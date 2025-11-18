Мы прокатимся по волнам знаменитого пролива, любуясь древними башнями, султанскими дворцами и живописными домиками османских времён. Побываем на двух континентах: увидим достопримечательности Европы, изучим самобытность Азии и узнаем, действительно ли Европа и Азия так далеки друг от друга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €165 за экскурсию

Описание экскурсии

Прогулка по Босфору

Мы рассмотрим главные достопримечательности Стамбула с суши и воды. Увидим Девичью и Галатскую башни, дворцы Долмабахче и Топкапы, а также знаменитые султанские мечети.

Золотой век империй

Побываем на европейском и азиатском берегах, посетим районы Фатих и Ускюдар, прогуляемся по набережным Босфора и почувствуем атмосферу разных частей города.

Вы увидите:

Голубую мечеть , византийские реликвии площади Султанахмет и район Фатих — в Европе

, византийские реликвии площади и район — в Европе Консервативный религиозный район Ускюдар , где жизнь течёт словно в османской эпохе — в Азии

, где жизнь течёт словно в османской эпохе — в Азии Заглянете на Египетский рынок специй и Гранд-базар

и Посетите мечеть Михримах Султан — мечеть золотого века Османской империи

Вы услышите:

Как блистательный воин — султан по прозвищу «Молниеносный» — жестоко поплатился за дерзость

Почему две крепости, построенные в разных веках, оказались друг напротив друга

Что значат цвета пряничных стамбульских домиков

После какого происшествия султаны перестали брать гарем в военные походы

Зачем двенадцатилетним мальчикам приходилось править империей

Почему район Бебек называют малышом и зеницей ока

Организационные детали