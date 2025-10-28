Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
28 окт в 08:30
30 окт в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
28 окт в 08:30
30 окт в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Осаке в сентябре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 650. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 9 ⭐ отзывов, цены от $499. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь