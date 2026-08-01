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Мишон, Бана Хиллс и вечерний Хойан - на слипбасе из Нячанга

Большое путешествие по Центральному Вьетнаму
Этот маршрут для тех, кто хочет выбраться за пределы курорта и познакомиться с историей и архитектурой региона без самостоятельной организации переездов.

Ночью вы отправитесь из Нячанга на комфортабельном слипбасе со спальными местами, а утром окажетесь у древних храмов Мишона.

Затем подниметесь в горный парк Бана Хиллс, пройдёте по Золотому мосту и завершите день среди разноцветных фонариков Хойана.
Мишон, Бана Хиллс и вечерний Хойан - на слипбасе из Нячанга
Мишон, Бана Хиллс и вечерний Хойан - на слипбасе из Нячанга
Мишон, Бана Хиллс и вечерний Хойан - на слипбасе из Нячанга

Описание экскурсии

Мишон — наследие древней Чампы

Среди покрытых зеленью гор спрятан храмовый комплекс Мишон — бывший религиозный центр государства Чампа. Здесь сохранились кирпичные башни, святилища и барельефы, посвящённые индуистским божествам. Вы узнаете, кем были тямы, почему главным божеством для них стал Шива и как им удавалось возводить сооружения, пережившие многие столетия.

Бана Хиллс и Золотой мост

Следующая остановка — горный парк Бана Хиллс. По канатной дороге вы подниметесь над тропическими склонами и окажетесь у одной из самых узнаваемых достопримечательностей Вьетнама — Золотого моста, который поддерживают две огромные каменные руки. У вас будет время самостоятельно погулять по парку, посетить Французскую деревню, сады и смотровые площадки.

Вечерний Хойан

Завершим день в старинном торговом городе, где веками встречались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите традиционные дома, китайские собрания и знаменитый Японский мост. Особенно атмосферным Хойан становится с наступлением темноты, когда на улицах зажигаются сотни цветных фонариков, а их свет отражается в реке.

Примерный тайминг

19:00 — трансфер из Нячанга к месту отправления автобуса
20:00 — выезд на комфортабельном ночном автобусе
8:30 — прибытие в район Мишона, завтрак
9:00–11:00 — посещение храмового комплекса Мишон
11:00–12:30 — переезд в Бана Хиллс
12:30–16:30 — Золотой мост и самостоятельная прогулка по парку
16:30–18:00 — переезд в Хойан
18:00–20:00 — прогулка по вечернему Хойану
20:00 — отправление на ночном автобусе
Около 6:00 следующего дня — возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • Продолжительность поездки — 1 день и 2 ночи. Дорога в Мишон и обратно проходит на комфортабельном ночном автобусе со спальными местами
  • В стоимость входит: трансфер до автовокзала и обратно, билеты на ночной автобус в обе стороны, все переезды по маршруту, входные билеты в Мишон и парк Бана Хиллс
  • Питание оплачивается отдельно
  • Поездка подойдёт взрослым и детям старше 7 лет. Пожалуйста, учитывайте, что программа насыщенная и включает длительные переезды и много пеших прогулок
  • Для посещения храмового комплекса Мишон выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени
  • Порядок посещения локаций и тайминг могут корректироваться из-за дорожной ситуации, погоды, расписания автобусов и загруженности достопримечательностей

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит
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удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

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