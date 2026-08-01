Этот маршрут для тех, кто хочет выбраться за пределы курорта и познакомиться с историей и архитектурой региона без самостоятельной организации переездов. Ночью вы отправитесь из Нячанга на комфортабельном слипбасе со спальными местами, а утром окажетесь у древних храмов Мишона. Затем подниметесь в горный парк Бана Хиллс, пройдёте по Золотому мосту и завершите день среди разноцветных фонариков Хойана.

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Описание экскурсии

Мишон — наследие древней Чампы

Среди покрытых зеленью гор спрятан храмовый комплекс Мишон — бывший религиозный центр государства Чампа. Здесь сохранились кирпичные башни, святилища и барельефы, посвящённые индуистским божествам. Вы узнаете, кем были тямы, почему главным божеством для них стал Шива и как им удавалось возводить сооружения, пережившие многие столетия.

Бана Хиллс и Золотой мост

Следующая остановка — горный парк Бана Хиллс. По канатной дороге вы подниметесь над тропическими склонами и окажетесь у одной из самых узнаваемых достопримечательностей Вьетнама — Золотого моста, который поддерживают две огромные каменные руки. У вас будет время самостоятельно погулять по парку, посетить Французскую деревню, сады и смотровые площадки.

Вечерний Хойан

Завершим день в старинном торговом городе, где веками встречались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите традиционные дома, китайские собрания и знаменитый Японский мост. Особенно атмосферным Хойан становится с наступлением темноты, когда на улицах зажигаются сотни цветных фонариков, а их свет отражается в реке.

Примерный тайминг

19:00 — трансфер из Нячанга к месту отправления автобуса

20:00 — выезд на комфортабельном ночном автобусе

8:30 — прибытие в район Мишона, завтрак

9:00–11:00 — посещение храмового комплекса Мишон

11:00–12:30 — переезд в Бана Хиллс

12:30–16:30 — Золотой мост и самостоятельная прогулка по парку

16:30–18:00 — переезд в Хойан

18:00–20:00 — прогулка по вечернему Хойану

20:00 — отправление на ночном автобусе

Около 6:00 следующего дня — возвращение в Нячанг

Организационные детали