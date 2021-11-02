Экскурсии на машине в Будапеште

На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в богатую историю и культуру Будапешта. Узнаете о мадьярах и их связи с финнами, а также о создании Австро-Венгерской монархии.Прогуляетесь по знаковым местам венгерской

столицы, включая Оперу, Парламент, проспект Андраши и площадь Героев. Полюбуетесь панорамами города с Крепостной горы и раскроете тайны Будайской крепости. Насладитесь венгерскими штруделями и кофе. Формат экскурсии можно скорректировать по вашему желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Имперский Будапешт

Сегодняшняя Венгрия — страна среднеевропейских размеров, но это не всегда было так. Вы узнаете о романтичных временах, когда она была королевством и во многом влияла на события Европы. Когда существовали гусары, аристократия и настоящие леди, шампанское лилось рекой, а на балах решались судьбы народов!

Главные места венгерской столицы

Вы рассмотрите знаменитые здания Оперы и Парламента — архитектурное наследие эпохи Габсбургов. Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы. Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд. А еще раскроете тайны старинной Будайской крепости и ее знаковых достопримечательностей: Рыбацкого бастиона, Королевского дворца и церкви короля Матяша. Если пожелаете, отведаете настоящие штрудели и чашечку бодрящего венгерского кофе!

Организационные детали

Между достопримечательностями мы передвигаемся на автомобиле, но сами достопримечательности осматриваем пешком. По желанию формат можно скорректировать.