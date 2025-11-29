Мои заказы

Яхта мечты: дневной круиз по Босфору

Покорить величественный пролив и насладиться красотой Стамбула
На роскошной яхте вы отправитесь в небольшое путешествие по Босфору.

Опытный капитан проведёт вас по маршруту, где встречаются Европа и Азия, а за каждым поворотом открывается новая история. Вы увидите набережные, мосты, дворцы и мечети. И сполна насладитесь величественным, живым и вечным Стамбулом.
Описание круиза

  • Дворец Долмабахче — великолепная резиденция султанов 19 века с мраморным фасадом.
  • Мечеть Ортакёй — один из самых узнаваемых символов Стамбула в стиле османского барокко.
  • Дворец Чыраган — сегодня один из самых престижных отелей города.
  • Босфорский мост — грандиозное сооружение, соединяющее Европу и Азию.
  • Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов на азиатском берегу с мраморными лестницами и садами.
  • Павильон Кючюксу — изящный охотничий дворец в стиле барокко.
  • Мечеть Ваникёй — редкий пример деревянной мечети 18 века.
  • Особняки Ялы — старинные резиденции вдоль берега, где снимались известные турецкие сериалы.
  • Мечеть Михримах Султан — шедевр архитектора Синана, посвящённый дочери Сулеймана Великолепного.
  • Девичья башня — легендарный символ Стамбула и финальная точка прогулки, откуда открывается лучший вид на город.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это морская прогулка без экскурсии.
  • С вами будет опытный капитан, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
  • В стоимость включены чай, кофе, вода.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются услуги гида, закуски и алкоголь. Также мы можем украсить яхту под мероприятие — детали в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Каракой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальше

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

