Золотой Рог — это естественная гавань, выдающаяся в Босфор, где на протяжении тысячелетий укрывались греческие, византийские, османские и другие корабли. Путешествуя вдоль бухты, вы увидите, какое важное наследие она хранит. Дворцовый павильон 17 века, первая османская мечеть в городе, стены Константинополя, яркий квартал Балат — это и многое другое мы исследуем на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Изящный павильон Айналы Кавак

Экскурсия начнётся с пристани Каракёй. Оттуда на пароме мы отправимся изучать образец классической османской архитектуры — на примере единственного сооружения, которое осталось от огромного дворцового комплекса.

Музей техники Рахми Коча (опционально)

По пути можно посетить индустриальный музей, основанный турецким миллионером и коллекционером. В зданиях и под открытым небом выставлены тысячи интересных экспонатов: образцы техники разных эпох — от велосипедов до автомобилей, от паровых турбин до кораблей, целые ж/д составы и самолёты, огромная коллекция морских моделей и приборов и многое другое.

Мечеть Эйюп Cултан

Снова садимся на паром. Впереди у нас исторический квартал Эйюп, где вы осмотрите одну из главных мусульманских святынь Турции и первую османскую мечеть в Стамбуле. Здесь захоронен знаменосец пророка Мухаммеда — Абу Эйюп аль-Ансари, умерший во время осады Константинополя арабами.

Холм Пьер Лоти

После небольшой прогулки по улочкам квартала поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку. С высоты вы полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог. И там же посетите знаменитую османскую кофейню, которую (как и сам холм) назвали в честь французского писателя. Отведаем турецкий чай или кофе, заваренный на углях, и двинемся дальше.

Стены Константинополя, православные храмы и колоритный Балат

Проедем вдоль бухты на трамвае в сторону квартала Балат. Осмотрим руины крепостных стен Константинополя. Посетим Болгарскую церковь Св. Стефана — единственный православный храм, целиком собранный из металлических конструкций. Погуляем по фотогеничным улочкам Балата, который славится симпатичными разноцветными домиками и особой атмосферой. А в конце зайдём в церковь Св. Георгия, где хранятся ценные реликвии православного мира.

На этом наша экскурсия завершится — и мы вернёмся на пароме к пристани Каракёй, наслаждаясь живописными видами Золотого Рога.

Организационные детали