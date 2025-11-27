Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Затем начнётся экскурсия по столице. Сначала вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам — духовный центр города, где осмотрите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Далее прогулка приведёт вас на колоритный базар «Чорсу», где можно почувствовать атмосферу восточного рынка и вдохнуть аппетитные ароматы.

Экскурсия продолжится в современном центре Ташкента: вы окажетесь на площади Амира Темура, увидите площадь Независимости и небоскрёбы Ташкент-Сити. Ещё заглянем в Государственный музей прикладного искусства и музей истории Тимуридов.