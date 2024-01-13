Cuisine and Piano Show on Danube
Побалуйте себя невероятным круизом по Будапешту. Во время 3-часовой прогулки гостям предлагается меню из 3 или 6 блюд (на выбор).
Вы насладитесь видом на самые красивые места столицы с Дуная, а дополнит круиз фортепианное шоу — поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций.
Вы насладитесь видом на самые красивые места столицы с Дуная, а дополнит круиз фортепианное шоу — поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Ужин из 3 блюд
|€63
|Ужин из 3 блюд (детский 4-10 лет)
|€60.30
|Ужин из 3 блюд у окна
|€81
|Ужин из 6 блюд
|€75.60
|Ужин из 6 блюд (детский 4-10 лет)
|€72.90
|Ужин из 6 блюд у окна
|€93.60
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Описание
Что вас ждетПроведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином. Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы. Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим. Прекрасную атмосферу мероприятия обеспечивают два блестящих пианиста и фантастическая, обаятельная вокалистка. Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз
- Ужин из 3 или 6 блюд (в зависимости от выбранного билета)
- Приветственный напиток
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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