Жахонгир — ваш гид в Ташкенте

Провёл экскурсии для 126 туристов

Мы, работники туриндустрии, являемся лицом государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.