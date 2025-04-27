Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$1250 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
23 сен в 14:30
$840 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$910 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина27 апреля 2025Организация тура на высоком уровне. За это огромное спасибо организатору Шавкату. Перед поездкой постоянно был на связи, согласовывал программу и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чор-Минор»
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Сейчас в Ташкенте в категории "Чор-Минор" можно забронировать 3 тура от 840 до 1250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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