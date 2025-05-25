Мария

В этой читать дальше связи очень важен гид. Искусный рассказчик, который сможет не просто провести по точкам и рассказать сухие факты, основной уклон делая на своих бытовых воспоминаниях или отвлекаясь на никому не нужные размышления из серии «что вижу, то и говорю».

С этой точки зрения - гид Алишер оставил неоднозначное впечатление. Да, базово все показал, дал какие-то сведения. Но с ним не было интересно, скажем так)) очень много говорил о себе, давал непрошенные советы в повелительном наклонении, из разряда на какой стул сесть и зачем сейчас покупать воду. Это отталкивало.

В целом - город понравился, маршрут экскурсии тоже, водитель Алексей молодец, чисто, аккуратно, своевременно. На гидов у всех свои вкусы и видения)) второй раз от Алишера бы мы лично отказались. Экскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте не так много вау мест, но тоже есть что посмотреть и о чем послушать.В этой

Самира Прекрасная экскурсия с отличным гидом Евгением в красивом Ташкенте)

A Alexander Мы влюбились в Ташкент!

Константин был очень общительный в чате еще до экскурсии, дал много советов. Экскурсия прошла замечательно



Очень советуем Константина и его команду

Е Елена Если честно, сложилось впечатление, что смотреть в Ташкенте особо нечего. Половина экскурсии это посещение базара Чорсу. В старом городе ремонт и все перекрыто. Экскурсавод постоянно отвлекался на звонки и решение личных проблем.

М Мария Интересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись по улочкам и увидели старинные печати мастеров на плитке, поднялись на смотровую площадку, в конце экскурсии Рано завезла нас на маленький рыночек за фруктами

Ирина Экскурсия с Рано была приятная и комфортная. Спасибо ей за прекрасно проведеный день в Ташкенте

Е Екатерина Огромное спасибо Екатерине за волшебную экскурсию! Отдельная благодарность за подробное освещение темы дворца Романовых - было безумно интересно! И что дала нам мастер-класс по торговле на базаре Чорсу;)

М Марианна Огромное спасибо за прекрасный день в Ташкенте! Гид Алишер отличный рассказчик об истории и жизни города и страны, отличный русский язык!

Маршрут не утомительный, нас сопровождал водитель на автомобиле тоже, кстати, прекрасно знает город и отлично водит.

ВАлерия Выше всяких похвал 🙂‍↕️ Большое спасибо Рано за невероятную программу для моих малышек 9 и 10 лет и сына Марка 12 лет! Они готовили пиццу и ели ее на ланч, лепили настоящие глиняные горшки и фигурки из глины, были в двух парках с детскими развлечениями и остались с восторге от времени в Ташкенте - чудесный день!

Людмила Экскурсия была чудесная! Для нас провела ее Рано. У нее приятный голос, обширные познания, опыт и умение подать материал легко и просто.

Спасибо Вам большое, Рано!

Т Татьяна Наша не большая группа осталась довольна экскурсией. Впечатления о Ташкенте с нашим гидом сложились очень приятные, содержательно, позновательно. Очень рекомендуем.

СПАСИБО ВАМ

М Маргарита читать дальше как и водитель Стас). Отлично провели день, посетили основные достопримечательности города (как старой части, так и современной), узнали много интересного, получили огромное удовольствие от проведенного с ребятами времени и вернулись после длительной экскурсии довольные и совершенно не уставшие (даже дочь - подросток)! Очень благодарны Константину за организацию всех наших индивидуальных экскурсий в Узбекистане! Экскурсия по Ташкенту была первой, гид Екатерина - замечательная, живая, общительная девушка, интересный рассказчик и очень комфортный человек (равно

Anastasiia читать дальше не запомнил, долго стояли на одном месте, о чем-то слушали… даже уже не помню, о чем. Слишком перегружена датами, именами, событиями, кто-кого-родил/убил и т. д.

А ещё это худший водитель!!!! Её нельзя за руль пускать! Ехали периодически с закрытыми глазами! Удивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… Нам было сложно воспринимать столько исторических фактов. Рассказывала как-будто по методичке. Скучно, нудно, никто ничего Константин Ответ организатора: читать дальше отзыву Вам не нужна была экскурсия с историческим ракурсом. Вам нужна была просто прогулка. Мы предоставляем профессиональную экскурсию. А также Рано шикарнейший водитель с большим опытом. Спасибо большое Вам за Ваш отзыв Анастасия. Рано шикарная гиддеса, имеет большой опыт в работе с туристами. Судя по Вашему

Елена читать дальше Ташкента, на территории мавзолея Шайхантахур мы неожиданно попали на акцию посадки деревьев и посадили там дерево! Рано -кладезь информации об истории и памятниках Ташкента и всего Узбекистана, мы действительно влюбились в Ташкент, и обязательно туда вернёмся! По окончании экскурсии нас ждал ещё один сюрприз: Рано распечатала нам несколько фотографий с нашей экскурсии ❤️ 15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса. Рано встретила нас на вокзале,отвезла на завтрак в наивкуснейшую кофейню, показала все основные достопримечательности