Жемчужина Дуная
Приглашаем вас на короткую прогулку по Дунаю. Вы проплывете вдоль основных достопримечательностей Будапешта: Парламент, Цепной мост, мост Свободы, Королевский дворец, о которых вам расскажет аудиогид. Насладитесь видами вечерней столицы и бокалом шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор!
Важно знать:
- Подойти к причалу отправления рекомендуется не позднее, чем за 15 минут до отправления корабля.
- При входе необходимо предъявить ваучер!
- Экскурсию необходимо оплатить напрямую организаторам за 48 часов до начала - вам пришлют ссылку на оплату