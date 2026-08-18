Река Кай, древние башни Понагар, рыбацкие поселения, старинный особняк и главные святыни Нячанга — в одной поездке.
Часть маршрута пройдёт на моторном катере, поэтому вы увидите город с необычного ракурса и откроете места, куда редко заглядывают обычные туристы. Я расскажу, как развивался Нячанг, познакомлю вас с местными традициями, культурой и религией.
Часть маршрута пройдёт на моторном катере, поэтому вы увидите город с необычного ракурса и откроете места, куда редко заглядывают обычные туристы. Я расскажу, как развивался Нячанг, познакомлю вас с местными традициями, культурой и религией.
Описание трансфер
Храмовый комплекс Понагар, который построен цивилизацией тямов более тысячи лет назад. Поговорим об истории Нячанга и роли этого места в жизни города.
Прогулка по реке Кай на моторном катере с остановками:
- островная пагода и рыбацкая заимка, здесь я расскажу о традициях местных рыбаков
- ресторан, где можно попробовать настойку на кобре (18+)
- вьетнамский особняк 20 века, к которому приплывём тем же путём, которым когда-то прибывали его владельцы
Поездка на автомобиле с остановками:
- пагода Лонг Шон и Белый Будда
- Кафедральный собор Нячанга
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле до отеля после экскурсии
- Дополнительно и по желанию оплачивается питание, дегустация настойки
- На катере есть спасжилеты, проводится инструктаж. При неблагоприятной погоде водная прогулка может быть перенесена или отменена с возвратом стоимости
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Понагар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я живу во Вьетнаме с 2024 года и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Потрясающая экскурсия, которая стала для нас не просто галочкой «посмотреть достопримечательности», а самым живым и тёплым воспоминанием о Вьетнаме. И всё благодаря нашему гиду — Максиму.
Мы успели посмотреть всё -
Мы успели посмотреть всё -
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Благодарим Максима за чудесную экскурсию! Отличный интересный маршрут, в котором посещение популярных туристических мест сочетается со знакомством с вьетнамским бытом. Мы действительно погрузились в историю мест, которые посмотрели, а не
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О
Максим, спасибо вам большое за экскурсию! У меня было ощущение, что я целый день провела в обществе друга, который живет во Вьетнаме. Было легко, весело и, вместе с тем, очень интересно! Понравились аутентичные места: старинный вьетнамский дом, рыбацкие поселения и освежающая поездка на лодке. Максим, спасибо за эти впечатления! Вы настоящий профессионал своего дела!
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А
все прошло отлично! очень интересный, нестандартный маршрут. полное погружение в настоющую, не туристическую жизнь Вьетнама. Максим замечательный рассказчик. Интересные познавательные факты органично сочетаются с легким повествованием о повседневной жизни. спасибо!
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Была на обзорной экскурсии "Нячанг с воды: прогулка по р. Кай и главным святыням города" с гидом Максимом. Поездка очень понравилась: четкая организация, интересный рассказ, очевидные и инклюзивные локации, индивидуальный подход к туристам - все заслуживает высокую оценку бывалого путешественника!
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Хотели бы выразить огромную благодарность Максиму за возможность увидеть Вьетнам с интересной стороны. Прониклись уважением и восхищением к этой стране. Нас было трое, включая 8 летний ребенок. Экскурсия с была подстроена абсолютно под наши интересы. Кроме этого, хочу отметить красивую речь Максима, отзывчивость и внимательность. Всем рекомендую и вы влюбитесь в эту страну.
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