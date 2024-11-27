7 дней
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Побывать в горах Чимган, погулять по пескам пустыни и полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
27 ноя в 09:00
4 дек в 09:00
$875 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$1 250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Калян»
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