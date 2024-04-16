Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Киото на русском языке, цены от $84, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Самураи против ниндзя
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
20 окт в 08:30
5 ноя в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
скидка
5%
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
1 окт в 14:00
88$84 за человека
Киото и Нара: 2 города за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по святым местам Киото
Познакомьтесь с историей и культурой Японии, посетив Киото и Нару за один день. Уникальные храмы, святилища и парк оленей ждут вас
Завтра в 08:00
1 окт в 08:30
450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    16 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
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    сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
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    очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по дому ниндзя в поисках секретных ловушек, покидать сюрикены) поэтому время пролетело незаметно и дети даже расстроились, когда экскурсия закончилась. Иван - хороший гид, обладающий знаниями по теме, а также просто приятный молодой человек, с которым нам было комфортно. Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Самураи против ниндзя
    Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
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    не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан, учел все наши пожелания, отвез и привез на своей машине, что не маловажно, ведь это гораздо удобнее такси. Сама экскурсия была очень интересная, помимо этого Иван ответил на множество вопросов о Японцах, их культуре и поведении -было очень комфортно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Нескучные экскурсии»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самураи против ниндзя
  2. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
  3. Киото и Нара: 2 города за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
Сейчас в Киото в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 84 до 504 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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