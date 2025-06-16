Экскурсия "Заглядывая в окна" приглашает в увлекательное путешествие по Ташкенту. Гости посетят знаменитый комплекс Хазрати Имам, архитектурный ансамбль Сузук-ота и соборную мечеть Исламабад. Участники узнают о судьбах известных ташкентцев, посетят мемориал "Пахтакор-79" и насладятся прогулкой в парке Победы. Возможность попробовать блюда местной кухни и сделать фото в национальной одежде станет приятным дополнением

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Мы покажем вам не только главные достопримечательности, но и места, которые не входят в стандартные туристические маршруты.

Вы побываете в сердце мусульманского Ташкента — комплексе Хазрати Имам — и узнаете о знаменитом религиозном проповеднике, который владел чуть ли не 70 языками и перевёл Ветхий завет на арабский язык.

Мы осмотрим архитектурный ансамбль Сузук-ота, посвящённый благородному ремесленнику, который славился не только золотыми руками, но и умением сплотить вокруг себя народ.

Посетим мечеть и мавзолей исламского святого Шейха Зайнудина, а также огромную новую соборную мечеть Исламабад, католический собор Святейшего Сердца Иисуса и самую старую православную церковь — храм Святого Александра Невского.

Погуляем в парке Победы, каждая зона которого рассказывает свою историю о военных событиях.

Поговорим о трагической гибели футбольной команды, выступавшей в Высшей лиге, у мемориала «Пахтакор-79».

А также вы:

полюбуетесь международным деловым центром «Ташкент-сити»

раскроете секреты строительства метрополитена и телебашни

узнаете о судьбах знаменитых ташкентцев

познакомитесь с местным стилем жизни и обычаями

при желании попробуете блюда локальной кухни в ресторане после экскурсии

сделаете фотографии в национальной одежде

Организационные детали