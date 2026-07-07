Кратко о главном • Профессиональный массаж. Гидротерапия горячей водой из источников;

Грязевая ванна. Курорт Hon Tam Resort, минеральная грязь, панорамные бассейны;

Подводное приключение. Нетронутые рифы Бай Трань, профессиональные очки для плавания;

Банкет из морепродуктов. 10 блюд премиум-класса с панорамным видом на Нячанг;

Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация:.

Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация:.

• Скоростное каноэ. Частный трансфер по сапфировому заливу, 360° панорама. VIP-одиссея по островам Нячанга Утро: вас встречает гид. Вы мчитесь на частном скоростном каноэ по заливу Нячанг. Остановка — Бай Трань с прозрачной водой и нетронутыми рифами. Плаваете в своём темпе с профессиональными очками. Полдень: на острове Хон Че — деревенско-элегантный курорт Con Se Tre. Фирменный обед из 10 блюд премиум-класса с панорамой города. По запросу — свежие живые морепродукты с плавучей фермы. После обеда: остров Хон Там. Фото на «Мосту любви», затем массаж с гидротерапией — струи высокого давления снимают напряжение и восстанавливают тело. После — грязевая ванна и панорамные бассейны. Полотенца и купальники — бесплатно. Возвращение: скоростное каноэ и индивидуальный трансфер в отель. Вы вернётесь полностью обновлёнными. Важная информация: