Экскурсии на машине в Будапеште

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Имперский Будапешт

Сегодняшняя Венгрия — страна среднеевропейских размеров, но это не всегда было так. Вы узнаете о романтичных временах, когда она была королевством и во многом влияла на события Европы. Когда существовали гусары, аристократия и настоящие леди, шампанское лилось рекой, а на балах решались судьбы народов!

Главные места венгерской столицы

Вы рассмотрите знаменитые здания Оперы и Парламента — архитектурное наследие эпохи Габсбургов. Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы. Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд. А еще раскроете тайны старинной Будайской крепости и ее знаковых достопримечательностей: Рыбацкого бастиона, Королевского дворца и церкви короля Матяша. Если пожелаете, отведаете настоящие штрудели и чашечку бодрящего венгерского кофе!