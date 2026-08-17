Путешествие пройдёт в двух разных мирах.
Днём — панорамы Дананга, пагоды и Мраморные горы, а вечером — старый Хойан, освещённый фонариками и отражениями в реке.
Вы увидите самое главное в городах и узнаете, как на самом деле живут вьетнамцы — от культа утреннего кофе до планов на будущее.
Днём — панорамы Дананга, пагоды и Мраморные горы, а вечером — старый Хойан, освещённый фонариками и отражениями в реке.
Вы увидите самое главное в городах и узнаете, как на самом деле живут вьетнамцы — от культа утреннего кофе до планов на будущее.
Описание экскурсии
Что вас ожидает в Дананге
9:00 — пагода Линь Унг и Леди Будда
Поднимемся к 67-метровой статуе Леди Будды и полюбуемся панорамой Дананга.
Полуостров Сон Тра
Проедем по живописному серпантину. Если повезёт, увидим краснокнижных немейских тонкотелов.
Мосты Дананга
Вы рассмотрите мост Дракона и мост Парус — символы современного города.
12:00 — рынок
Познакомитесь с местной гастрономией, по желанию попробуете стритфуд и купите фрукты, кофе и сувениры.
14:00 — Мраморные горы
Исследуете пещеры, гроты и буддийские пагоды, скрытые среди пяти мраморных холмов.
Что вас ожидает в Хойане
16:00 — кокосовый лес Камтхань
Вы прокатитесь на традиционных круглых лодках-корзинах по узким каналам кокосового леса.
Старый Хойан
Прогуляетесь по древнему городу, увидите Японский мост 17 века и узнаете, как Хойан стал одним из главных торговых портов Азии.
18:00 — ужин среди рисовых полей
По желанию.
19:00 — бумажные фонарики на реке Хоай
Запустите по реке традиционный фонарик и загадаете желание, любуясь вечерним Хойаном.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mitsubishi или Toyota,, все входные билеты
- С вами будет гид из нашей команды
- катание на кокосовых лодочках — $10 за чел.
- еда — ~$15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 49 туристов
Я — человек, который искренне влюблён в Азию и умеет передавать эту любовь другим. С 2016 года живу во Вьетнаме, а мой многолетний опыт в организации путешествий по Вьетнаму и
Входит в следующие категории Дананга
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