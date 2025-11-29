На роскошной яхте вы отправитесь в небольшое путешествие по Босфору.
Опытный капитан проведёт вас по маршруту, где встречаются Европа и Азия, а за каждым поворотом открывается новая история. Вы увидите набережные, мосты, дворцы и мечети. И сполна насладитесь величественным, живым и вечным Стамбулом.
Описание круиза
- Дворец Долмабахче — великолепная резиденция султанов 19 века с мраморным фасадом.
- Мечеть Ортакёй — один из самых узнаваемых символов Стамбула в стиле османского барокко.
- Дворец Чыраган — сегодня один из самых престижных отелей города.
- Босфорский мост — грандиозное сооружение, соединяющее Европу и Азию.
- Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов на азиатском берегу с мраморными лестницами и садами.
- Павильон Кючюксу — изящный охотничий дворец в стиле барокко.
- Мечеть Ваникёй — редкий пример деревянной мечети 18 века.
- Особняки Ялы — старинные резиденции вдоль берега, где снимались известные турецкие сериалы.
- Мечеть Михримах Султан — шедевр архитектора Синана, посвящённый дочери Сулеймана Великолепного.
- Девичья башня — легендарный символ Стамбула и финальная точка прогулки, откуда открывается лучший вид на город.
Организационные детали
- Обратите внимание: это морская прогулка без экскурсии.
- С вами будет опытный капитан, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
- В стоимость включены чай, кофе, вода.
- Дополнительно по желанию оплачиваются услуги гида, закуски и алкоголь. Также мы можем украсить яхту под мероприятие — детали в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Каракой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
