмабахче и Топкапы, а также знаменитые султанские мечети.
Золотой век империй
Побываем на европейском и азиатском берегах, посетим районы Фатих и Ускюдар, прогуляемся по набережным Босфора и почувствуем атмосферу разных частей города.
Вы увидите:
- Голубую мечеть, византийские реликвии площади Султанахмет и район Фатих — в Европе
- Консервативный религиозный район Ускюдар, где жизнь течёт словно в османской эпохе — в Азии
- Заглянете на Египетский рынок специй и Гранд-базар
- Посетите мечеть Михримах Султан — мечеть золотого века Османской империи
Вы услышите:
- Как блистательный воин — султан по прозвищу «Молниеносный» — жестоко поплатился за дерзость
- Почему две крепости, построенные в разных веках, оказались друг напротив друга
- Что значат цвета пряничных стамбульских домиков
- После какого происшествия султаны перестали брать гарем в военные походы
- Зачем двенадцатилетним мальчикам приходилось править империей
- Почему район Бебек называют малышом и зеницей ока
Организационные детали
- Поездка проходит на городском общественном пароме, на котором не укачивает. На кораблике есть закрытые и открытые палубы, можно кормить чаек и попить чай или кофе в буфете на борту
- Мы также совершим несколько коротких поездок на общественном транспорте — метро, трамвай
- Отдельно оплачивается: стоимость проезда — примерно 42—60 лир (€1) за чел.
- С вами будет лицензированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 918 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет. С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена. Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все очень понравилось, с Еленой очень комфортно
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Р
Экскурсия очень понравилась, спасибо организатору. Узнали много новой, интересной информации, особенности местного народа. Проехались на различных видах транспорта (трамвае, метро, пароме, фуникулёре и подземном подъёмнике). Экскурсию однозначно рекомендую, всё отлично!
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Это была увлекательная экскурсия по местам Стамбула… в некоторые из них мы сами бы и не попали за тот короткий срок, пока мы здесь. Мы увидели город с разных сторон, услышали интересный рассказ об истории Стамбула и Турции! Елена также порекомендовала нам заслуживающие внимания архитектурные, исторические и гастрономические достопримечательности для самостоятельного посещения. Очень увлеченный гид и интереснейший человек! Рекомендуем 🙂
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