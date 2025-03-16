Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды

Увлекательная экскурсия по самобытному району, с которой стоит начать знакомство с Венгрией
Буда — не только начало начал Будапешта, но и совершенная «вещь в себе».

Здесь у каждой малюсенькой детали два, а то и три смысла: внешний — для любопытствующих, совсем иной — для своих. Мы подскажем, где найти эти детали и как их разгадать. Вы увидите основные достопримечательности и скрытые уголки города. И сделаете фото лучше, чем на открытках.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Наш маршрут охватит всё самое главное в старинной Буде. Даже зайдём мы в неё так, как входили в город в Средние века.

  • Вы увидите ажурную позднеготическую церковь Матьяша и суровую башню церкви Марии Магдалены. А также Будайскую крепость и резиденцию президента — дворец Шандора
  • С галереи Рыбацкого бастиона полюбуетесь панорамой Пешта. Впрочем, место с роскошным видом на Будайские горы мы тоже разыщем
  • Прокатитесь на старинном фуникулёре
  • Заглянете в венгерскую кондитерскую, чтобы разобраться в изобилии местных сладостей
  • Разгадаете, что прячет лабиринт под средневековым городом
  • Посмотрите на дом Гудини, величайшего мистификатора прошлого века. Вы, кстати, знали, что родился он в Будапеште?

По пути мы поговорим о вещах серьезных и не очень:

  • Как самое необычное государство Европы успешно построило «гуляш-социализм». И с гордостью носило звание «самого веселого барака соцлагеря»
  • Почему символом своей страны жители выбрали… торт. И торжественно установили монумент… отпуску
  • Как здесь избегают конфликтов с соседями. И совершают революции без кровопролитий
  • Что едят и пьют
  • Кто такой — «человек Буды»
  • Что такое венгерское одиночество и почему оно не мешает Будапешту быть городом веселья и гедонистов

Вы попробуете самый вкусный на свете штрудель и отыщете бронзовые автографы на старинной мостовой. Встретите крошечных жителей города, каждый из которых расскажет совершенно удивительную историю. А ещё именно в этом маршруте мы собрали лучшие места для фотографий. Вы уже начали собирать чемоданы?

Организационные детали

Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания.

  • Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулёр (взрослые — 15 €, дети 3–14 лет — 5 €), а также угощения и напитки в кафе (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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