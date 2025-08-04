Дорогой древних караванов: индивидуальное путешествие в Ташкент, Самарканд и Бухару
Проехать часть Великого шёлкового пути, рассмотреть изразцы и резьбу и пройти мастер-классы
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
4 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$870 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
23 сен в 14:30
$840 за человека
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5%
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$674
$709 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Некрополь Чор-Бакр»
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