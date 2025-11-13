Индивидуально из Ташкента в Самарканд: погружение в историю и винные традиции
Посетить винодельни в Ташкенте и Самарканде и увидеть главные достопримечательности жемчужины страны
Мы встретимся в Ташкенте и отправимся в Самарканд, где пройдём по легендарной площади Регистан, заглянем в мавзолей Тамерлана и прикоснёмся к тайнам обсерватории Улугбека.
Вечером на старинной винодельне вы узнаете о
традициях виноделия, заглянете в музей, где представлены раритетные бутылки и архивные документы, и, конечно, попробуете лучшие вина в сопровождении профессионального сомелье.
А на следующий день вернёмся в столицу, где вас ждут поездка на винодельню с садами, вдохновлёнными Японией, Китаем и Италией, прогулки среди виноградников, редкие сорта вин и отдых у пруда в восточном стиле.
Это путешествие наполнено историей, вкусами и ароматами Востока — идеальный уик-энд, который запомнится надолго.
Не требуется виза для граждан СНГ. Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Самарканд, экскурсия по городу, посещение винодельни и дегустация
Встречаемся и на скоростном поезде отправляемся в Самарканд, где окажемся уже через 2 часа. В древнем центре науки, культуры и искусства нас встретит опытный гид, с которым мы начнём знакомство с главными шедеврами архитектуры города.
Мы увидим площадь Регистан, где возвышаются 3 знаменитых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, украшенные изразцами и арабской каллиграфией. Побываем у мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий полководец Тамерлан. Посетим некрополь Шахи-Зинда и полюбуемся мозаикой и изразцами. Также нас ждёт Биби-Ханым, построенная в честь любимой жены Амира Темура, — одна из самых монументальных мечетей исламского мира. Завершит экскурсионную часть обсерватория Улугбека.
Пообедаем в ресторане национальной кухни: вы попробуете ароматный плов, самсу и свежие лепёшки. Затем заглянем на колоритный Сиабский базар, где витает запах специй, а изобилие фруктов и ремесленных товаров радует взор.
Вечером на старейшей винодельне «Ховренко», основанной в 19 веке, вы пройдёте по производственным помещениям, узнаете о традициях виноделия, заглянете в музей, где представлены старинные бутылки и архивные документы, и, конечно, попробуете лучшие вина в сопровождении профессионального сомелье. После дегустации будет возможность приобрести понравившиеся сорта.
2 день
Возвращение в Ташкент, поездка на винодельню с прогулкой по саду и дегустацией
После завтрака вернёмся на поезде в Ташкент. По прибытии сделаем перерыв на лёгкий обед в уютном ресторане с аутентичной атмосферой. Во второй половине дня вас ждёт поездка на винодельню «Узумфермер», расположенную среди живописных садов. Здесь, на площади более 20 гектаров, разбиты тематические зоны, вдохновлённые разными странами — Японией, Италией, Китаем, Россией. Вы прогуляетесь среди виноградников, послушаете рассказ о современной культуре виноделия Узбекистана, познакомитесь с производственным процессом.
Кульминацией станет дегустация авторских вин, в том числе редких сортов. Вы отдохнёте у пруда, оформленного в восточном стиле и при желании сможете приобрести понравившиеся напитки. Вечером — возвращение в Ташкент и завершение тура.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в Самарканде
1 обед
Услуги русскоговорящих гидов
Все экскурсии по программе
Трансферы по маршруту
Ж/д билеты Ташкент - Самарканд - Ташкент
Дегустации вин в Самарканде и Ташкенте
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Ташкента и обратно
Питание, кроме 1 обеда
Входные билеты - $4-6 за объект
Проживание в Ташкенте (возможно бронирование по желанию)
Стоимость тура указана для 2-3 человек. Для групп от 3 человек возможна корректировка цены
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, время и место по договорённости
Завершение: Ташкент, вторая половина дня (после 14:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Ташкенте
Мы ваш надежный проводник в мире путешествий! Работаем с 1997 года, помогая гостям открыть красоту Узбекистана и Центральной Азии, а также организуем незабываемые поездки по всему миру. Более 25 лет
мы разрабатываем уникальные маршруты, обеспечивая комфорт, безопасность и яркие эмоции нашим клиентам. Нам по силам туры любой сложности по Узбекистану и странам Центральной Азии, от индивидуальных поездок до масштабных групповых путешествий.