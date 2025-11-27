Мои заказы

Восточная сказка только для вас: обзорный тур по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве

Осмотреть крепость Ичан-Кала, исследовать усыпальницу Тимуридов и побывать в обсерватории 15 века
Приглашаем вас в путешествие по главным городам Узбекистана — вас ждёт телепортация на страницы сказки с роскошными дворцами, блестящей на солнце мозаикой и лазурными куполами, почти сливающимися с небом.

В Ташкенте
читать дальше

вы осмотрите древние медресе, заглянете на оживлённый базар, познакомитесь с историей Тимуридов и увидите современные районы столицы. Самарканд удивит величественными мавзолеями и мечетями.

В Бухаре вы убедитесь, что её не зря называют городом-музеем под открытым небом: полюбуетесь крепостью Арк, дворцом Ситораи Мохи-Хоса и другими впечатляющими архитектурными комплексами.

Хива поразит улочками Ичан-Калы, где царит дух прошлого, и впечатлит караван-сараем Бадриддин, когда-то принимавшим путников на Великом шёлковом пути.

Восточная сказка только для вас: обзорный тур по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве
Восточная сказка только для вас: обзорный тур по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве
Восточная сказка только для вас: обзорный тур по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве

Описание тура

Организационные детали

В горах мы предоставим связь, так есть у нас есть в наличии мобильные операторы, которые работают и в горах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэны и комфортабельные туристические автобусы, а также скоростные поезда «Афросиаб».

Возраст участников. 4–80 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут пешие прогулки между достопримечательностями по неровным булыжным мостовым и каменным лестницам.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-Сити

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Затем начнётся экскурсия по столице. Сначала вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам — духовный центр города, где осмотрите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Далее прогулка приведёт вас на колоритный базар «Чорсу», где можно почувствовать атмосферу восточного рынка и вдохнуть аппетитные ароматы.

Экскурсия продолжится в современном центре Ташкента: вы окажетесь на площади Амира Темура, увидите площадь Независимости и небоскрёбы Ташкент-Сити. Ещё заглянем в Государственный музей прикладного искусства и музей истории Тимуридов.

Прибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-СитиПрибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-СитиПрибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-СитиПрибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-Сити
2 день

Добро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум

Утром отправимся на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд. Дорога займёт около 2 часов. После заселения начнём экскурсию.

Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тимуридов. Затем увидим величественную площадь Регистан и архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, где сохранились уникальные образцы средневекового зодчества. Заглянем в обсерваторию Улугбека и узнаем о выдающихся научных открытиях 15 века.

Далее вас ждёт осмотр мечети Биби-Ханум — одного из символов города. В завершение дня мы прогуляемся по красочному восточному рынку.

Добро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум
3 день

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк

На поезде доберёмся в Бухару, заселимся в отель и пойдём знакомиться с городом. Осмотрим архитектурный комплекс Ляби-Хауз с живописным прудом, посетим мечеть Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Прогулка продолжится по Торговым куполам — месту, где можно приобрести сувениры и местные угощения.

Далее нас ждёт знакомство с ансамблем Пои-Калян: минаретом, мечетью и медресе Мири Араб. Мы также осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана. Ещё побываем в древней крепости Арк и мавзолее Саманидов.

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
4 день

Переезд в Хиву

После завтрака отправимся в Хиву на автомобиле. По пути остановимся на берегу Амударьи, чтобы отдохнуть и сделать фото живописных пейзажей. По прибытии в город заселимся в отель.

5 день

Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент

Экскурсия по Хиве начнётся с посещения крепости Ичан-Кала — исторического центра города. Здесь вы осмотрите медресе Мухаммада Амин-хана, мавзолей Пахлаван-Махмуда и минарет Ислам-Ходжа, возвышающийся над древними постройками. Далее маршрут приведёт к мечети Джума и дворцу Таш-Хаули, служившему летней резиденцией хивинских ханов. Мы также увидим караван-сарай Бадриддин, когда-то принимавший путешественников на Великом шёлковом пути.

После экскурсии у вас останется время для самостоятельной прогулки по узким улочкам Ичан-Калы. Вечером перелетим в Ташкент.

Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в ТашкентКрепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в ТашкентКрепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент
6 день

Отъезд

Наш тур завершён. Мы доставим вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростные поезда «Афросиаб» между городами
  • Экскурсии по программе с профессиональным гидом
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды, ужины и напитки
  • Внутренний перелёт Хива-Ташкент
  • Индивидуальные экскурсии по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидазим
Саидазим — Организатор в Ташкенте
Здравствуйте! Меня зовут Саидазим, я являюсь профессиональным гидом в Узбекистане. С радостью помогу вам открыть для себя удивительные уголки нашей страны, её историю, культуру и современную жизнь. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты по вашим интересам и комфорт на каждом этапе путешествия — всё это вы найдёте у меня. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
5 дней
76 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$490 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
6 дней
61 отзыв
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$590 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
22 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента