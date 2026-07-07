Почувствуйте новый стандарт тропического отдыха.
Вас ждут коралловые рифы Бай-Трань, первоклассная грязевая ванна на острове Хон-Там и банкет из 10 блюд. VIP-одиссея по островам Нячанга — для тех, кто выбирает лучший опыт.
Вас ждут коралловые рифы Бай-Трань, первоклассная грязевая ванна на острове Хон-Там и банкет из 10 блюд. VIP-одиссея по островам Нячанга — для тех, кто выбирает лучший опыт.
Описание трансфер
Кратко о главном • Профессиональный массаж. Гидротерапия горячей водой из источников;
- Грязевая ванна. Курорт Hon Tam Resort, минеральная грязь, панорамные бассейны;
- Подводное приключение. Нетронутые рифы Бай Трань, профессиональные очки для плавания;
- Банкет из морепродуктов. 10 блюд премиум-класса с панорамным видом на Нячанг;
Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация:.
Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация:.
• Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки, шляпу, крем с высоким SPF.
- Плавательные очки для подводного плавания мы предоставляем.
- Для гидротерапии и грязей нужен свой купальник.
- Тропическое солнце требует защиты — не забывайте крем и шляпу.
- Не подходит для: людей старше 95 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Бай‑Тран
- Остров Хон Че
- Курорт Con Se Tre
- Остров Хон Там
- Мост любви
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги профессионального англоговорящего экскурсовода
- Обед
- Переезд на высокоскоростном каноэ
- Высококачественные очки для плавания
- Гидротерапевтический массаж
- Минеральная грязевая ванна
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Чаевые для гида и водителя (по желанию, но желательно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки, шляпу, крем с высоким SPF
- Плавательные очки для подводного плавания мы предоставляем
- Для гидротерапии и грязей нужен свой купальник
- Тропическое солнце требует защиты - не забывайте крем и шляпу
- Не подходит для: людей старше 95 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Брали тур по трем островам, тур не плохой, но нам немного не повезло, на первом пляже было очень много народа, на втором мы вкусно покушали, на третьем пляже было прям
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E
Начнем с того, что у нас был самый замечательный гид! Он с нами как с детьми носился, спасибо тебе огромное! Первый остров интересный, единственное, что тесновато конечно, на настроение ни
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М
Все отлично. Экскурсия с англоговорящими годами. Но я пользовалась гугл переводчиком на телефоне.
Вежливые, внимательные гиды, отлично выбраны острова. Обед не роскошный, но на 7 человек хватило. Было время вдоволь накупаться и провести время в грязевых ваннах. Рекомендую.
Вежливые, внимательные гиды, отлично выбраны острова. Обед не роскошный, но на 7 человек хватило. Было время вдоволь накупаться и провести время в грязевых ваннах. Рекомендую.
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А
Прекрасные пейзажи и отличная еда. Наш гид был очень любезным, на протяжении всей поездки мы чувствовали себя спокойно и получали интересную информацию. Определенно рекомендую это место в Нячанге!
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В
День прошёл замечательно: всё было хорошо организовано, а обед оказался просто великолепным.
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Л
Отличное соотношение цены и качества. Очень рекомендую эту экскурсию!
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