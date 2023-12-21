Сокровища Золотого Рога
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае

Золотой Рог — это естественная гавань, выдающаяся в Босфор, где на протяжении тысячелетий укрывались греческие, византийские, османские и другие корабли. Путешествуя вдоль бухты, вы увидите, какое важное наследие она хранит.

Дворцовый павильон 17 века, первая османская мечеть в городе, стены Константинополя, яркий квартал Балат — это и многое другое мы исследуем на экскурсии.
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Сокровища Золотого Рога
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Изящный павильон Айналы Кавак

Экскурсия начнётся с пристани Каракёй. Оттуда на пароме мы отправимся изучать образец классической османской архитектуры — на примере единственного сооружения, которое осталось от огромного дворцового комплекса.

Музей техники Рахми Коча (опционально)

По пути можно посетить индустриальный музей, основанный турецким миллионером и коллекционером. В зданиях и под открытым небом выставлены тысячи интересных экспонатов: образцы техники разных эпох — от велосипедов до автомобилей, от паровых турбин до кораблей, целые ж/д составы и самолёты, огромная коллекция морских моделей и приборов и многое другое.

Мечеть Эйюп Cултан

Снова садимся на паром. Впереди у нас исторический квартал Эйюп, где вы осмотрите одну из главных мусульманских святынь Турции и первую османскую мечеть в Стамбуле. Здесь захоронен знаменосец пророка Мухаммеда — Абу Эйюп аль-Ансари, умерший во время осады Константинополя арабами.

Холм Пьер Лоти

После небольшой прогулки по улочкам квартала поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку. С высоты вы полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог. И там же посетите знаменитую османскую кофейню, которую (как и сам холм) назвали в честь французского писателя. Отведаем турецкий чай или кофе, заваренный на углях, и двинемся дальше.

Стены Константинополя, православные храмы и колоритный Балат

Проедем вдоль бухты на трамвае в сторону квартала Балат. Осмотрим руины крепостных стен Константинополя. Посетим Болгарскую церковь Св. Стефана — единственный православный храм, целиком собранный из металлических конструкций. Погуляем по фотогеничным улочкам Балата, который славится симпатичными разноцветными домиками и особой атмосферой. А в конце зайдём в церковь Св. Георгия, где хранятся ценные реликвии православного мира.

На этом наша экскурсия завершится — и мы вернёмся на пароме к пристани Каракёй, наслаждаясь живописными видами Золотого Рога.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: перемещение на общественном транспорте (паром и трамвай) — 45 лир (~$2); билет в павильон Айналы Кавак — 70 лир (~$2,5); опциональный Музей техники — 450 лир (~$15,5); кофе
  • Я встречу вас в вашем отеле — и мы вместе отправимся к пристани Каракёй. Либо можем встретиться сразу там, если вам так будет удобнее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле или на пристани Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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