Что вас ожидает:

Дворец Топкапы — сокровищница турецких падишахов

Первым вы посетите один из известнейших музеев мира — дворец, построенный по приказу султана Мехмеда II на берегу Мраморного моря. Осматривая экспонаты, вы узнаете, какими событиями богата величественная постройка, целых 400 лет являвшаяся главной резиденцией турецких падишахов. Посетите оружейную палату, гарем, сокровищницу и библиотеку с коллекцией древних рукописей. Кроме того, я познакомлю вас со старинным прикладным искусством на примере выставленных изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А затем вы сможете прогуляться по территории дворцового комплекса, украшенного дивными садами и парками.

Несравненные архитектурно-религиозные памятники Стамбула

Вы посетите одну из наиболее крупных и красивых мечетей мира — Голубую, или Султанахмет. Услышите об истории её постройки и Ахмете I, изучите симбиоз разных архитектурных стилей — византийского и османского — и оцените искусство мастеров, нарядивших мечеть 20 000 белых и голубых изникских изразцов ручной работы. А чуть позже вы побываете в знаменитом Собор Святой Софии — воплощении великой византийской культуры. Я расскажу о особенностях возведения постройки, завоевании Константинополя, превращении христианского храма в мечеть и судьбе, которую определил для неё Ататюрк.

Площадь Ипподром — место встречи цивилизаций

На площади Султанахмет вы осмотрите территорию, которую ещё римляне на заре новой эры присмотрели для гонок на колесницах. Проследите дальнейшую жизнь площади, ставшей центром увеселительных мероприятий. И осмотрите ценные памятники — Египетский Обелиск, датируемый XVI веком до н. э., и Змеевидную Колонну, символизирующую победу греков над персами в 479 году до н. э. А в завершение познакомитесь с неовизантийским стилем на примере Немецкого фонтана в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками.

Важная информация

Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки, у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).