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на английском/французском/немецком, выходите из него, осматриваете и садитесь на следующий автобус на той же остановке, где вышли. Можно гулять полчаса, а можно— несколько часов. Персонал очень приветливый, всегда готов помочь. Если что-то не интересно - просто не выходите из автобуса, а едите дальше)