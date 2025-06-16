Мы покажем вам не только главные достопримечательности, но и места, которые не входят в стандартные туристические маршруты.
Вы побываете в сердце мусульманского Ташкента — комплексе Хазрати Имам — и узнаете о знаменитом религиозном проповеднике, который владел чуть ли не 70 языками и перевёл Ветхий завет на арабский язык.
Мы осмотрим архитектурный ансамбль Сузук-ота, посвящённый благородному ремесленнику, который славился не только золотыми руками, но и умением сплотить вокруг себя народ.
Посетим мечеть и мавзолей исламского святого Шейха Зайнудина, а также огромную новую соборную мечеть Исламабад, католический собор Святейшего Сердца Иисуса и самую старую православную церковь — храм Святого Александра Невского.
Погуляем в парке Победы, каждая зона которого рассказывает свою историю о военных событиях.
Поговорим о трагической гибели футбольной команды, выступавшей в Высшей лиге, у мемориала «Пахтакор-79».
А также вы:
полюбуетесь международным деловым центром «Ташкент-сити»
раскроете секреты строительства метрополитена и телебашни
узнаете о судьбах знаменитых ташкентцев
познакомитесь с местным стилем жизни и обычаями
при желании попробуете блюда локальной кухни в ресторане после экскурсии
сделаете фотографии в национальной одежде
Организационные детали
Часть экскурсии проходит на легковом автомобиле комфорт-класса Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или Lada Xray. За дополнительную плату по согласованию возможна поездка на автомобиле класса люкс
Обед / ужин в ресторане не входит в стоимость (средний чек — $5–10 за человека без напитков)
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников за доплату. Подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4357 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимся читать дальше
ей. С радостью расскажем вам самые интересные факты о её культуре, истории и традициях. Мы хотим, чтобы вы почувствовали наше узбекское гостеприимство и между нами возникла связь, которая останется в сердце навсегда. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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николай
16 июн 2025
Екатерина провела все на высшем уровне! Глубоко знает свою работу, прекрасно коммуницирует, замечательная аура! С удовольствием порекомендую друзьям!
Татьяна
27 мая 2025
Отличная экскурсия, Катерина составила интересные локации, она замечательный рассказчик и человек. С нами была маленькая дочь, это не самый комфортный попутчик, но гид где-то отвлекла, где-то повела в интересное место. Все прошло замечательно. Водитель тоже очень вежливый, человечный, общительный
Д
Дмитрий
17 мая 2025
В мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказ на следующее утро, и нам очень повезло, что гид Хаёт оперативно откликнулся! Очень внимательно познакомились читать дальше
со столицей, заехав почти во все уголки и районы, за исключением тех, которые были на ремонте (однако Хаёт не настаивал на смене маршрута, а также предложил и этот вариант). Рассказ и повествование были очень понятны и увлекательны, Хаёт всегда нас фотографировал. Нам также очень повезло в дальнейшем оказаться на экскурсии, которую он посоветовал: мы отправились в горы с гидом Мохигуль, которая также нас возила везде. С ней мы покатались на большинстве подъемников, пообедали в кафе национальной кухни и пофотографировались на фоне чудесных видов. Очень сильно советую гидов Хаёта и Мохигуль для проведения досуга в Ташкенте и его области, а также для знакомства с культурой Узбекистана!
Г
Герасимчук
16 мая 2025
Ну что можно сказать о нашей замечательной экскурсии по Ташкенту с Екатериной…. Великолепный гид, образованная, знающая предмет экскурсии, обаятельная, веселая, с ОГРОМНЫМ чувством юмора! Пять часов пролетели как мгновение! Только слова благодарности Хаёту и Екатерине!!!
Sofia
11 мая 2025
Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!
Юлия
4 мая 2025
Мы провели замечательные полдня в Ташкенте в компании Хайота, слушая его рассказ об истории города, гуляя под сенью платанов и каштанов его современной части. За интереснейшим повествованием и беседой время пролетело незаметно. Хочется отметить профессионализм и клиентоориентированность. Спасибо за наше такое запоминающееся и приятное первое знакомство с Ташкентом.
Алексей
25 апр 2025
Экскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный день в Ташкенте! Михаил заинтересовал всех, в том числе и нашего сына-подростка. Рекомендуем Михаила и эту экскурсию, это только подчеркнёт те ощущения, что Ташкент и Узбекистан прекрасны!
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Галина
16 апр 2025
Экскурсию проводил Хайот. Информации очень много. Объехали все места. Все на отлично!!!
Татьяна
24 мар 2025
Мы гуляли с Катериной. И нам очень понравилось! Были втроём с сыном 10 лет, Катерина подстроилась и экскурсия была интересна всем! Спасибо ей за это большое!
И
Ирина
23 фев 2025
Организация экскурсии была на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту. Хаёт настолько интересно и главное эмоционально рассказывал, что мы влюбились в Ташкент как и он сам! Очень рекомендуем! Даже все мелкие проблемы как транзитных туристов он решил на 5 баллов. Ташкент-красавец!