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Чор-Минор – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Чор-Минор» в Ташкенте на русском языке, цены от $840. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
1 отзыв
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$1250 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
На машине
6 дней
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
23 сен в 14:30
$840 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
На машине
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$910 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    27 апреля 2025
    Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
    Организация тура на высоком уровне. За это огромное спасибо организатору Шавкату. Перед поездкой постоянно был на связи, согласовывал программу и
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    условия поездки. Так же оставался на связи во время тура. Все продумано до мелочей. Встретили и проводили, окружили заботой. В аэропорту встретил водитель, вежливый, заботливый и тактичный Кахрамон. Весь тур был с нами. Отличная машина, минивэн (нас трое), просторная и всегда чистая. Отели замечательные, просторные номера, отличные завтраки. Фактически в них только забрасывали вещи и ночевали, но все равно очень приятно, что позаботились. В Бухаре гид Евгений и в Хиве гид Артем поразили глубиной истории и способом ее подачи. Хотелось слушать и слушать, практически не оставалось вопросов, бесконечные рассказы с массой фактов истории. Спасибо всем организаторам тура! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чор-Минор»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
  2. Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
  3. Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Сиабский Базар
  3. Некрополь Шахи Зинда
  4. Площадь Регистан
  5. Обсерватория Улугбека
  6. Самое главное
  7. Медресе Кукельдаш
  8. Площадь Независимости
  9. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Чор-Минор" можно забронировать 3 тура от 840 до 1250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Чор-Минор», 1 ⭐ отзыв, цены от $840. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август