Мои заказы

Увидеть и влюбиться: Старый город и Босфор

Бросить свежий взгляд на Стамбул, познакомиться с его историей и главными достопримечательностями
Я покажу вам Стамбул, каким его видят те, кто в него по-настоящему влюблён.

Мы пройдём по самым знаковым местам Старого города и отправимся к Босфору, чтобы почувствовать ритм мегаполиса, где встречаются Европа и Азия. Вас ждут истории, панорамы и атмосфера, в которой древность и современность звучат в унисон.
5
1 отзыв
Увидеть и влюбиться: Старый город и Босфор© Озан
Увидеть и влюбиться: Старый город и Босфор© Озан
Увидеть и влюбиться: Старый город и Босфор© Озан

Описание экскурсии

Айя-София — символ величия Византии и Османской империи. Бывший храм, музей, а ныне мечеть с неповторимыми мозаиками и грандиозным куполом.

Голубая мечеть (Султанахмет) — знаменитая мечеть с шестью минаретами и тысячами изразцов, которыми украшены её стены.

Ипподром — древняя площадь, где проходили гонки колесниц. До сегодняшних дней сохранились: Египетский обелиск, Змеиный столб и колонна Константина.

Площадь Таксим — сердце современного Стамбула, символ свободы и жизни мегаполиса.

Улица Истикляль — главная пешеходная улица города с магазинами, кафе и старинным трамвайчиком.

Галатская башня — смотровая площадка с панорамным видом на Босфор, Золотой Рог и Старый город.

Каракёй — колоритный район у моря, где сливаются история старого порта и ритм современной жизни.

Босфор — величественный пролив, разделяющий Европу и Азию. С борта кораблика вы в новом ракурсе увидите дворцы, мосты и особняки.

И конечно, я расскажу вам историю Старого города: о величии Айя-Софии и Голубой мечети, тайнах Ипподрома, легендах и событиях, которые сделали Стамбул сердцем двух империй. И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Айя-Софию мы осматриваем снаружи
  • По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, поэтому вместо неё мы посмотрим другую историческую мечеть
  • Дополнительно оплачивается билет на паром — $10 за чел. Прогулка длится 1,5 ч

ежедневно в 09:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — ваша команда гидов в Стамбуле
Я родился и вырос в Стамбуле — городе двух континентов и трех религий. С 2020 года я работаю лицензированным гидом и с радостью открываю для путешественников тайны этого уникального города. Стамбул
читать дальше

— словно острая пряность: он обжигает разум, удивляет и вдохновляет, дарит самые неожиданные открытия. Здесь дворцы, музеи, мечети и скрытые уголки, о которых редко рассказывают в стандартных экскурсиях. Я предлагаю вам групповые и индивидуальные экскурсии по Стамбулу с гибким маршрутом, посещение блошиных рынков и магазинов изысканной парфюмерии. Увлекательные гастрономические туры, комфортабельный трансфер и не только. Из Стамбула с любовью — ваш гид Озан!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
26 ноя 2025
все понравилось, очень насыщенная программа, на экскурсию немного задержались, но гид без проблем подождал
все понравилось, очень насыщенная программа, на экскурсию немного задержались, но гид без проблем подождалвсе понравилось, очень насыщенная программа, на экскурсию немного задержались, но гид без проблем подождал

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Уютные улочки Старого Стамбула
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
2 дек в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Пешая
На пароме
5.5 часов
195 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Увидеть главные достопримечательности и прокатиться на пароме
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€218 за всё до 5 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Пешая
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное погружение в Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив его знаковые места: от величественного Босфора до оживлённой улицы Истикляль и исторической Галатской башни
Начало: Kabataş
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€165 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле