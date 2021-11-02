Экскурсии на машине в Будапеште

Узнайте о мадьярах, их связи с финнами и создании Австро-Венгерской монархии. Посетите знаковые места Будапешта и насладитесь видами с Крепостной горы
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в богатую историю и культуру Будапешта. Узнаете о мадьярах и их связи с финнами, а также о создании Австро-Венгерской монархии.
Прогуляетесь по знаковым местам венгерской читать дальшеуменьшить
столицы, включая Оперу, Парламент, проспект Андраши и площадь Героев. Полюбуетесь панорамами города с Крепостной горы и раскроете тайны Будайской крепости. Насладитесь венгерскими штруделями и кофе. Формат экскурсии можно скорректировать по вашему желанию
Сегодняшняя Венгрия — страна среднеевропейских размеров, но это не всегда было так. Вы узнаете о романтичных временах, когда она была королевством и во многом влияла на события Европы. Когда существовали гусары, аристократия и настоящие леди, шампанское лилось рекой, а на балах решались судьбы народов!
Главные места венгерской столицы
Вы рассмотрите знаменитые здания Оперы и Парламента — архитектурное наследие эпохи Габсбургов. Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы. Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд. А еще раскроете тайны старинной Будайской крепости и ее знаковых достопримечательностей: Рыбацкого бастиона, Королевского дворца и церкви короля Матяша. Если пожелаете, отведаете настоящие штрудели и чашечку бодрящего венгерского кофе!
Организационные детали
Между достопримечательностями мы передвигаемся на автомобиле, но сами достопримечательности осматриваем пешком. По желанию формат можно скорректировать.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 56 туристов
Перед тем, как я познакомлю вас с Будапештом, предлагаю вам познакомиться со мной! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид-переводчик, увлекаюсь европейской историей и путешествиями. С удовольствием раскрою вам богатое прошлое Венгрии и помогу понять ее нынешний уклад жизни. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Огромное спасибо Екатерине за эту прекрасную экскурсию по вечернему Будапешту. Екатерина отличный гид, хорошо знающий историю и очень милый, приятный собеседник, было легко, приятно и интересно. И очень красиво! Получили читать дальшеуменьшить
огромное удовольствие от прогулки, узнали историю страны, обычаи и традиции венгров, Екатерина дала много практических советов и рекомендаций, ответы на все наши вопросы, которые очень помогли нам спланировать дальнейшие дни отдыха. Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, после прогулки с Екатериной путешествию по Будапешту будет намного интереснее и вы совсем по другому увидите этот прекрасный город и обязательно полюбите его.
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Ирина
Я получила огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода. Это очень удобно, когда такой профессионал, как Екатерина, хорошо улавливает ваши интересы и отвечает на вопросы, которые на групповой экскурсии вряд ли читать дальшеуменьшить
уместно задавать. Екатерина замечательный специалист и в экономике, и в истории. Узнала от неё много интересного и важного о Второй мировой войне и роли Венгрии в ней, много бытовых тонкостей современной жизни Будапешта и Венгрии в целом. От души всем рекомендую гида Екатерину и благодарю её.
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P
Pavel
Экскурсия очень понравилась! Екатерина интересно рассказывает как про историю Венгрии, так и про современную жизнь в стране. С энтузиазмом отвечает на все вопросы. 4 часа пролетели незаметно.
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В
Вадим
Прекрасная экскурсия. Огромная спасибо Екатерине за информацию,маршрут и хорошее настроение которое мы получили. Обязательно порекомендуем её своим друзьям! Спасибо большое.
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В
Виктор
Очень хорошая экскурсия, охватывающая много интересных мест, но не перегруженная историческим материалом. Гид очень дружелюбен.