Встречаемся и на скоростном поезде отправляемся в Самарканд, где окажемся уже через 2 часа. В древнем центре науки, культуры и искусства нас встретит опытный гид, с которым мы начнём знакомство с главными шедеврами архитектуры города.

Мы увидим площадь Регистан, где возвышаются 3 знаменитых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, украшенные изразцами и арабской каллиграфией. Побываем у мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий полководец Тамерлан. Посетим некрополь Шахи-Зинда и полюбуемся мозаикой и изразцами. Также нас ждёт Биби-Ханым, построенная в честь любимой жены Амира Темура, — одна из самых монументальных мечетей исламского мира. Завершит экскурсионную часть обсерватория Улугбека.

Пообедаем в ресторане национальной кухни: вы попробуете ароматный плов, самсу и свежие лепёшки. Затем заглянем на колоритный Сиабский базар, где витает запах специй, а изобилие фруктов и ремесленных товаров радует взор.

Вечером на старейшей винодельне «Ховренко», основанной в 19 веке, вы пройдёте по производственным помещениям, узнаете о традициях виноделия, заглянете в музей, где представлены старинные бутылки и архивные документы, и, конечно, попробуете лучшие вина в сопровождении профессионального сомелье. После дегустации будет возможность приобрести понравившиеся сорта.