Бросить свежий взгляд на Стамбул, познакомиться с его историей и главными достопримечательностями
Я покажу вам Стамбул, каким его видят те, кто в него по-настоящему влюблён.
Мы пройдём по самым знаковым местам Старого города и отправимся к Босфору, чтобы почувствовать ритм мегаполиса, где встречаются Европа и Азия. Вас ждут истории, панорамы и атмосфера, в которой древность и современность звучат в унисон.
Описание экскурсии
Айя-София — символ величия Византии и Османской империи. Бывший храм, музей, а ныне мечеть с неповторимыми мозаиками и грандиозным куполом.
Голубая мечеть (Султанахмет) — знаменитая мечеть с шестью минаретами и тысячами изразцов, которыми украшены её стены.
Ипподром — древняя площадь, где проходили гонки колесниц. До сегодняшних дней сохранились: Египетский обелиск, Змеиный столб и колонна Константина.
Площадь Таксим — сердце современного Стамбула, символ свободы и жизни мегаполиса.
Улица Истикляль — главная пешеходная улица города с магазинами, кафе и старинным трамвайчиком.
Галатская башня — смотровая площадка с панорамным видом на Босфор, Золотой Рог и Старый город.
Каракёй — колоритный район у моря, где сливаются история старого порта и ритм современной жизни.
Босфор — величественный пролив, разделяющий Европу и Азию. С борта кораблика вы в новом ракурсе увидите дворцы, мосты и особняки.
И конечно, я расскажу вам историю Старого города: о величии Айя-Софии и Голубой мечети, тайнах Ипподрома, легендах и событиях, которые сделали Стамбул сердцем двух империй. И не только!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Айя-Софию мы осматриваем снаружи
По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, поэтому вместо неё мы посмотрим другую историческую мечеть
Дополнительно оплачивается билет на паром — $10 за чел. Прогулка длится 1,5 ч
ежедневно в 09:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — ваша команда гидов в Стамбуле
Я родился и вырос в Стамбуле — городе двух континентов и трех религий. С 2020 года я работаю лицензированным гидом и с радостью открываю для путешественников тайны этого уникального города.
Стамбул
— словно острая пряность: он обжигает разум, удивляет и вдохновляет, дарит самые неожиданные открытия. Здесь дворцы, музеи, мечети и скрытые уголки, о которых редко рассказывают в стандартных экскурсиях.
Я предлагаю вам групповые и индивидуальные экскурсии по Стамбулу с гибким маршрутом, посещение блошиных рынков и магазинов изысканной парфюмерии. Увлекательные гастрономические туры, комфортабельный трансфер и не только.
Из Стамбула с любовью — ваш гид Озан!
Отзывы и рейтинг
А
Александр
26 ноя 2025
все понравилось, очень насыщенная программа, на экскурсию немного задержались, но гид без проблем подождал