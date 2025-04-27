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условия поездки. Так же оставался на связи во время тура. Все продумано до мелочей. Встретили и проводили, окружили заботой. В аэропорту встретил водитель, вежливый, заботливый и тактичный Кахрамон. Весь тур был с нами. Отличная машина, минивэн (нас трое), просторная и всегда чистая. Отели замечательные, просторные номера, отличные завтраки. Фактически в них только забрасывали вещи и ночевали, но все равно очень приятно, что позаботились. В Бухаре гид Евгений и в Хиве гид Артем поразили глубиной истории и способом ее подачи. Хотелось слушать и слушать, практически не оставалось вопросов, бесконечные рассказы с массой фактов истории. Спасибо всем организаторам тура! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям.