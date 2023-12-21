Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Дворцовый павильон 17 века, первая османская мечеть в городе, стены Константинополя, яркий квартал Балат — это и многое другое мы исследуем на экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Изящный павильон Айналы Кавак
Экскурсия начнётся с пристани Каракёй. Оттуда на пароме мы отправимся изучать образец классической османской архитектуры — на примере единственного сооружения, которое осталось от огромного дворцового комплекса.
Музей техники Рахми Коча (опционально)
По пути можно посетить индустриальный музей, основанный турецким миллионером и коллекционером. В зданиях и под открытым небом выставлены тысячи интересных экспонатов: образцы техники разных эпох — от велосипедов до автомобилей, от паровых турбин до кораблей, целые ж/д составы и самолёты, огромная коллекция морских моделей и приборов и многое другое.
Мечеть Эйюп Cултан
Снова садимся на паром. Впереди у нас исторический квартал Эйюп, где вы осмотрите одну из главных мусульманских святынь Турции и первую османскую мечеть в Стамбуле. Здесь захоронен знаменосец пророка Мухаммеда — Абу Эйюп аль-Ансари, умерший во время осады Константинополя арабами.
Холм Пьер Лоти
После небольшой прогулки по улочкам квартала поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку. С высоты вы полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог. И там же посетите знаменитую османскую кофейню, которую (как и сам холм) назвали в честь французского писателя. Отведаем турецкий чай или кофе, заваренный на углях, и двинемся дальше.
Стены Константинополя, православные храмы и колоритный Балат
Проедем вдоль бухты на трамвае в сторону квартала Балат. Осмотрим руины крепостных стен Константинополя. Посетим Болгарскую церковь Св. Стефана — единственный православный храм, целиком собранный из металлических конструкций. Погуляем по фотогеничным улочкам Балата, который славится симпатичными разноцветными домиками и особой атмосферой. А в конце зайдём в церковь Св. Георгия, где хранятся ценные реликвии православного мира.
На этом наша экскурсия завершится — и мы вернёмся на пароме к пристани Каракёй, наслаждаясь живописными видами Золотого Рога.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: перемещение на общественном транспорте (паром и трамвай) — 45 лир (~$2); билет в павильон Айналы Кавак — 70 лир (~$2,5); опциональный Музей техники — 450 лир (~$15,5); кофе
- Я встречу вас в вашем отеле — и мы вместе отправимся к пристани Каракёй. Либо можем встретиться сразу там, если вам так будет удобнее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле или на пристани Каракёй
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.