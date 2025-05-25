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Влюбиться в Ташкент за один день

Познакомьтесь с Ташкентом: от древних медресе до уникальных соборов. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте его тайны всего за один день
Эта экскурсия по Ташкенту предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.

Гости смогут посетить исторические места, такие как Хазрати Имам и медресе Кукельдаш, а также насладиться архитектурой православного собора и
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католического костёла.

В сопровождении опытного гида, путешественники узнают, почему Ташкент называют хлебным городом и какие исторические события связаны с его прошлым. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время

4.67
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение исторических медресе и мечетей
  • 🏛 Уникальная архитектура соборов
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍽 Возможность попробовать традиционный плов
Влюбиться в Ташкент за один день
Влюбиться в Ташкент за один день
Влюбиться в Ташкент за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Хазрати Имам
  • Белая мечеть Минор
  • Памятник «Мужество»
  • Дворец князя Николая Романова
  • Успенский кафедральный собор
  • Костёл Святейшего Сердца Иисуса
  • Медресе Кукельдаш
  • Площадь Дружбы народов

Описание экскурсии

  • Главная площадь Старого города Хазрати Имам — вы увидите постройки разных периодов: медресе 16 века и мечети с голубыми куполами. Гид объяснит, почему площадь так называется и где по легенде хранится священный волос пророка Мухаммеда.
  • Белая мечеть Минор — она удивит изящной отделкой и воздушными интерьерами.
  • Памятник «Мужество» — вы узнаете, какому трагичному событию посвящён монумент.
  • Дворец князя Николая Романова — вы рассмотрите нетипичное для Ташкента здание, а гид расскажет, почему внук Николая I оказался в этом городе.
  • Успенский кафедральный собор — вы взглянете на храм, который был возведён в 1871 году первым губернатором Туркестанского края.
  • Костёл Святейшего Сердца Иисуса — увидите католический собор 1912 года постройки.
  • Медресе Кукельдаш — окажетесь у крупнейшего в Старом городе средневекового медресе и узнаете о религиозном образовании в Ташкенте.
  • Площадь Дружбы народов — гид расскажет, почему город в своё время назвали хлебным.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Cobalt.
  • Дополнительно оплачиваются билет в медресе Кукельдаш — от 15 тысяч сумов за человека, билет в музей Корана — 55 тысяч сумов за человека, обед (традиционный плов) — около 100 тысяч сумов за человека.
  • Одежда должна быть подходящей для посещения мечети, женщинам нужно захватить головной убор.
  • Можем организовать экскурсию на электрокаре бизнес-класса. Также возможно проведение программы для группы до 40 человек. Подробности — в переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Мария
25 мая 2025
Экскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте не так много вау мест, но тоже есть что посмотреть и о чем послушать.
В этой
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связи очень важен гид. Искусный рассказчик, который сможет не просто провести по точкам и рассказать сухие факты, основной уклон делая на своих бытовых воспоминаниях или отвлекаясь на никому не нужные размышления из серии «что вижу, то и говорю».
С этой точки зрения - гид Алишер оставил неоднозначное впечатление. Да, базово все показал, дал какие-то сведения. Но с ним не было интересно, скажем так)) очень много говорил о себе, давал непрошенные советы в повелительном наклонении, из разряда на какой стул сесть и зачем сейчас покупать воду. Это отталкивало.
В целом - город понравился, маршрут экскурсии тоже, водитель Алексей молодец, чисто, аккуратно, своевременно. На гидов у всех свои вкусы и видения)) второй раз от Алишера бы мы лично отказались.

Экскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте неЭкскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте неЭкскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте неЭкскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте неЭкскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте неЭкскурсия хорошая, правильно выстроена с тзр достопримечательностей, с учетом наполнения и того, что в Ташкенте не
Самира
25 мая 2025
Прекрасная экскурсия с отличным гидом Евгением в красивом Ташкенте)
Прекрасная экскурсия с отличным гидом Евгением в красивом Ташкенте)
A
14 мая 2025
Мы влюбились в Ташкент!
Константин был очень общительный в чате еще до экскурсии, дал много советов. Экскурсия прошла замечательно

Очень советуем Константина и его команду
Е
11 мая 2025
Если честно, сложилось впечатление, что смотреть в Ташкенте особо нечего. Половина экскурсии это посещение базара Чорсу. В старом городе ремонт и все перекрыто. Экскурсавод постоянно отвлекался на звонки и решение личных проблем.
М
4 мая 2025
Интересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись по улочкам и увидели старинные печати мастеров на плитке, поднялись на смотровую площадку, в конце экскурсии Рано завезла нас на маленький рыночек за фруктами
Интересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись поИнтересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись поИнтересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись поИнтересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись поИнтересная экскурсия, гидеса Рано отлично все рассказала - показала, экскурсия прошла на комфортабельном авто, прошлись по
Ирина
2 мая 2025
Экскурсия с Рано была приятная и комфортная. Спасибо ей за прекрасно проведеный день в Ташкенте
Е
28 апр 2025
Огромное спасибо Екатерине за волшебную экскурсию! Отдельная благодарность за подробное освещение темы дворца Романовых - было безумно интересно! И что дала нам мастер-класс по торговле на базаре Чорсу;)
М
24 апр 2025
Огромное спасибо за прекрасный день в Ташкенте! Гид Алишер отличный рассказчик об истории и жизни города и страны, отличный русский язык!
Маршрут не утомительный, нас сопровождал водитель на автомобиле тоже, кстати, прекрасно знает город и отлично водит.
ВАлерия
22 апр 2025
Выше всяких похвал 🙂‍↕️ Большое спасибо Рано за невероятную программу для моих малышек 9 и 10 лет и сына Марка 12 лет! Они готовили пиццу и ели ее на ланч, лепили настоящие глиняные горшки и фигурки из глины, были в двух парках с детскими развлечениями и остались с восторге от времени в Ташкенте - чудесный день!
Людмила
21 апр 2025
Экскурсия была чудесная! Для нас провела ее Рано. У нее приятный голос, обширные познания, опыт и умение подать материал легко и просто.
Спасибо Вам большое, Рано!
Т
15 апр 2025
Наша не большая группа осталась довольна экскурсией. Впечатления о Ташкенте с нашим гидом сложились очень приятные, содержательно, позновательно. Очень рекомендуем.
СПАСИБО ВАМ
М
12 апр 2025
Очень благодарны Константину за организацию всех наших индивидуальных экскурсий в Узбекистане! Экскурсия по Ташкенту была первой, гид Екатерина - замечательная, живая, общительная девушка, интересный рассказчик и очень комфортный человек (равно
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как и водитель Стас). Отлично провели день, посетили основные достопримечательности города (как старой части, так и современной), узнали много интересного, получили огромное удовольствие от проведенного с ребятами времени и вернулись после длительной экскурсии довольные и совершенно не уставшие (даже дочь - подросток)!

Anastasiia
6 апр 2025
Удивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… Нам было сложно воспринимать столько исторических фактов. Рассказывала как-будто по методичке. Скучно, нудно, никто ничего
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не запомнил, долго стояли на одном месте, о чем-то слушали… даже уже не помню, о чем. Слишком перегружена датами, именами, событиями, кто-кого-родил/убил и т. д.
А ещё это худший водитель!!!! Её нельзя за руль пускать! Ехали периодически с закрытыми глазами!

Удивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… НамУдивительная женщина провела для нас экскурсию! Очень обширные знания, но… Подходит такая экскурсия для историков/архитекторов… Нам
Константин
Константин
Ответ организатора:
Спасибо большое Вам за Ваш отзыв Анастасия. Рано шикарная гиддеса, имеет большой опыт в работе с туристами. Судя по Вашему
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отзыву Вам не нужна была экскурсия с историческим ракурсом. Вам нужна была просто прогулка. Мы предоставляем профессиональную экскурсию. А также Рано шикарнейший водитель с большим опытом.

Елена
5 апр 2025
15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса. Рано встретила нас на вокзале,отвезла на завтрак в наивкуснейшую кофейню, показала все основные достопримечательности
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Ташкента, на территории мавзолея Шайхантахур мы неожиданно попали на акцию посадки деревьев и посадили там дерево! Рано -кладезь информации об истории и памятниках Ташкента и всего Узбекистана, мы действительно влюбились в Ташкент, и обязательно туда вернёмся! По окончании экскурсии нас ждал ещё один сюрприз: Рано распечатала нам несколько фотографий с нашей экскурсии ❤️

15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.15 марта провели один день в Ташкенте с потрясающей гидессой Рано на комфортабельном автомобиле бизнес класса.
Алексей
4 апр 2025
Превосходно. Рекомендую.

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