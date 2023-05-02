Стамбул
Познакомьтесь поближе с главными достопримечательностями Стамбула и отправьтесь на шумный Египетский рынок, который зарядит Вас положительными эмоциями и покажет, как протекает торговая жизнь Турции.
После Вы сможете отдохнуть от суетящихся людей, полюбовавшись на чудесный вид прямо с Галатской башни.
После Вы сможете отдохнуть от суетящихся людей, полюбовавшись на чудесный вид прямо с Галатской башни.
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Что вас ожидает:
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Сулеймание
- Египетский рынок
- Галатская Башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В Стамбул за новыми эмоциямиДобрый день, дорогие путешественники! Вам предлагают продолжить знакомство с прекрасным Стамбулом, ведь самое важное невозможно увидеть за один день. На этой экскурсии мы отправимся во второй исторический центр, который располагается уже по другую сторону залива Золотой Рог. Для Вас составлен очень познавательный и детально продуманный маршрут с посещением главнейших исторических мест города. Знаменательные места по ту сторону заливаВас проведут по нескольким невероятным локациям Турции. Вы увидите шикарный дворец Долмабахче, где жили шесть турецких султанов, а также Мустафа Кемаль Ататюрк — первый президент Турции. Затем Ваш путь приведет к мечети Сулеймание. Она включает целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки и обсерватории.
Вы также взглянете на второй по величине Египетский рынок Стамбула с огромным разнообразием специй, пряностей, сладостей и сувениров и, конечно, не пройдете мимо Галатской башни. Это — ещё один знаменитый символ города, о котором Вы услышите факты, древние предания и даже узнаете об ученом, совершившим полёт на самодельных крыльях. Наконец, в качестве приятного завершения со смотровой площадки Вам откроется великолепная панорама на Босфор и Золотой Рог. Важно знать:Дворец Долмабахче по понедельникам не работает, поэтому его можно заменить морской прогулкой на кораблике по Босфору
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Посещение мечети бесплатно
- Что не входит
- Билеты во Дворец Долмабахче и Галатскую Башню оплачиваются отдельно
- Обед
- Личные расходы (Если захотите приобрести что-либо на рынке или купить сувенир)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ресепшн отеля или дворец ДолмабахчеЗавершение: Галатская Башня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Дворец Долмабахче по понедельникам не работает
- Поэтому его можно заменить морской прогулкой на кораблике по Босфору
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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