Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Осаке на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре $549 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Познакомиться с Осакой Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды Начало: У вашего отеля $650 за всё до 5 чел. Пешая 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами Начало: По договорённости с организатором $499 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Осаки

