Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим непременно поделиться и с вами.



Насладитесь прогулкой на кораблике с бокалом шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор! А аудиогид расскажет вам об основных достопримечательностей Будапешта.