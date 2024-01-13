Побалуйте себя невероятным круизом по Будапешту. Во время 3-часовой прогулки гостям предлагается меню из 3 или 6 блюд (на выбор). Вы насладитесь видом на самые красивые места столицы с Дуная, а дополнит круиз фортепианное шоу — поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций.

Описание