Я покажу вам Стамбул, каким его видят те, кто в него по-настоящему влюблён. Мы пройдём по самым знаковым местам Старого города и отправимся к Босфору, чтобы почувствовать ритм мегаполиса, где встречаются Европа и Азия. Вас ждут истории, панорамы и атмосфера, в которой древность и современность звучат в унисон.

Описание экскурсии

Айя-София — символ величия Византии и Османской империи. Бывший храм, музей, а ныне мечеть с неповторимыми мозаиками и грандиозным куполом.

Голубая мечеть (Султанахмет) — знаменитая мечеть с шестью минаретами и тысячами изразцов, которыми украшены её стены.

Ипподром — древняя площадь, где проходили гонки колесниц. До сегодняшних дней сохранились: Египетский обелиск, Змеиный столб и колонна Константина.

Площадь Таксим — сердце современного Стамбула, символ свободы и жизни мегаполиса.

Улица Истикляль — главная пешеходная улица города с магазинами, кафе и старинным трамвайчиком.

Галатская башня — смотровая площадка с панорамным видом на Босфор, Золотой Рог и Старый город.

Каракёй — колоритный район у моря, где сливаются история старого порта и ритм современной жизни.

Босфор — величественный пролив, разделяющий Европу и Азию. С борта кораблика вы в новом ракурсе увидите дворцы, мосты и особняки.

И конечно, я расскажу вам историю Старого города: о величии Айя-Софии и Голубой мечети, тайнах Ипподрома, легендах и событиях, которые сделали Стамбул сердцем двух империй. И не только!

Организационные детали