Тур из Ташкента предлагает уникальную возможность посетить Чимган и Амирсой, насладиться видами Тянь-Шаня и свежим воздухом. Чарвакское водохранилище станет идеальным местом для отдыха и фотосессий.
Древние петроглифы и многовековые платаны перенесут вас в прошлое, открывая тайны тысячелетней истории.
Программа включает поездку на комфортабельном автомобиле и прогулку на канатной дороге, что делает путешествие удобным и запоминающимся
Древние петроглифы и многовековые платаны перенесут вас в прошлое, открывая тайны тысячелетней истории.
Программа включает поездку на комфортабельном автомобиле и прогулку на канатной дороге, что делает путешествие удобным и запоминающимся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды Тянь-Шаня
- 🚠 Канатная дорога
- 🏞 Чарвакское водохранилище
- 🌳 Древние петроглифы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы и достопримечательностями без лишней суеты. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, доступ к некоторым местам может быть ограничен, но горные виды остаются впечатляющими.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Амирсой
- Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Бричмула
- Ходжикент
Описание экскурсии
Амирсой. По канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров. Панорамы горных вершин и чистый горный воздух — что может быть лучше?
Чимган. Погуляем по склонам и полюбуемся величественными пиками западного Тянь-Шаня.
Чарвакское водохранилище. Остановимся на высоком холме и насладимся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, можете искупаться и отдохнуть на чистом пляже.
Смотровая площадка с видами на живописные посёлки Бричмула и Ходжикент.
Многовековые платаны и древние петроглифы, возраст которых достигает 40–100 тысяч лет до н. э. Вы прикоснётесь к истории и узнаете о тайнах, которые хранят эти древние изображения.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet или Kia Sportage
- Для личных покупок желательно иметь с собой наличные
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на канатную дорогу — $20 с человека
- Обед (по желанию)
- Прокат лыж, сноуборда (по желанию) — цены по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 434 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!Задать вопрос
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