В Ташкенте
Описание тура
Организационные детали
В горах мы предоставим связь, так есть у нас есть в наличии мобильные операторы, которые работают и в горах.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание за доплату.
Транспорт. Минивэны и комфортабельные туристические автобусы, а также скоростные поезда «Афросиаб».
Возраст участников. 4–80 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут пешие прогулки между достопримечательностями по неровным булыжным мостовым и каменным лестницам.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент, комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-Сити
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Затем начнётся экскурсия по столице. Сначала вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам — духовный центр города, где осмотрите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Далее прогулка приведёт вас на колоритный базар «Чорсу», где можно почувствовать атмосферу восточного рынка и вдохнуть аппетитные ароматы.
Экскурсия продолжится в современном центре Ташкента: вы окажетесь на площади Амира Темура, увидите площадь Независимости и небоскрёбы Ташкент-Сити. Ещё заглянем в Государственный музей прикладного искусства и музей истории Тимуридов.
Добро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум
Утром отправимся на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд. Дорога займёт около 2 часов. После заселения начнём экскурсию.
Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тимуридов. Затем увидим величественную площадь Регистан и архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, где сохранились уникальные образцы средневекового зодчества. Заглянем в обсерваторию Улугбека и узнаем о выдающихся научных открытиях 15 века.
Далее вас ждёт осмотр мечети Биби-Ханум — одного из символов города. В завершение дня мы прогуляемся по красочному восточному рынку.
Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
На поезде доберёмся в Бухару, заселимся в отель и пойдём знакомиться с городом. Осмотрим архитектурный комплекс Ляби-Хауз с живописным прудом, посетим мечеть Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Прогулка продолжится по Торговым куполам — месту, где можно приобрести сувениры и местные угощения.
Далее нас ждёт знакомство с ансамблем Пои-Калян: минаретом, мечетью и медресе Мири Араб. Мы также осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана. Ещё побываем в древней крепости Арк и мавзолее Саманидов.
Переезд в Хиву
После завтрака отправимся в Хиву на автомобиле. По пути остановимся на берегу Амударьи, чтобы отдохнуть и сделать фото живописных пейзажей. По прибытии в город заселимся в отель.
Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент
Экскурсия по Хиве начнётся с посещения крепости Ичан-Кала — исторического центра города. Здесь вы осмотрите медресе Мухаммада Амин-хана, мавзолей Пахлаван-Махмуда и минарет Ислам-Ходжа, возвышающийся над древними постройками. Далее маршрут приведёт к мечети Джума и дворцу Таш-Хаули, служившему летней резиденцией хивинских ханов. Мы также увидим караван-сарай Бадриддин, когда-то принимавший путешественников на Великом шёлковом пути.
После экскурсии у вас останется время для самостоятельной прогулки по узким улочкам Ичан-Калы. Вечером перелетим в Ташкент.
Отъезд
Наш тур завершён. Мы доставим вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$880
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на скоростные поезда «Афросиаб» между городами
- Экскурсии по программе с профессиональным гидом
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды, ужины и напитки
- Внутренний перелёт Хива-Ташкент
- Индивидуальные экскурсии по желанию
- Доплата за 1-местное размещение - $50 за ночь