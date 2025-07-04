Тур из Ташкента предлагает уникальную возможность посетить Чимган и Амирсой, насладиться видами Тянь-Шаня и свежим воздухом. Чарвакское водохранилище станет идеальным местом для отдыха и фотосессий.



Древние петроглифы и многовековые платаны перенесут вас в прошлое, открывая тайны тысячелетней истории.



Программа включает поездку на комфортабельном автомобиле и прогулку на канатной дороге, что делает путешествие удобным и запоминающимся

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы и достопримечательностями без лишней суеты. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, доступ к некоторым местам может быть ограничен, но горные виды остаются впечатляющими.

Сейчас июль — это идеальное время.