Буда — не только начало начал Будапешта, но и совершенная «вещь в себе». Здесь у каждой малюсенькой детали два, а то и три смысла: внешний — для любопытствующих, совсем иной — для своих. Мы подскажем, где найти эти детали и как их разгадать. Вы увидите основные достопримечательности и скрытые уголки города. И сделаете фото лучше, чем на открытках.

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за 1–4 человек или €55 за человека, если вас больше

от €220 за 1–4 человек или €55 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Наш маршрут охватит всё самое главное в старинной Буде. Даже зайдём мы в неё так, как входили в город в Средние века.

Вы увидите ажурную позднеготическую церковь Матьяша и суровую башню церкви Марии Магдалены. А также Будайскую крепость и резиденцию президента — дворец Шандора

С галереи Рыбацкого бастиона полюбуетесь панорамой Пешта. Впрочем, место с роскошным видом на Будайские горы мы тоже разыщем

Прокатитесь на старинном фуникулёре

Заглянете в венгерскую кондитерскую, чтобы разобраться в изобилии местных сладостей

Разгадаете, что прячет лабиринт под средневековым городом

Посмотрите на дом Гудини, величайшего мистификатора прошлого века. Вы, кстати, знали, что родился он в Будапеште?

По пути мы поговорим о вещах серьезных и не очень:

Как самое необычное государство Европы успешно построило «гуляш-социализм». И с гордостью носило звание «самого веселого барака соцлагеря»

Почему символом своей страны жители выбрали… торт. И торжественно установили монумент… отпуску

Как здесь избегают конфликтов с соседями. И совершают революции без кровопролитий

Что едят и пьют

Кто такой — «человек Буды»

Что такое венгерское одиночество и почему оно не мешает Будапешту быть городом веселья и гедонистов

Вы попробуете самый вкусный на свете штрудель и отыщете бронзовые автографы на старинной мостовой. Встретите крошечных жителей города, каждый из которых расскажет совершенно удивительную историю. А ещё именно в этом маршруте мы собрали лучшие места для фотографий. Вы уже начали собирать чемоданы?

Организационные детали

Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания.