"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю

Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим...

Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим непременно поделиться и с вами.

Насладитесь прогулкой на кораблике с бокалом шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор! А аудиогид расскажет вам об основных достопримечательностей Будапешта.
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю

Что вы увидите 🤩

  • Парламент
  • Цепной мост
  • мост Свободы
  • Королевский дворец
Жемчужина Дуная
Приглашаем вас на короткую прогулку по Дунаю. Вы проплывете вдоль основных достопримечательностей Будапешта: Парламент, Цепной мост, мост Свободы, Королевский дворец, о которых вам расскажет аудиогид. Насладитесь видами вечерней столицы и бокалом шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор!

Важно знать:

  • Подойти к причалу отправления рекомендуется не позднее, чем за 15 минут до отправления корабля.
  • При входе необходимо предъявить ваучер!
  • Экскурсию необходимо оплатить напрямую организаторам за 48 часов до начала - вам пришлют ссылку на оплату

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый 12+
€20
Детский до 12 лет
€12

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вечерний круиз
  • Аудиогид на 30 языках
  • Напиток на борту
  • Персональные наушники
Что не входит
  • Питание
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Jane Haining rakpart, причал №7
Когда и сколько длится?
Когда: вторник и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник и воскресенье в 19:30

GastroPlusTour
GastroPlusTour
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