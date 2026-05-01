Вы восхититесь Самаркандом — блистательной столицей Тамерлана: тут купола сияют, словно звёзды, а мозаики
Обязательно возьмите наличные.
Самарканд - первое дыхание Востока: Регистан, Гур-Эмир
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. В планах на сегодня — лёгкая прогулка, чтобы влиться в ритм города. Посетим площадь Регистан — сердце Самарканда, где лазурные купола словно касаются облаков. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу великого Тамерлана. Вечером без спешки пройдём по древним улицам, наслаждаясь атмосферой Востока и магией уходящего дня.
Самарканд - величие империи: Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Биби-Ханым, Сиабский базар
Сегодня город раскроется глубже. Мы пройдём дорогами учёных, мастеров и правителей. Увидим изящную симфонию бирюзовых мозаик некрополя Шахи-Зинда. Посетим место, где измеряли звёзды, — обсерваторию Улугбека. Полюбуемся символом любви и верности — мечетью Биби-Ханум, а также побываем на Сиабском базаре, где бьётся сердце Самарканда.
Бухара - город из сказок: Арк, Пои-Калян, Ляби-Хауз
Утром едем в Бухару. Здесь время течёт медленнее, и царит ощущение восточной сказки. Рассмотрим крепость Арк — цитадель древней власти. Увидим комплекс Пои-Калян с могучим минаретом, медресе, купольными базарами. Возьмём паузу и выпьем ароматного чая на площади у воды Ляби-Хауз.
Дворец эмиров, пустыня Кызылкум
Утром — визит в летнюю резиденцию бухарских эмиров Ситораи Мохи-Хоса. Белоснежные залы, изящные интерьеры и пышные сады переносят в эпоху аристократически тонкого вкуса и большого достатка.
После обеда — переезд в Хиву. Дорога пройдёт по пустыне Кызылкум с бескрайними горизонтами и звенящей тишиной.
Хива - ожившая легенда: Ичан-Кала, Таш-Хаули, Джума-мечеть, минареты
Хива — это музей под открытым небом. Посетим город-крепость Ичан-Кала, словно созданный для замедления. Полюбуемся минаретом Кальта-Минор, дворцом Таш-Хаули, Джума-мечетью. Поднимемся на минарет Ислам-Ходжа, чтобы насладиться панорамами. Здесь особенно красивы закаты — когда небо розовеет, а стены становятся медовыми.
Крепости древнего Хорезма и завершение пути
По дороге в Ургенч увидим пустынные крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Они стоят среди песков, как молчаливые стражи великого прошлого Хорезма.
Это финальный аккорд путешествия. Мы доставим вас к аэропорту Ургенча и попрощаемся.
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|110 000 ₽
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Билеты в Самарканд и обратно в ваш город из Ургенча
- Обеды, ужины
- Входные билеты