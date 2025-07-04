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Из Ташкента - туда, куда вы не ездили (а зря!)

Путешествие из Ташкента в Чимган и Амирсой подарит вам незабываемые виды гор, чистый воздух и уникальные исторические артефакты
Тур из Ташкента предлагает уникальную возможность посетить Чимган и Амирсой, насладиться видами Тянь-Шаня и свежим воздухом. Чарвакское водохранилище станет идеальным местом для отдыха и фотосессий.

Древние петроглифы и многовековые платаны перенесут вас в прошлое, открывая тайны тысячелетней истории.

Программа включает поездку на комфортабельном автомобиле и прогулку на канатной дороге, что делает путешествие удобным и запоминающимся

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды Тянь-Шаня
  • 🚠 Канатная дорога
  • 🏞 Чарвакское водохранилище
  • 🌳 Древние петроглифы
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы и достопримечательностями без лишней суеты. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, доступ к некоторым местам может быть ограничен, но горные виды остаются впечатляющими.
Сейчас июль — это идеальное время.
Из Ташкента - туда, куда вы не ездили (а зря!)
Из Ташкента - туда, куда вы не ездили (а зря!)
Из Ташкента - туда, куда вы не ездили (а зря!)
Ближайшие даты:
4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл9
июл10
июл
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Амирсой
  • Чимган
  • Чарвакское водохранилище
  • Бричмула
  • Ходжикент

Описание экскурсии

Амирсой. По канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров. Панорамы горных вершин и чистый горный воздух — что может быть лучше?

Чимган. Погуляем по склонам и полюбуемся величественными пиками западного Тянь-Шаня.

Чарвакское водохранилище. Остановимся на высоком холме и насладимся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, можете искупаться и отдохнуть на чистом пляже.

Смотровая площадка с видами на живописные посёлки Бричмула и Ходжикент.

Многовековые платаны и древние петроглифы, возраст которых достигает 40–100 тысяч лет до н. э. Вы прикоснётесь к истории и узнаете о тайнах, которые хранят эти древние изображения.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet или Kia Sportage
  • Для личных покупок желательно иметь с собой наличные
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты на канатную дорогу — $20 с человека
  • Обед (по желанию)
  • Прокат лыж, сноуборда (по желанию) — цены по запросу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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