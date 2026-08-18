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и основные достопримечательности города (сад камней, с которого началась история возникновения вьетнамцев, Чамские башни, статую Белого Будды, католический храм), и быт вьетнамцев (как древний так и настоящий), прокатиться на катере по реке Кай.

Всё неспеша, под интересные рассказы и легенды Максима, а у него их очень много☝🏻 Побывали в гостях у вьетнамца-хранителя древних традиций, который угостил нас фруктами, напоил чаем; прогулялись по Нячангской "рублевке", прокатились с ветерком на катере к куриному острову, где попробовали змеиную настойку (кстати вкусную, насколько я смогла оценить😁).

Попутно Максим по нашей просьбе рассказал где вкусно и недорого поесть, попить вкусный кофе, купить гостинцы.

После экскурсии Максим проводил нас до локации, куда нам очень хотелось попасть, и закончилась эта чудесная прогулка под гимн России в исполнении очень милого таксиста вьетнамца и группы Любэ😁(это вышло совершенно случайно, но было красивой точкой).

Однозначно могу рекомендовать Максима с его нетривиальной экскурсией, это то, что точно запомниться, от этой экскурсии не устанешь👍🏻 Максим, спасибо, было круто! 🫶