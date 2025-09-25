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Билеты
Билет на 1 день на двухэтажный экскурсионный автобус Hop-on Hop-off
Начало: Станция Киото
«Безлимитный билет и аудиогид • Исследуйте красоты Киото, приобретя билет на однодневный проезд на комфортабельном туристическом автобусе с возможностью входа и выхода на любых остановках»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$29.06 за билет
Билеты
Прогулка по культурному району Гион и шоу гейш с обедом
Начало: 2К3С+ДжКВ Киото, Япония
$116.30 за билет
Билеты
Входной билет в популярный ночной клуб KITSUNE KYOTO
Начало: Япония, 〒604-8017 Киото, район Накагё, Займокучо, ...
$3.39 за билет
Последние отзывы на экскурсии
N
Отличный вариант, чтобы посмотреть максимум в комфортном режиме и не искать общественный транспорт. В автобусе даётся краткая информация о достопримечательности
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Т
Обязательно к посещению! Этот тур стал одним из ярких моментов нашей поездки в Киото. Даже если вы не особенно интересуетесь
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М
Мы смогли выйти в каждом месте и имели достаточно времени, чтобы продолжить маршрут и совместить два маршрута.
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Л
Лучшие напитки, приятная музыка, уютное заведение, прекрасные танцовщицы.
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В
Экскурсия была замечательной — с отличными объяснениями об истории и культуре гейш, а также с уважительным посещением нескольких районов гейш.
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K
Хороший и простой способ получить представление о местности и определить места, куда можно вернуться.
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A
Очень интересное место! Веселье всю ночь напролет!
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r
Все великолепно
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B
Мы используем эту услугу в каждом городе, который посещаем. Это позволяет нам увидеть все основные достопримечательности за короткое время и выходить и входить в автобус по своему усмотрению.
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К
Хорошая музыка!
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Всего 13 отзывов в Киото в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Билеты на шоу»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в июле 2026
Сейчас в Киото в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 3 до 116.30. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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