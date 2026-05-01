Мои заказы

Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально

Площадь Регистан, крепости Арк и Ичан-Кала, мавзолеи знати и дворец эмиров, пустыня Кызылкум
Здесь прошлое не ушло бесследно — каждый камень хранит память о завоевателях, мудрецах и караванах Шёлкового пути.

Вы восхититесь Самаркандом — блистательной столицей Тамерлана: тут купола сияют, словно звёзды, а мозаики
читать дальшеуменьшить

шепчут о былом величии.

Окунётесь в атмосферу Бухары, чьи узкие улочки ведут к монументальным ансамблям эпохи Саманидов и Тимуридов.

Познакомитесь с Хивой, где за мощными крепостными стенами прячутся воспоминания о воинственных ханах.

Во всех городах осмотрите главные достопримечательности, а также пересечёте бесконечные пески пустыни Кызылкум и увидите твердыни Хорезма — цитадели Аяз‑Кала и Топрак‑Кала, заставшие расцвет зороастризма.

Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально
Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально
Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите наличные.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд - первое дыхание Востока: Регистан, Гур-Эмир

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. В планах на сегодня — лёгкая прогулка, чтобы влиться в ритм города. Посетим площадь Регистан — сердце Самарканда, где лазурные купола словно касаются облаков. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу великого Тамерлана. Вечером без спешки пройдём по древним улицам, наслаждаясь атмосферой Востока и магией уходящего дня.

Самарканд - первое дыхание Востока: Регистан, Гур-ЭмирСамарканд - первое дыхание Востока: Регистан, Гур-ЭмирСамарканд - первое дыхание Востока: Регистан, Гур-Эмир
2 день

Самарканд - величие империи: Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Биби-Ханым, Сиабский базар

Сегодня город раскроется глубже. Мы пройдём дорогами учёных, мастеров и правителей. Увидим изящную симфонию бирюзовых мозаик некрополя Шахи-Зинда. Посетим место, где измеряли звёзды, — обсерваторию Улугбека. Полюбуемся символом любви и верности — мечетью Биби-Ханум, а также побываем на Сиабском базаре, где бьётся сердце Самарканда.

Самарканд - величие империи: Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Биби-Ханым, Сиабский базарСамарканд - величие империи: Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Биби-Ханым, Сиабский базарСамарканд - величие империи: Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Биби-Ханым, Сиабский базар
3 день

Бухара - город из сказок: Арк, Пои-Калян, Ляби-Хауз

Утром едем в Бухару. Здесь время течёт медленнее, и царит ощущение восточной сказки. Рассмотрим крепость Арк — цитадель древней власти. Увидим комплекс Пои-Калян с могучим минаретом, медресе, купольными базарами. Возьмём паузу и выпьем ароматного чая на площади у воды Ляби-Хауз.

Бухара - город из сказок: Арк, Пои-Калян, Ляби-ХаузБухара - город из сказок: Арк, Пои-Калян, Ляби-ХаузБухара - город из сказок: Арк, Пои-Калян, Ляби-Хауз
4 день

Дворец эмиров, пустыня Кызылкум

Утром — визит в летнюю резиденцию бухарских эмиров Ситораи Мохи-Хоса. Белоснежные залы, изящные интерьеры и пышные сады переносят в эпоху аристократически тонкого вкуса и большого достатка.

После обеда — переезд в Хиву. Дорога пройдёт по пустыне Кызылкум с бескрайними горизонтами и звенящей тишиной.

Дворец эмиров, пустыня КызылкумДворец эмиров, пустыня КызылкумДворец эмиров, пустыня Кызылкум
5 день

Хива - ожившая легенда: Ичан-Кала, Таш-Хаули, Джума-мечеть, минареты

Хива — это музей под открытым небом. Посетим город-крепость Ичан-Кала, словно созданный для замедления. Полюбуемся минаретом Кальта-Минор, дворцом Таш-Хаули, Джума-мечетью. Поднимемся на минарет Ислам-Ходжа, чтобы насладиться панорамами. Здесь особенно красивы закаты — когда небо розовеет, а стены становятся медовыми.

Хива - ожившая легенда: Ичан-Кала, Таш-Хаули, Джума-мечеть, минаретыХива - ожившая легенда: Ичан-Кала, Таш-Хаули, Джума-мечеть, минаретыХива - ожившая легенда: Ичан-Кала, Таш-Хаули, Джума-мечеть, минареты
6 день

Крепости древнего Хорезма и завершение пути

По дороге в Ургенч увидим пустынные крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Они стоят среди песков, как молчаливые стражи великого прошлого Хорезма.

Это финальный аккорд путешествия. Мы доставим вас к аэропорту Ургенча и попрощаемся.

Крепости древнего Хорезма и завершение путиКрепости древнего Хорезма и завершение путиКрепости древнего Хорезма и завершение пути

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и обратно в ваш город из Ургенча
  • Обеды, ужины
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ургенча, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1097 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!

Тур входит в следующие категории Самарканда

Похожие туры на «Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально»

3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На машине
5 дней
13 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
2 июн в 08:00
9 июн в 08:00
$490 за человека
Индивидуальный тур по следам караванов: Самарканд, Бухара, Кызылкум и знакомство с местной жизнью
На машине
7 дней
4 отзыва
Индивидуальный тур по следам караванов: Самарканд, Бухара, Кызылкум и знакомство с местной жизнью
Восхититься архитектурой мечетей и городов, изучить быт бухарской деревни и провести ночь в пустыне
Начало: Самарканд или Бухара, под ваш рейс
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$830 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
15%
5 отзывов
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
$504$592 за человека
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
На автобусе
7 дней
-
15%
5 отзывов
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
$731$860 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда
110 000 ₽ за человека