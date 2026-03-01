Групповая
Подводные чудеса Нячанга: кораллы, барбекю и грязевые ванны
Начало: Трансфер от отеля
$48 за человека
-
15%
Билеты
Путешествие по островам с морским обедом и термальными купаниями
Начало: Трансфер от отеля
$41.50
$49 за билет
Групповая
Снорклинг на коралловом рифе, плавучий бар и грязевые ванны Хон Там
Начало: Трансфер от отеля
$44 за человека
Групповая
до 15 чел.
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Погрузитесь в мир релаксации: горячие источники, грязевые ванны и храм Чам Понагар ждут вас в Нячанге
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
12 мар в 08:30
13 мар в 08:30
$115 за человека
-
8%
Групповая
Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны
Начало: Ваш отель
Расписание: Трансфер из отеля (бесплатно для отелей в центре Нячанга)
$42.30
$46 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Грязевые ванны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Подводные чудеса Нячанга: кораллы, барбекю и грязевые ванны;
- Путешествие по островам с морским обедом и термальными купаниями;
- Снорклинг на коралловом рифе, плавучий бар и грязевые ванны Хон Там;
- Горячие источники и грязевые спа-процедуры;
- Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в марте 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Грязевые ванны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 41 до 115 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Грязевые ванны», 12 ⭐ отзывов, цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май