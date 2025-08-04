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Некрополь Чор-Бакр – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Некрополь Чор-Бакр» в Ташкенте на русском языке, цены от $674, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Дорогой древних караванов: индивидуальное путешествие в Ташкент, Самарканд и Бухару
На машине
7 дней
Дорогой древних караванов: индивидуальное путешествие в Ташкент, Самарканд и Бухару
Проехать часть Великого шёлкового пути, рассмотреть изразцы и резьбу и пройти мастер-классы
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
4 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$870 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
На машине
6 дней
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
23 сен в 14:30
$840 за человека
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
На машине
7 дней
-
5%
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$674$709 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Некрополь Чор-Бакр»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дорогой древних караванов: индивидуальное путешествие в Ташкент, Самарканд и Бухару
  2. Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
  3. Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Некрополь Шахи Зинда
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Сиабский Базар
  6. Самое главное
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Площадь Независимости
  9. Мечеть Минор
  10. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит тур в Ташкенте в июле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Некрополь Чор-Бакр" можно забронировать 3 тура от 674 до 870 со скидкой до 5%.
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