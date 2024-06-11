Солёное озеро Айдаркуль, обрамлённое песками и горными хребтами, называют вторым Аралом. Сама поездка до него — отдельное приключение. Мы проедем через пустыню Кызылкум. Вы увидите верблюдов, черепах, лошадей.
На озере разместитесь в комфортных коттеджах, вечером проводите алый закат, а утром встретите солнце, встающее из водной глади.
На озере разместитесь в комфортных коттеджах, вечером проводите алый закат, а утром встретите солнце, встающее из водной глади.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Ташкента в 7 часов утра по магистрали, где раньше проходил Великий шёлковый путь. Будем наблюдать, как зелёные пейзажи за окном постепенно превращаются в пустыню. Я расскажу о нашем крае, его жителях и обычаях.
- Через 2 часа попадём в город Джизак. Я угощу вас местным фирменным блюдом — джизакской самсой с сочной мясной начинкой.
- Ещё 2 часа пути — и мы в Париже. Так местные называют Фаришский район, где начинается легендарная пустыня Кызылкум.
- Мы проедем через барханы. По пути будем убирать с дороги среднеазиатских черепах и махать рукой пастухам, которые разводят верблюдов.
- Через час перед нами откроется чудо — могучее озеро Айдаркуль.
- Вы разместитесь в комфортных домиках со всеми удобствами прямо на берегу водоёма. По желанию покатаетесь на верблюдах или катере, сможете порыбачить с пирса или лодки. Переночуете в этом чудесном месте и на следующий день вернётесь обратно в Ташкент.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Chevrolet Captiva, услуги гида, проживание в деревянных коттеджах, питание по маршруту и в зоне отдыха, питьевая вода в дороге.
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются катание на верблюдах — $5/чел., катание на катере — $5/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Пахтакор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 126 туристов
Мы, работники туриндустрии, являемся лицом государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.Задать вопрос
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