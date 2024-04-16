10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
20 окт в 08:30
5 ноя в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
скидка
5%
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
1 окт в 14:00
88$84 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по святым местам Киото
Познакомьтесь с историей и культурой Японии, посетив Киото и Нару за один день. Уникальные храмы, святилища и парк оленей ждут вас
Завтра в 08:00
1 окт в 08:30
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Нескучные экскурсии»
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