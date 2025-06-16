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«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту

Уникальная автопешеходная экскурсия по Ташкенту откроет тайны города, где вековые традиции соседствуют с современностью. Узнайте больше о жизни и культуре
Экскурсия "Заглядывая в окна" приглашает в увлекательное путешествие по Ташкенту.

Гости посетят знаменитый комплекс Хазрати Имам, архитектурный ансамбль Сузук-ота и соборную мечеть Исламабад.

Участники узнают о судьбах известных ташкентцев, посетят мемориал "Пахтакор-79" и насладятся прогулкой в парке Победы.

Возможность попробовать блюда местной кухни и сделать фото в национальной одежде станет приятным дополнением
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📸 Фотосессия в национальной одежде
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
  • 👥 Индивидуальный подход
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Комплекс Хазрати Имам
  • Архитектурный ансамбль Сузук-ота
  • Мечеть и мавзолей Шейха Зайнудина
  • Соборная мечеть Исламабад
  • Католический собор Святейшего Сердца Иисуса
  • Храм Святого Александра Невского
  • Парк Победы
  • Мемориал «Пахтакор-79»

Описание экскурсии

Мы покажем вам не только главные достопримечательности, но и места, которые не входят в стандартные туристические маршруты.

Вы побываете в сердце мусульманского Ташкента — комплексе Хазрати Имам — и узнаете о знаменитом религиозном проповеднике, который владел чуть ли не 70 языками и перевёл Ветхий завет на арабский язык.

Мы осмотрим архитектурный ансамбль Сузук-ота, посвящённый благородному ремесленнику, который славился не только золотыми руками, но и умением сплотить вокруг себя народ.

Посетим мечеть и мавзолей исламского святого Шейха Зайнудина, а также огромную новую соборную мечеть Исламабад, католический собор Святейшего Сердца Иисуса и самую старую православную церковь — храм Святого Александра Невского.

Погуляем в парке Победы, каждая зона которого рассказывает свою историю о военных событиях.

Поговорим о трагической гибели футбольной команды, выступавшей в Высшей лиге, у мемориала «Пахтакор-79».

А также вы:

  • полюбуетесь международным деловым центром «Ташкент-сити»
  • раскроете секреты строительства метрополитена и телебашни
  • узнаете о судьбах знаменитых ташкентцев
  • познакомитесь с местным стилем жизни и обычаями
  • при желании попробуете блюда локальной кухни в ресторане после экскурсии
  • сделаете фотографии в национальной одежде

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на легковом автомобиле комфорт-класса Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или Lada Xray. За дополнительную плату по согласованию возможна поездка на автомобиле класса люкс
  • Обед / ужин в ресторане не входит в стоимость (средний чек — $5–10 за человека без напитков)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников за доплату. Подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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н
16 июн 2025
Екатерина провела все на высшем уровне! Глубоко знает свою работу, прекрасно коммуницирует, замечательная аура! С удовольствием порекомендую друзьям!
Татьяна
27 мая 2025
Отличная экскурсия, Катерина составила интересные локации, она замечательный рассказчик и человек. С нами была маленькая дочь, это не самый комфортный попутчик, но гид где-то отвлекла, где-то повела в интересное место.
Все прошло замечательно. Водитель тоже очень вежливый, человечный, общительный
Д
17 мая 2025
В мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказ на следующее утро, и нам очень повезло, что гид Хаёт оперативно откликнулся!
Очень внимательно познакомились
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со столицей, заехав почти во все уголки и районы, за исключением тех, которые были на ремонте (однако Хаёт не настаивал на смене маршрута, а также предложил и этот вариант).
Рассказ и повествование были очень понятны и увлекательны, Хаёт всегда нас фотографировал.
Нам также очень повезло в дальнейшем оказаться на экскурсии, которую он посоветовал: мы отправились в горы с гидом Мохигуль, которая также нас возила везде. С ней мы покатались на большинстве подъемников, пообедали в кафе национальной кухни и пофотографировались на фоне чудесных видов. Очень сильно советую гидов Хаёта и Мохигуль для проведения досуга в Ташкенте и его области, а также для знакомства с культурой Узбекистана!

В мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказВ мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказВ мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказВ мае 2025 года посетили Ташкент и решили воспользоваться услугами гида. Поздним вечером решили оставить заказ
Г
16 мая 2025
Ну что можно сказать о нашей замечательной экскурсии по Ташкенту с Екатериной…. Великолепный гид, образованная, знающая предмет экскурсии, обаятельная, веселая, с ОГРОМНЫМ чувством юмора! Пять часов пролетели как мгновение! Только слова благодарности Хаёту и Екатерине!!!
Sofia
11 мая 2025
Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!
Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!Экскурсию для нас провел Артём, информативно, с юмором, маршрут продуман, нам очень понравилось!
Юлия
4 мая 2025
Мы провели замечательные полдня в Ташкенте в компании Хайота, слушая его рассказ об истории города, гуляя под сенью платанов и каштанов его современной части. За интереснейшим повествованием и беседой время пролетело незаметно. Хочется отметить профессионализм и клиентоориентированность. Спасибо за наше такое запоминающееся и приятное первое знакомство с Ташкентом.
Алексей
25 апр 2025
Экскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный день в Ташкенте! Михаил заинтересовал всех, в том числе и нашего сына-подростка. Рекомендуем Михаила и эту экскурсию, это только подчеркнёт те ощущения, что Ташкент и Узбекистан прекрасны!
Экскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный деньЭкскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный деньЭкскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный деньЭкскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный деньЭкскурсию для нашей семьи провёл Михаил. Мы очень довольны маршрутом и гидом, это был отличный день
Г
16 апр 2025
Экскурсию проводил Хайот. Информации очень много. Объехали все места.
Все на отлично!!!
Татьяна
24 мар 2025
Мы гуляли с Катериной. И нам очень понравилось! Были втроём с сыном 10 лет, Катерина подстроилась и экскурсия была интересна всем! Спасибо ей за это большое!
И
23 фев 2025
Организация экскурсии была на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту. Хаёт настолько интересно и главное эмоционально рассказывал, что мы влюбились в Ташкент как и он сам! Очень рекомендуем! Даже все мелкие проблемы как транзитных туристов он решил на 5 баллов. Ташкент-красавец!

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