Ночью вы отправитесь из Нячанга на комфортабельном слипбасе со спальными местами, а утром окажетесь у древних храмов Мишона.
Затем подниметесь в горный парк Бана Хиллс, пройдёте по Золотому мосту и завершите день среди разноцветных фонариков Хойана.
Описание экскурсии
Мишон — наследие древней Чампы
Среди покрытых зеленью гор спрятан храмовый комплекс Мишон — бывший религиозный центр государства Чампа. Здесь сохранились кирпичные башни, святилища и барельефы, посвящённые индуистским божествам. Вы узнаете, кем были тямы, почему главным божеством для них стал Шива и как им удавалось возводить сооружения, пережившие многие столетия.
Бана Хиллс и Золотой мост
Следующая остановка — горный парк Бана Хиллс. По канатной дороге вы подниметесь над тропическими склонами и окажетесь у одной из самых узнаваемых достопримечательностей Вьетнама — Золотого моста, который поддерживают две огромные каменные руки. У вас будет время самостоятельно погулять по парку, посетить Французскую деревню, сады и смотровые площадки.
Вечерний Хойан
Завершим день в старинном торговом городе, где веками встречались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите традиционные дома, китайские собрания и знаменитый Японский мост. Особенно атмосферным Хойан становится с наступлением темноты, когда на улицах зажигаются сотни цветных фонариков, а их свет отражается в реке.
Примерный тайминг
19:00 — трансфер из Нячанга к месту отправления автобуса
20:00 — выезд на комфортабельном ночном автобусе
8:30 — прибытие в район Мишона, завтрак
9:00–11:00 — посещение храмового комплекса Мишон
11:00–12:30 — переезд в Бана Хиллс
12:30–16:30 — Золотой мост и самостоятельная прогулка по парку
16:30–18:00 — переезд в Хойан
18:00–20:00 — прогулка по вечернему Хойану
20:00 — отправление на ночном автобусе
Около 6:00 следующего дня — возвращение в Нячанг
Организационные детали
- Продолжительность поездки — 1 день и 2 ночи. Дорога в Мишон и обратно проходит на комфортабельном ночном автобусе со спальными местами
- В стоимость входит: трансфер до автовокзала и обратно, билеты на ночной автобус в обе стороны, все переезды по маршруту, входные билеты в Мишон и парк Бана Хиллс
- Питание оплачивается отдельно
- Поездка подойдёт взрослым и детям старше 7 лет. Пожалуйста, учитывайте, что программа насыщенная и включает длительные переезды и много пеших прогулок
- Для посещения храмового комплекса Мишон выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени
- Порядок посещения локаций и тайминг могут корректироваться из-за дорожной ситуации, погоды, расписания автобусов и загруженности достопримечательностей