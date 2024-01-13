Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билеты на борт в Будапеште

Cuisine and Piano Show on Danube

Побалуйте себя невероятным круизом по Будапешту. Во время 3-часовой прогулки гостям предлагается меню из 3 или 6 блюд (на выбор).

Вы насладитесь видом на самые красивые места столицы с Дуная, а дополнит круиз фортепианное шоу — поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций.
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Ближайшие даты:
13
янв
17
янв
19
янв
20
янв
24
янв
26
янв
27
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Ужин из 3 блюд€63
Ужин из 3 блюд (детский 4-10 лет)€60.30
Ужин из 3 блюд у окна€81
Ужин из 6 блюд€75.60
Ужин из 6 блюд (детский 4-10 лет)€72.90
Ужин из 6 блюд у окна€93.60

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Туфли на набережной Дуная
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Королевского сада
  • Мост Эржебет
  • Гора Геллерт
  • Национальный театр

Описание

Что вас ждет

Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином. Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы. Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим. Прекрасную атмосферу мероприятия обеспечивают два блестящих пианиста и фантастическая, обаятельная вокалистка. Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-часовой круиз
  • Ужин из 3 или 6 блюд (в зависимости от выбранного билета)
  • Приветственный напиток
Что не входит
  • WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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