Экскурсии на машине в Будапеште

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Величественный Будапешт

Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

Екатерина
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Екатерина – Гид в Будапеште
Вы узнаете самые интересные факты венгерской истории: кто такие мадьяры, как они связаны с финнами и что привело к созданию Австро-Венгерской монархии.

Услышите о жизни королей и святых, раскроете местные обычаи, нравы и особенности культуры!
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт

Что вас ожидает

Имперский Будапешт
Сегодняшняя Венгрия — страна среднеевропейских размеров, но это не всегда было так. Вы узнаете о романтичных временах, когда она была королевством и во многом влияла на события Европы. Когда существовали гусары, аристократия и настоящие леди, шампанское лилось рекой, а на балах решались судьбы народов!

Главные места венгерской столицы
Вы рассмотрите знаменитые здания Оперы и Парламента — архитектурное наследие эпохи Габсбургов. Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы. Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд. А еще раскроете тайны старинной Будайской крепости и ее знаковых достопримечательностей: Рыбацкого бастиона, Королевского дворца и церкви короля Матяша. Если пожелаете, отведаете настоящие штрудели и чашечку бодрящего венгерского кофе!

Организационные детали

Между достопримечательностями мы передвигаемся на автомобиле, но сами достопримечательности осматриваем пешком. По желанию формат можно скорректировать.

Величественный Будапешт
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт
Величественный Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Перед тем, как я познакомлю вас с Будапештом, предлагаю вам познакомиться со мной! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид-переводчик, увлекаюсь европейской историей и путешествиями. С удовольствием раскрою вам богатое прошлое Венгрии и помогу понять ее нынешний уклад жизни. До скорой встречи!
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Будапешт как на ладониБудапешт как на ладониБудапешт как на ладони
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Из Будапешта в СентендреИз Будапешта в СентендреИз Будапешта в Сентендре
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150 за экскурсию
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