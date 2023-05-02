В Стамбул за новыми эмоциямиДобрый день, дорогие путешественники! Вам предлагают продолжить знакомство с прекрасным Стамбулом, ведь самое важное невозможно увидеть за один день. На этой экскурсии мы отправимся во второй исторический центр, который располагается уже по другую сторону залива Золотой Рог. Для Вас составлен очень познавательный и детально продуманный маршрут с посещением главнейших исторических мест города. Знаменательные места по ту сторону заливаВас проведут по нескольким невероятным локациям Турции. Вы увидите шикарный дворец Долмабахче, где жили шесть турецких султанов, а также Мустафа Кемаль Ататюрк — первый президент Турции. Затем Ваш путь приведет к мечети Сулеймание. Она включает целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки и обсерватории.

Вы также взглянете на второй по величине Египетский рынок Стамбула с огромным разнообразием специй, пряностей, сладостей и сувениров и, конечно, не пройдете мимо Галатской башни. Это — ещё один знаменитый символ города, о котором Вы услышите факты, древние предания и даже узнаете об ученом, совершившим полёт на самодельных крыльях. Наконец, в качестве приятного завершения со смотровой площадки Вам откроется великолепная панорама на Босфор и Золотой Рог. Важно знать:Дворец Долмабахче по понедельникам не работает, поэтому его можно заменить морской прогулкой на кораблике по Босфору